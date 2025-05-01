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Жильё в Домачевском сельском Совете, Беларусь

дома
26
28 объектов найдено
Дом в Домачевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Домачевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1960 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 52,2 кв.м, общ.- 42,9 кв.м, жил.- 22…
$7,500
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Дом в Домачевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Домачевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 126 м²
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$9,500
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Дом в Домачевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Домачевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1939 г.п., реконструкция 1991 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 64,8 кв.м, …
$15,700
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Квартира 2 комнаты в Домачевский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Домачевский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 2/2
2-комнатная квартира, гп Домачево, ул. Комсомольская, до 1917 г.п., 52,2 / 51,2 / 26,1 / 8,3…
$25,000
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Дом в Домачевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Домачевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 119 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2007 г.п. 1 этаж., мансарда. Общ.СНБ - 119,1 кв.м, общ…
$17,800
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Дом в Домачевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Домачевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1935 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 76,7 кв.м, общ.- 65,1 кв.м, жил.- 41…
$14,500
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Дом в Домачевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Домачевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1996 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 92,3 кв.м, общ.- 80,3 кв.м, жил.- 45…
$55,000
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Дом в Домачевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Домачевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1956 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 68,6 кв.м, общ.- 52,0 кв.м, жил.- 42…
$25,000
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Дом в Домачевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Домачевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1988 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 79,1 кв.м, общ.- 60,6 кв.м, жил.- 43…
$27,000
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Дом в Домачевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Домачевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 45 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1960 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 44,6 кв.м, общ.- 44,6 кв.м, жил.- 24…
$6,700
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Дом в Домачевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Домачевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1918 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 92,0 кв.м, общ.- 56,1 кв.м, жил.- 49…
$12,400
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Дом в Домачевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Домачевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1959 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 61,3 кв.м, общ.- 61,3 кв.м, жил.- 32…
$20,000
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Дом в Домачевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Домачевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 35,0 кв.м, общ.- 35,0 кв.м, жил.- 26,0 кв.м. 2…
$59,000
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Дом в Домачевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Домачевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 128 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 138,53 кв.м, общ.- 127,7 к…
$31,900
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Дом в Домачевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Домачевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1925 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 39,6 кв.м, общ.- 39,6 кв.м, жил.- 17…
$4,400
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Дом в Домачевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Домачевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 139 м²
Код объекта 28924: Мы работаем от собственника! Покупая этот объект - Вы не платите агентств…
$22,000
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Дом в Домачевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Домачевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 41 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1965 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 60,3 кв.м, общ.- 40,7 кв.м, жил.- 30…
$15,000
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Дом в Домачевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Домачевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 57 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1925 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 68,2 кв.м, общ.- 56,9 кв.м, жил.- 36…
$12,700
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Дом в Домачевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Домачевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 57 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1956 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 83,1 кв.м, общ.- 56,7 кв.м, жил.- 45…
$52,000
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Дом в Домачевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Домачевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 190 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2 этажа. Общ.СНБ ~ 200,0 кв.м, Общ. ~ 190,0 кв.м, жил.…
$55,000
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Дом в Домачевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Домачевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 26 м²
Жилой дом. Брестский р-н. Строительный брус / шифер. Фундамент: ленточный монолитный; матери…
$7,000
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Квартира 2 комнаты в Домачевский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Домачевский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Этаж 1/2
2-комнатная квартира, гп. Домачево, ул. Комсомольская, 1972 г.п., 1 / 2 кирпич, 41,6 / 41,6 …
$18,600
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Дом в Домачевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Домачевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 149 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 1925 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 149,15 кв.м, общ.- 149,15 …
$55,000
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Дом в Домачевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Домачевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 38 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1955 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 42,2 кв.м, общ.- 37,5 кв.м, жил.- 27…
$7,000
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Дом в Домачевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Домачевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
Жилой дом в Брестском р-не.1 этаж. Общ.СНБ - 71,2 кв.м, общ.- 54,9 кв.м, жил.- 28,0 кв.м. 3 …
$19,000
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Дом в Домачевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Домачевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1962 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 59,8 кв.м, общ.- 40,4 кв.м, жил.- 34…
$21,700
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Дом в Домачевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Домачевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1975 г.п., реконструкция 2016 г. 1 этаж.Общ.СНБ - 64,1 кв.м, общ…
$26,900
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Дом в Домачевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Домачевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 2014 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 78,4 кв.м, общ.- 75,3 кв.м…
$78,000
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Параметры недвижимости в Домачевском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
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