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Жильё в Витебске, Беларусь

квартиры
9
дома
4
13 объектов найдено
Квартира 1 комната в Витебск, Беларусь
Квартира 1 комната
Витебск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 4/5
Продаётся однокомнатная квартира в центре города по Московскому проспекту. Расположена на 4-…
$28,900
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Коттедж в Витебск, Беларусь
Коттедж
Витебск, Беларусь
Площадь 632 м²
Продаётся коттедж в Билево по ул. Республиканской. Общая площадь 632 кв.м. Участок 15 соток …
$89,000
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Квартира 3 комнаты в Витебск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Витебск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Этаж 5/6
Продаётся трехкомнатная квартира с утвержденной перепланировкой в центре города по Московско…
$58,000
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Дом в Витебск, Беларусь
Дом
Витебск, Беларусь
Площадь 172 м²
Продаётся незавершенное законсервированное капитальное строение в быстрозастраивающемся райо…
$49,900
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Квартира 3 комнаты в Витебск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Витебск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 71 м²
Этаж 1/6
Продается трехкомнатная квартира новой планировки по проспекту Победы. Расположена на 1-ом э…
$69,900
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Квартира 1 комната в Витебск, Беларусь
Квартира 1 комната
Витебск, Беларусь
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/5
Продается однокомнатная квартира в уютном районе Витебска по адресу: улица Правды, дом 61, к…
$24,500
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Квартира 2 комнаты в Витебск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Витебск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 1/10
Продаётся двухкомнатная квартира новой планировки с хорошим ремонтом по пр-ту Победы. 1 (выс…
$52,000
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Коттедж в Витебск, Беларусь
Коттедж
Витебск, Беларусь
Площадь 345 м²
Продаётся коттедж под чистовую отделку с газом, водой, канализацией в Борониках по ул. Новос…
$80,000
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Дом в Витебск, Беларусь
Дом
Витебск, Беларусь
Площадь 73 м²
Продаётся жилой дом со всеми удобствами в районе ДСК. Дом деревянный + газосиликатный блок+ …
$51,000
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Квартира 3 комнаты в Витебск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Витебск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 4/4
Продаётся трехкомнатная квартира на 4-ом этаже 4-х этажного кирпичного дома 1950 года постро…
$57,500
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Квартира 4 комнаты в Витебск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Витебск, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 81 м²
Этаж 9/9
Продаётся четырехкомнатная квартира по проспекту Строителей. Расположена на 9-ом этаже 9-ти …
$72,000
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Квартира 2 комнаты в Витебск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Витебск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 4/5
Продаётся двухкомнатная квартира в центре по проспекту Московскому. Расположена на 4-ом этаж…
$36,000
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Квартира 1 комната в Витебск, Беларусь
Квартира 1 комната
Витебск, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/5
Продается однокомнатная квартира в уютном районе Витебска по адресу: улица Правды, дом 61, к…
$24,500
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Параметры недвижимости в Витебске, Беларусь

с гаражом
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