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Жильё в Сеницком сельском Совете, Беларусь

квартиры
14
дома
21
35 объектов найдено
Квартира 1 комната в Атолино, Беларусь
Квартира 1 комната
Атолино, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/4
Стильная , укомплектованная и комфортная 1-комнатная квартира  , полностью готова к заселени…
$59,900
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Квартира 3 комнаты в Сеница, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сеница, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 77 м²
Этаж 2/9
Продается 3-комн. квартира по адресу Минский р-н, Сеницкий с/с, аг. Сеница, ул. Набережная, …
$99,700
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Дом в Юбилейный, Беларусь
Дом
Юбилейный, Беларусь
Площадь 164 м²
Предлагается отличное место для жизни дом в п. Юбилейный. Минская обл., Минский р-н. 1,5 км …
$115,000
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Дом 3 комнаты в Сеницкий сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Сеницкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 63 м²
Количество этажей 1
Прекрасное предложение для тех, кто ищет уютный дом в пригороде Минска! Продается хороший…
$80,000
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Дом в Прилуки, Беларусь
Дом
Прилуки, Беларусь
Площадь 140 м²
Продается уютный дом в живописном историческом месте рядом с Минском! Описание: Предлагаем в…
$160,000
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Дом в Сеницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Сеницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 129 м²
Представляем вашему вниманию дом в д. Скориничи, Сеницкий с/с. 3,6 км от МКАДа. Слуцкое напр…
$110,000
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Дом в Сеница, Беларусь
Дом
Сеница, Беларусь
Площадь 253 м²
Красивый и уютный дом, построенный по индивидуальному проекту, в 1 км от МКАД в Слуцком напр…
$396,000
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Дом в Скориничи, Беларусь
Дом
Скориничи, Беларусь
Площадь 73 м²
Предлагаем Вашему вниманию отличный жилой дом с земельными участками в д.Скориничи в 3,5км о…
$84,900
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Квартира 3 комнаты в Сеница, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сеница, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 4/9
Продается уютная трехкомнатная квартира с отличным ремонтом для семьи. Экологически чистый р…
$103,900
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Дом в Сеницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Сеницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 102 м²
Представляем вашему вниманию дом в д. Скориничи, Сеницкий с/с. 3,6 км от МКАДа. Слуцкое напр…
$105,000
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Дом в Сеница, Беларусь
Дом
Сеница, Беларусь
Площадь 80 м²
Продается участок с капитальным строением в непосредственной близости от МКАД по Слуцкому шо…
$99,500
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Квартира 1 комната в Сеница, Беларусь
Квартира 1 комната
Сеница, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 5/11
Шикарная квартира в современном районе агрогородка Сеница   Если вы мечтаете о комфортной жи…
$69,900
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Квартира 3 комнаты в Сеница, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сеница, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 89 м²
Этаж 6/10
Продаётся трёхкомнатная квартира с шикарным видом возле Минска (аг. Сенница)  Площадь по СНБ…
$125,000
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Коттедж в Атолино, Беларусь
Коттедж
Атолино, Беларусь
Площадь 251 м²
Продается Коттедж для большой семьи , расположен на участке 15 соток, 10 км от МКАД. Минская…
$110,000
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Квартира 1 комната в Сеница, Беларусь
Квартира 1 комната
Сеница, Беларусь
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 5/11
Шикарная квартира в современном районе агрогородка Сеница ____________________ Если вы…
$69,900
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Дом в Сеницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Сеницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 74 м²
Продаётся дом д.Канюти в 5 минутах от МКАД по Слуцкой трассе Дом отапливается газовым котлом…
$79,990
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Квартира 3 комнаты в Сеница, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сеница, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 1/3
Ссылка на обзор ТикТок Продаётся просторная 3-комнатная квартира в зеленом пригороде Минска …
$70,900
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Коттедж в Юбилейный, Беларусь
Коттедж
Юбилейный, Беларусь
Площадь 213 м²
Продается отличный коттедж (удобен для проживания семьи с детьми)  в 0,7 км от Минска в пос.…
$199,500
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Квартира 3 комнаты в Юбилейный, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Юбилейный, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 79 м²
Этаж 4/9
Продается просторная 3-комн. квартира с ремонтом в п. Юбилейный !Минский район, п. Юбилейный…
$116,999
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Квартира 1 комната в Прилуки, Беларусь
Квартира 1 комната
Прилуки, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2/9
Продаётся однокомнатная квартира в агрогородке Прилуки в 8 км от Минска, ул. Мира, дом 28. Х…
$59,960
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Квартира 4 комнаты в Прилуки, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Прилуки, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 101 м²
Этаж 3/9
Описание квартиры: 4-комнатная квартира, 3 этаж 9-этажного каркасно-блочного дома. Год пост…
$119,900
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Дом в Сеница, Беларусь
Дом
Сеница, Беларусь
Площадь 93 м²
1. Месторасположение: дом расположен в живописном месте, в 100 метрах от дома протекает река…
$93,000
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Коттедж 4 комнаты в Сеница, Беларусь
Коттедж 4 комнаты
Сеница, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 307 м²
Количество этажей 3
Элитный коттедж в агрогородке Сеница ____________________ Продается уникальное произве…
$430,000
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Дом в Сеницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Сеницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 63 м²
Прекрасное предложение для тех, кто ищет уютный дом в пригороде Минска! Продается хороший до…
$80,000
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Дом в Щитомиричи, Беларусь
Дом
Щитомиричи, Беларусь
Площадь 75 м²
Уникальный комплекс всего в 4 км от МКАД ❤️ Уникальный комплекс из трёх домов, идеально подх…
$290,000
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Квартира 4 комнаты в Атолино, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Атолино, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 141 м²
Этаж 1/2
Продается 4-комнатная квартира с участком 8 соток в блокированном доме: аг.Атолино, ул.Зареч…
$97,900
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Коттедж в Сеница, Беларусь
Коттедж
Сеница, Беларусь
Площадь 268 м²
Продается трехуровневый коттедж всего в 1 километре от МКАД. аг. Сеница. Общая площадь 267,6…
$370,000
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Коттедж в Сеницкий сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Сеницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 250 м²
Предлагаем вашему вниманию современный и стильный дом, в котором вы сможете совместить город…
$229,000
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Квартира 3 комнаты в Сеница, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сеница, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 88 м²
Этаж 4/11
Большая квартира почти 90м в новом комфортном доме рядом с парком. Квартира с высокими потол…
$115,000
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Дом 7 комнат в Скориничи, Беларусь
Дом 7 комнат
Скориничи, Беларусь
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 129 м²
Количество этажей 1
Представляем вашему вниманию дом в д. Скориничи, Сеницкий с/с. 3,6 км от МКАДа. Слуцкое напр…
$110,000
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Параметры недвижимости в Сеницком сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
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