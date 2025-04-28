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Жильё в Боровлянском сельском Совете, Беларусь

Боровляны
22
Лесной
15
158 объектов найдено
Дом в Лесковка, Беларусь
Дом
Лесковка, Беларусь
Площадь 376 м²
Этот дом – не просто жильё, а готовая концепция жизни для тех, кто ценит комфорт, статус и п…
$380,000
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Квартира 1 комната в Лесной, Беларусь
Квартира 1 комната
Лесной, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/5
В продаже 1-комнатная квартира в экологически чистом районе Боровляны - аг Лесной, ул. Мирна…
$52,000
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Дом в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 127 м²
Продаётся дом для круглогодичного проживания в ст Боровая всего 1,5 км от МКАД Дом общей пло…
$110,000
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Квартира 3 комнаты в Копище, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Копище, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 81 м²
Этаж 1/10
Продается современная трехкомнатная квартира в д. Копище Минского района Чистая продажа. Рем…
$126,900
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Квартира в Копище, Беларусь
Квартира
Копище, Беларусь
Площадь 148 м²
Количество этажей 16
При покупке апартаментов – 2 парковочных мест в подарок! Подробнее на сайте: www.sit.by/b…
$147,500
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Коттедж в Дроздово, Беларусь
Коттедж
Дроздово, Беларусь
Площадь 170 м²
Продается коттедж в живописном поселке Дроздово, расположенном в черте города Минска и входя…
$199,000
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Квартира 1 комната в Боровляны, Беларусь
Квартира 1 комната
Боровляны, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/4
Давайте с самого начала… Минск или пригород? Вечный вопрос: жить в суете города или наслажда…
$73,000
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Квартира 2 комнаты в Копище, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Копище, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 2/8
Продается  светлая и просторная  2-комнатная квартира  площадью 59.1 м2 по СНБ, расположенну…
$119,000
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Квартира 2 комнаты в Копище, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Копище, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 1/10
Представляем вашему вниманию уникальную возможность стать владельцем квартиры с прекрасным м…
$86,500
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Квартира 3 комнаты в Лесковка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лесковка, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 73 м²
Этаж 1/1
Продается трехкомнатная квартира в блокированном доме в пригороде Минска – идеальный баланс …
$105,000
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Квартира 3 комнаты в Копище, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Копище, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 16/16
Продаётся эксклюзивная с панорамным видом на Минск 3-х комнатная квартира премиум-класса 100…
$173,000
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Коттедж в Валерьяново, Беларусь
Коттедж
Валерьяново, Беларусь
Площадь 467 м²
Это предложение для тех, кто хочет наслаждаться всеми красотами загородной жизни и в полной …
$659,000
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Коттедж в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 228 м²
Продается уютный коттедж в ближайшем пригороде - д. Курганы ! Коттедж расположен в тихом, уе…
$325,000
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Квартира 2 комнаты в Копище, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Копище, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 3/8
Продается светлая, уютная укомплектованная 2-ух комнатная квартира с новым ремонтом, по улиц…
$145,000
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Квартира 1 комната в Лесной, Беларусь
Квартира 1 комната
Лесной, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 10/10
Просторная и светлая квартира в центре аг. Лесной ❤️ Комфортная однокомнатная квартира с отд…
$59,000
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Коттедж в Валерьяново, Беларусь
Коттедж
Валерьяново, Беларусь
Площадь 407 м²
В престижном посёлке Валерьяново, продаём для Вас уютный, добротный коттедж для комфортного …
$385,000
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Дом в Валерьяново, Беларусь
Дом
Валерьяново, Беларусь
Площадь 76 м²
Продаётся самый большой участок под Минском, в премиальном месте – деревне Валерьяново.Состо…
$175,000
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Дом в Королёв Стан, Беларусь
Дом
Королёв Стан, Беларусь
Площадь 40 м²
Продаётся Дом с большим участком под строительство в коттеджной застройке 15 соток   д. Коро…
$105,000
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Дом в Королёв Стан, Беларусь
Дом
Королёв Стан, Беларусь
Площадь 113 м²
Добротный крепкий дом из сруба в ст «Роща», д. Королев стан в 10 км от МКАД. Минский р-н, Бо…
$33,900
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Коттедж в Сонечный, Беларусь
Коттедж
Сонечный, Беларусь
Площадь 389 м²
Количество этажей 3
Это не просто фешенебельный особняк в современном славянском стиле, построенный, чтобы стоят…
$589,000
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Квартира 2 комнаты в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/10
Виртуальный тур на ПК смотреть ТУТ! Представьте…   Вы просыпаетесь утром в своей новой кварт…
$78,900
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Квартира в Копище, Беларусь
Квартира
Копище, Беларусь
Площадь 57 м²
Количество этажей 16
При покупке апартаментов – парковочное место в подарок! Подробнее на сайте: www.sit.by/bc…
$56,600
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Квартира 1 комната в Сонечный, Беларусь
Квартира 1 комната
Сонечный, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 4/4
Продается светлая и уютная однокомнатная квартира в кирпичном доме с современным вентилируем…
$72,490
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Квартира 1 комната в Копище, Беларусь
Квартира 1 комната
Копище, Беларусь
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 8
Акция! Только первым 20 покупателям стоимость бизнес - апартаментов по сниженной цене + маши…
$31,050
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Квартира 2 комнаты в Копище, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Копище, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 6/6
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Стоимость актуальна до 30.04.2025! Продается 2-комнатная квартира …
$95,800
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Квартира 3 комнаты в Копище, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Копище, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 16/16
Продается эксклюзивная евротрешка 100% готовности в самом сердце района, на крайнем этаже с …
$173,000
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Квартира 3 комнаты в Копище, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Копище, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 4/6
Эту квартиру вы можете приобрести как за наличные деньги, так и в кредит, лизинг, предусмотр…
$98,513
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Квартира 3 комнаты в Лесной, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лесной, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 5/5
Продается светлая, уютная трехкомнатная  квартира в самом популярном районе для тех, кто цен…
$95,000
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Квартира 3 комнаты в Сонечный, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сонечный, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 94 м²
Этаж 3/4
Продается большая, светлая, современная трехкомнатная квартира с дизайнерским ремонтом. Боль…
$220,000
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Коттедж в Сонечный, Беларусь
Коттедж
Сонечный, Беларусь
Площадь 390 м²
Это не просто фешенебельный особняк в современном славянском стиле, построенный, чтобы стоят…
$589,000
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Типы недвижимости в Боровлянском сельском Совете

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Боровлянском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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