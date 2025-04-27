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Жильё в Колодищанском сельском Совете, Беларусь

квартиры
87
дома
125
211 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 143 м²
Этаж 1/2
Продаётся премиальный Танхаус примыкающий к лесу в престижном закрытом Жилом Комплексе «Зеле…
$420,000
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 90 м²
Идеальное место для отдыха всего в 8 км от МКАД  ❤️ Продается дача в 8 км от МКАД – удобство…
$34,900
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Таунхаус в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 143 м²
Продаётся премиальный Танхаус примыкающий к лесу в престижном закрытом Жилом Комплексе «Зеле…
$420,000
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Квартира 4 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 77 м²
Этаж 3/6
Четырехкомнатная квартира от застройщика в ЖК Зелёная Гавань в квартале «Горный ручей», обще…
$113,020
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Квартира 4 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 84 м²
Этаж 2/5
Четырехкомнатная квартира от застройщика в ЖК Зелёная Гавань в квартале «Горный ручей», обще…
$122,679
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Квартира 3 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 59 м²
Этаж 3/5
Трёхкомнатная квартира от застройщика в ЖК Зелёная Гавань в доме 6.8 кв.79 квартале «Горный …
$96,755
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Квартира 3 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 1/5
Трехкомнатная квартира от застройщика в ЖК Зелёная Гавань в квартале «Горный ручей», общей п…
$111,697
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 309 м²
Продаётся эксклюзивный Футуристичный новый стильный энергоэффективный коттедж премиум-класса…
$650,000
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Квартира 3 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 1/5
Трехкомнатная квартира от застройщика в ЖК Зелёная Гавань в квартале «Горный ручей», общей п…
$105,717
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 197 м²
Продаётся престижный коттедж премиум-класса с земельным участком 11 соток в аг.Колодищи, ул.…
$220,000
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Квартира 4 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 81 м²
Этаж 2/5
Четырехкомнатная квартира от застройщика в ЖК Зелёная Гавань в квартале «Горный ручей», обще…
$116,144
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Квартира 3 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 1/5
Трехкомнатная квартира от застройщика в ЖК Зелёная Гавань в квартале «Горный ручей», общей п…
$99,946
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 311 м²
Предлагаем к приобретению просторный коттедж с отличным расположением! Дом 90% готовности в …
$179,500
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 251 м²
Продается дом в закрытом коттеджном поселке Ясная Поляна! 15 км от Минска, Московское направ…
$1,18 млн
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 190 м²
Коттедж удачно расположен в районе Колодищ, окруженном лесами. На спокойной улице с престижн…
$143,400
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Квартира в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Продается ПОЛДОМА (квартира) в блокированном жилом доме.  п.Колодищи, ул.Чкалова Квартира в …
$67,700
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 79 м²
Продаётся земельный участок 7,3 соток в современном престижном "Коттеджном посёлке Колодищи"…
$37,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 211 м²
Продаётся новый коттедж 2021 г.п. в стиле ШАЛЕ в аг Колодищи в одном из самых престижных мес…
$350,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Продаётся дом возле леса в деревне Липовая Колода Дом расположен в уединенном и тихом месте,…
$160,000
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Дом в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 35 м²
Продаем в садовом товариществе "Ветеран". Площадь участка 5,85 сотки. Места тихие живописные…
$15,900
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Квартира 2 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 5/5
Квартира с террасой на крыше в Зеленой Гавани Продается двухкомнатная квартира в ЖК «Зеленая…
$83,008
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 130 м²
Продаётся премиальный новый коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью престижном котт…
$339,000
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Квартира 2 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 1/1
Квартира с земельным участком ❤️ Двухкомнатная квартира с земельным участком – идеальный выб…
$38,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 159 м²
Номер договора с агентством 30/2-25 от 2025-02-25
$150,000
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 315 м²
Продаются коттедж в стиле шале 314,8 кв. м с цокольным этажом площадью 100 кв. м и хозблок п…
$249,990
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Коттедж в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 279 м²
Продаётся эксклюзивный новый стильный энергоэффективный коттедж премиум-класса в престижном …
$450,000
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Квартира 3 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 4/5
Продается теплая, уютная трехкомнатная квартира в экологически чистом и самом близком пригор…
$78,900
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Квартира 4 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 110 м²
Этаж 1/5
Скандинавский комфорт в сердце “Зелёной Гавани”  ❤️ Просторная четырёхкомнатная квартира с т…
$165,000
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Квартира 4 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 93 м²
Этаж 1/6
Четырехкомнатная квартира от застройщика в ЖК Зелёная Гавань в квартале «Горный ручей», обще…
$147,520
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Квартира 2 комнаты в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 37 м²
Этаж 6/6
Уютная двухкомнатная квартира с мансардой в Зеленой Гавани Продается двухкомнатная квартира …
$69,639
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Параметры недвижимости в Колодищанском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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