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Жильё в Заславле, Беларусь

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28 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Заславль, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Заславль, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 93 м²
Этаж 4/5
Продается большая 3-комнатная квартира в Заславле Квартира в обычном советском состоянии без…
$92,000
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Квартира 2 комнаты в Заславль, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Заславль, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 1/5
В продаже 2-комнатная квартира в центре г. Заславль.Заезжай и живи!Квартира с ремонтом, очен…
$62,000
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Квартира 1 комната в Заславль, Беларусь
Квартира 1 комната
Заславль, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/5
В продаже 1-комнатная квартира на 2-м этаже 5-ти этажного дома г. Заславль. Площадью 28.5 м.…
$39,990
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Дом в Заславль, Беларусь
Дом
Заславль, Беларусь
Площадь 372 м²
Продаётся дом с участком в самом центре (историческом) Заславля по улице Набережная 21. Всё …
$55,000
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Дом в Заславль, Беларусь
Дом
Заславль, Беларусь
Площадь 121 м²
Коттеджная застройка расположена в микрорайоне Загорье, у Минского моря. Дом сдан в эксплуат…
$203,000
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Квартира 2 комнаты в Заславль, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Заславль, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 1/9
В продаже 2-комнатная квартира в г. Заславль. Заезжай и живи! Квартира  расположена на перво…
$74,000
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Квартира 1 комната в Заславль, Беларусь
Квартира 1 комната
Заславль, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/10
В продаже 1-комнатная квартира в центре г. Заславль.Заезжай и живи!Квартира светлая, окна вы…
$60,900
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Квартира 2 комнаты в Заславль, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Заславль, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/5
В продаже 2-комнатная квартира в центре г. Заславль.Кирпичный дом. Квартира  расположена на …
$65,000
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Дом в Заславль, Беларусь
Дом
Заславль, Беларусь
Площадь 251 м²
Ваш новый дом это место для счастья наполненное теплом и любовью. Дом, где особая энергетика…
$165,000
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Квартира 1 комната в Заславль, Беларусь
Квартира 1 комната
Заславль, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 3/5
В продаже 1-комнатная квартира в самом центре г. Заславль!Кирпичный дом. Квартира угловая.Вн…
$47,000
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Квартира 2 комнаты в Заславль, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Заславль, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 3/5
В продаже 2-комнатная квартира в центре г. Заславль.Отличная локация и месторасположение в 1…
$61,000
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Коттедж в Заславль, Беларусь
Коттедж
Заславль, Беларусь
Площадь 264 м²
Коттедж в 14 км от МКАД ❤️ Отличный коттедж, полностью готовый к проживанию – идеальное реше…
$190,000
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Дом в Заславль, Беларусь
Дом
Заславль, Беларусь
Площадь 152 м²
Продается уютный дом для круглогодичного проживания в замечательном г. Заславль. Дом располо…
$99,500
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Дом в Заславль, Беларусь
Дом
Заславль, Беларусь
Площадь 101 м²
Дом с удобствами в Заславле, в 16 км до МКАД.Расположен на спокойной улице, на участке 8,86 …
$69,900
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Коттедж в Заславль, Беларусь
Коттедж
Заславль, Беларусь
Площадь 246 м²
Продаётся красивый современный дом из красного кирпича, утеплен и оштукатурен. г.ЗаславльОтл…
$220,000
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Квартира 2 комнаты в Заславль, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Заславль, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 4/5
Просторная, светлая с отличной планировкой и ремонтом! На полу в одной комнате паркет дубовы…
$63,900
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Дом в Заславль, Беларусь
Дом
Заславль, Беларусь
Площадь 246 м²
Продаётся красивый современный дом из красного кирпича, утеплен и оштукатурен. г.ЗаславльОтл…
$220,000
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Коттедж в Заславль, Беларусь
Коттедж
Заславль, Беларусь
Площадь 207 м²
Продается коттедж в г.Заславль ! Коттеджный поселок «Заславские горки» расположен в 15 км от…
$173,000
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Дом в Заславль, Беларусь
Дом
Заславль, Беларусь
Площадь 335 м²
Продается дом в окружении леса, рек и озер г.Заславль, ул.Ясная, 16 (Кладочки). В самом живо…
$360,000
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Квартира в Заславль, Беларусь
Квартира
Заславль, Беларусь
Площадь 124 м²
Продается полдома ( квартира в блокированном жилом доме) в г. Заславль, 15 км от МКАД в Моло…
$119,900
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Квартира 3 комнаты в Заславль, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Заславль, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 3/3
Представьте себе… Утро, вы открываете окна, и лёгкие наполняет свежий воздух. Ни шума, ни су…
$48,000
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Дом в Заславль, Беларусь
Дом
Заславль, Беларусь
Площадь 240 м²
Продаётся дом в идеальной живописной локации! Участок в 10 соток. Изюминка и ценность в том,…
$113,900
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Дом в Заславль, Беларусь
Дом
Заславль, Беларусь
Площадь 151 м²
Дом с террасой просторный, уютный с мебелью и бытовой техникой. Ухоженный участок, баня, бес…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Заславль, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Заславль, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 1/2
В продаже 2-комнатная квартира в тихой локации в г. Заславль. Исторический город Заславль го…
$57,000
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Коттедж в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 576 м²
Продаётся дом в элитном месте, ЗАСЛАВЛЬ-это лес, это чистый воздух, это вода  Хотите жить ую…
$395,000
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Дом 4 комнаты в Заславль, Беларусь
Дом 4 комнаты
Заславль, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
Количество этажей 1
Коттеджная застройка расположена в микрорайоне Загорье, у Минского моря. Дом сдан в эксплуат…
$203,000
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Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 228 м²
Продается жилой дом с великолепным ландшафтным дизайном в живописном части г. Заславля! - 15…
$195,000
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Дом в Заславль, Беларусь
Дом
Заславль, Беларусь
Площадь 149 м²
Продается уютный дом для круглогодичного проживания в замечательном г. Заславль. Дом располо…
$89,000
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