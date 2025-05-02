Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Драчковский сельский Совет
  4. Жилая

Жильё в Драчковском сельском Совете, Беларусь

квартиры
4
дома
35
39 объектов найдено
Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 140 м²
Продается бревенчатый двухуровневый дом в СТ "Пограничник" для круглогодичного проживания.  …
$145,000
Оставить заявку
Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 134 м²
Возможен обмен на квартиру. Возможно разделение дома и участка на две части (Подготовлен про…
$100,000
Оставить заявку
Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 66 м²
Уютная дача из сруба в СТ Исток  Общая площадь постройки 65,6кв.м Две жилые комнаты 10,6кв.м…
$25,000
Оставить заявку
Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 44 м²
Дом со всеми удобствами, садовое товарищество "Мэта".  Дом - 44м, 10 соток земли в частной с…
$60,000
Оставить заявку
Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
СРОЧНО!!! В одном из красивейших мест Беларуси, в агрогородке Петровичи, продается дом довое…
$25,000
Оставить заявку
Таунхаус в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 518 м²
Просторный и светлый таунхаус с великолепным видом. Продаётся как целиком ( 1034,7 м.кв.), т…
$170,000
Оставить заявку
Дом в Заречье, Беларусь
Дом
Заречье, Беларусь
Площадь 77 м²
Отличное место для жизни и инвестиций. Рядом в семистах метрах Петровичское водохранилище с …
$28,000
Оставить заявку
Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 148 м²
Продаётся просторный двухэтажный дом в 24 км от Минска в д. д. Заямное с участком 11 соток. …
$146,500
Оставить заявку
Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 104 м²
Находится в 15 минутах прогулочным шагом от микрорайона Сокол, в котором хорошее транспортно…
$31,000
Оставить заявку
Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 64 м²
Кирпичная дача недалеко от Минска! ❤️ Просторный кирпичный дачный дом в СТ "Автотранспортник…
$13,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 78 м²
Предлагаем вам идеальное решение – капитальный кирпичный дом на шести сотках плодородной зем…
$23,000
Оставить заявку
Дом в Драчково, Беларусь
Дом
Драчково, Беларусь
Площадь 187 м²
Ссылка на обзор ТикТок Просторный двухэтажный дом 2008 г. п. общей площадью 187.4 м2. Жилая …
$98,500
Оставить заявку
Коттедж в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 113 м²
Сказочный коттедж в 7 минутах от Петровичского водохранилища и реки Волма! ❤️Уютный двухуров…
$118,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Цена снижена только до конца месяца!!! Не упусти шанс купить дачу мечты Продаётся уютная дач…
$27,000
Оставить заявку
Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 167 м²
Продается уютный дом в прекрасном месте в д. Дехань. О вашем будущем доме: - Участок составл…
$99,900
Оставить заявку
Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 140 м²
Продаётся уютная дача в СТ "Алеся", Могилёвское направление, 21 км от МКАД. Общая площадь до…
$55,000
Оставить заявку
Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 198 м²
Блочный дом, обложен кирпичом  с большим участком в деревне Слободка (Могилевское направлени…
$70,000
Оставить заявку
Коттедж в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 320 м²
Современный, стильный дом в ближайшем пригороде Минска в шаговой доступности от Петровичског…
$165,000
Оставить заявку
Коттедж в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 142 м²
Продается коттедж 2023 года постройки в д. Слободка 32 км от МКАД (Пуховичское направление).…
$77,000
Оставить заявку
Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 103 м²
Продается дача в СТ Таксист . Направление Могилевское -17 км от МКАД. Кирпичный трех уровнев…
$75,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Заречье, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Заречье, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2/2
2-комн. квартира в кирпичном доме с улучшенной планировкой в Смолевичском р-не.   Квар…
$33,000
Оставить заявку
Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 34 м²
Продается Дача - двухэтажный дом щитовой и обложен кирпичом,  с большой террасой 17 м2, крыш…
$16,500
Оставить заявку
Дом в Драчково, Беларусь
Дом
Драчково, Беларусь
Площадь 64 м²
Продам дом из бревен диаметром более 40см, построенный на монолитном фундаменте. Выполнена с…
$34,950
Оставить заявку
Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 93 м²
Дача в 20 км от МКАД ❤️ Уютная дача в садовом товариществе «Автомобилист-82». Адрес: СТ "Авт…
$19,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Драчково, Беларусь
Дом
Драчково, Беларусь
Площадь 121 м²
Продадим крепкий домик в 33 км от МКАД, аг. Драчково с удобным транспортным сообщением и раз…
$44,900
Оставить заявку
Дом в Волма, Беларусь
Дом
Волма, Беларусь
Площадь 266 м²
Дом из газосиликатных блоков+ утеплитель с декоративной штукатуркой, крыша ж/б с трехслойным…
$157,500
Оставить заявку
Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 32 м²
Количество этажей 1
Вода сезонная, электричество 220, дороги чистят, автолавка ездит, рядом Великий камень с бан…
$9,500
Оставить заявку
Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 19 м²
Дача, с участком  4,1 сот. и дачным домиком в СТ «Автомобилист-82» Драчковского с/с,- 22 мин…
$11,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Заречье, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Заречье, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 2/2
2-комн. квартира в кирпичном доме с улучшенной планировкой в Смолевичском р-не.   Квартира н…
$31,500
Оставить заявку
Комната в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Комната
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 486 м²
Количество этажей 3
Продается престижное здание площадью 486 м2 придорожного сервиса "Гостинично-ресторанный ком…
$399,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Драчковском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти