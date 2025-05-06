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Жильё в Юзуфовском сельском Совете, Беларусь

дома
29
30 объектов найдено
Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 175 м²
Современный дом под отделку, построен по индивидуальному архитектурному дизайн-проекту. В до…
$210,000
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Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Домик в уютном месте, 21 км от МКАД! ❤️ Дачный домик, готовый для проживания, в небольшом ую…
$11,500
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Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
Продам дом на просторном участке в 24,99 соток в спокойной деревне Соломоречье -14,9 км от М…
$48,900
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Коттедж в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Продаётся эксклюзивный новый уникальный коттедж в сосновом лесу премиум-класса 100% готовнос…
$220,000
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Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 46 м²
Ваша уютная загородная мечта ждёт вас! Продается 2-этажная дача!   Мечтаете о тихом уголке в…
$27,500
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Коттедж в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 197 м²
Современный дом хорошего качества из керамзитобетонных блоков в  деревне Масловичи - Великол…
$195,000
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Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 36 м²
Ищете идеальное место для жизни или отдыха? У нас есть отличное предложение! Участок с домом…
$67,000
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Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 100 м²
⭕️Предлагаем вашему вниманию, современный, уютный, 2-х уровневый дом в СТ «Зенитчик». СТ рас…
$27,900
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Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 181 м²
Продаётся недостроенный, законсервированный коттедж в дер. Масловичи. Удалённость от Минска …
$79,900
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Коттедж в Юзуфово, Беларусь
Коттедж
Юзуфово, Беларусь
Площадь 186 м²
СРОЧНО!!! ПРОДАЕТСЯ СОВРЕМЕННЫЙ 2-УРОВНЕВЫЙ КОТТЕДЖ, 100% ГОТОВНОСТИ, РЯДОМ С МИНСКОМ В АГР.…
$125,000
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Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 85 м²
Продается дом в деревне Соломоречье в 20 км. от г. Минска!   Материал дома брус обложенный к…
$39,000
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Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 196 м²
Дом в Минском районе, Юзуфовский с/с, д. Масловичи, 18 км. от МКАД по Мядельскому направлени…
$99,900
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Коттедж в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 155 м²
Продается прекрасный, современный  одноэтажный коттедж в д.Лесины (20 км от МКАД по Мядельск…
$109,000
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 81 м²
Продается дача с уютным деревянным домом площадью 80 кв. м, расположенная в живописном садов…
$19,000
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Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 78 м²
Продается дача с большим потенциалом в 21 км от Минска. Дача расположена в хорошо развитом с…
$16,400
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Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 46 м²
Дача в 19 км от МКАД ❤️ Уютная дача в садовом товариществе «Мацки», которая станет отличным …
$23,900
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Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
Продается дача по Мядельскому направлению.  Дача расположена в СТ «Зенитчик», красивое место…
$14,500
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Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 82 м²
Ухоженная дача в хорошем состоянии, расположенная в 25-ми километрах от МКАД, 20 минут на ма…
$29,900
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Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Предлагаем к продаже отличный,уютный, 2-х уровневый дом в СТ «Фарфорист».  Находится дом в М…
$24,700
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Коттедж в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Виртуальный тур на ПК смотреть ТУТ! Замечательный коттедж-уютный и красивый-с ухоженным учас…
$150,000
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Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 106 м²
В Мядельском направлении (выезд через Долгиновский тракт), в 28-ми км. от Минска, продается …
$59,000
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Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
26 км от МКАД. по  Мядельскому направлению. Добротный дом из сруба 10х7,8 м, новая крыша с у…
$17,500
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Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 71 м²
Продаем обустроенный дачный дом с ухоженным участком, в небольшом уютном садовом товариществ…
$35,500
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Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Продается уютный кирпичный садовый домик в С/Т «Ясная Радуга».  Дом 1995 года постройки. Пло…
$10,000
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Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Всего в 25 км от МКАД продается уютная кирпичная Дача в СТ "Камвольщик". Минский район, Мяде…
$11,500
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Дом в Беларучский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беларучский сельский Совет, Беларусь
Площадь 85 м²
Вы мечтаете о своем уголке в природе, где можно отдохнуть от городской суеты, насладиться св…
$12,500
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Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 90 м²
Продаётся загородный дом и просторный земельный участок 22 соток в престижном коттеджном пос…
$31,000
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Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
В живописном уголке Минского района, в окружении густого леса, в садоводческом товариществе …
$32,000
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Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 131 м²
Это место ранее пользовалось большой популярностью - Агроусадьба  "Ильича"  Агроусадьба нахо…
$165,000
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Комната в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Комната
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Количество этажей 1
Продаётся эксклюзивный новый уникальный усадебный коттедж в сосновом лесу премиум-класса 100…
$220,000
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Параметры недвижимости в Юзуфовском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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