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Жильё в Могилёве, Беларусь

квартиры
144
дома
16
160 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Могилёв, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 1/2
Продается трехкомнатная квартира (62.41 /41.33/9) в уютном доме по ул.Локомобильной с уч8аст…
$43,000
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Дом в Могилёв, Беларусь
Дом
Могилёв, Беларусь
Площадь 253 м²
Выставлен на продажу жилой двухуровневый дом по улице Бородина в г. Могилеве. Общая площадь …
$130,000
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Квартира 1 комната в Могилёв, Беларусь
Квартира 1 комната
Могилёв, Беларусь
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 10/10
$24,917
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Квартира 1 комната в Могилёв, Беларусь
Квартира 1 комната
Могилёв, Беларусь
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 10/10
$24,917
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Дом 6 комнат в Могилёв, Беларусь
Дом 6 комнат
Могилёв, Беларусь
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 2
Продаётся уютный, теплый дом частично с мебелью в районе дачного посёлка в городе Могилёве с…
$61,800
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Квартира 1 комната в Могилёв, Беларусь
Квартира 1 комната
Могилёв, Беларусь
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 8/10
$24,917
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Квартира 1 комната в Могилёв, Беларусь
Квартира 1 комната
Могилёв, Беларусь
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 4/10
$24,917
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Квартира 1 комната в Могилёв, Беларусь
Квартира 1 комната
Могилёв, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/5
Продажа однокомнатной квартиры в г. Могилеве по б-ру Непокоренных. Квартира в хорошем жилом …
$30,000
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Квартира 3 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Могилёв, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Этаж 2/10
$55,777
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Квартира 2 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 11/16
$69,978
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Квартира 3 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Могилёв, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Этаж 1/10
$52,923
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Квартира 4 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Могилёв, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 99 м²
Этаж 1/10
$101,671
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Квартира 1 комната в Могилёв, Беларусь
Квартира 1 комната
Могилёв, Беларусь
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 9/10
$24,917
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Квартира 3 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Могилёв, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 12/19
$74,859
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Квартира 3 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Могилёв, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Этаж 4/10
$55,777
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Квартира 3 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Могилёв, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Этаж 4/10
$56,252
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Квартира 2 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 9/10
$68,391
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Квартира 1 комната в Могилёв, Беларусь
Квартира 1 комната
Могилёв, Беларусь
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 3/10
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Могилёв, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 12/19
$74,859
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Квартира 3 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Могилёв, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Этаж 14/16
$83,468
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Квартира 1 комната в Могилёв, Беларусь
Квартира 1 комната
Могилёв, Беларусь
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 6/10
$24,917
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Квартира 3 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Могилёв, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Этаж 2/5
Продается 3-комнатная в кирпичном доме. Состояние квартиры жилое, все окна стеклопакеты ПВХ,…
$47,000
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Квартира 1 комната в Могилёв, Беларусь
Квартира 1 комната
Могилёв, Беларусь
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 10/10
$24,917
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Квартира 1 комната в Могилёв, Беларусь
Квартира 1 комната
Могилёв, Беларусь
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 5/10
$24,917
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Квартира 3 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Могилёв, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Этаж 2/10
$56,252
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Квартира 1 комната в Могилёв, Беларусь
Квартира 1 комната
Могилёв, Беларусь
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 4/10
$24,917
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Дом в Могилёв, Беларусь
Дом
Могилёв, Беларусь
Площадь 160 м²
Площадь 160 м2  Продается дом в коттеджной застройке в районе Казимировского лесопарка по ул…
$89,000
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Квартира 3 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Могилёв, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 8/19
$73,712
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Квартира 2 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Могилёв, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 18/19
$73,508
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Квартира 3 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Могилёв, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 77 м²
Этаж 13/19
$83,538
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Параметры недвижимости в Могилёве, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
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