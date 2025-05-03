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Жильё в Гродненской области, Беларусь

Гродно
170
Лида
103
Коптёвский сельский Совет
30
Слоним
29
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591 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Сморгонь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сморгонь, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 2/5
Трехкомнатная квартира с хорошим ремонтом, готова к проживанию ❤️ Просторная трехкомнатная к…
$42,500
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Квартира 60 комнат в Ёдки, Беларусь
Квартира 60 комнат
Ёдки, Беларусь
Число комнат 60
Площадь 5 150 м²
Количество этажей 3
На большой благоустроенной территории (1,65 га) уютно и функционально разместился гостинично…
$2,40 млн
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Дом в Щучин, Беларусь
Дом
Щучин, Беларусь
Площадь 79 м²
Продается одноэтажный облицованный кирпичом жилой дом в городе Щучине на улице Лесной. Харак…
$35,000
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Квартира 2 комнаты в Коптёвка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Коптёвка, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 2/3
Продается уютная 2-комнатная квартира на ул. Молодежная. Квартира расположена на 2 этаже 3-э…
$32,000
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Квартира 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/12
Продается квартира с двумя жилыми комнатами в Гродно на проспекте Космонавтов, дом 38А. Отл…
$45,000
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Квартира 3 комнаты в Сморгонь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Сморгонь, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 9/9
Трёхкомнатная квартира в Восточном ❤️ Продается 3-к квартира с хорошей планировкой для дружн…
$32,000
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Дом в Мир, Беларусь
Дом
Мир, Беларусь
Площадь 44 м²
Продается одноэтажный дом с земельным участком 25 соток. Очень удобное расположение дома - ц…
$23,000
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Дом в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 100 м²
Продаётся дом-дача с перспективой круглогодичного проживания.СТ «Мохнатый Шмель» расположено…
$43,500
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 91 м²
Продается уютный кирпичный дом в г. Лида, ул. Климко! Ищете комфортный дом в отличном районе…
$44,500
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Дом в Гончарский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гончарский сельский Совет, Беларусь
Площадь 26 м²
Продается дача в СТ “Советский”. Участок 6,4 сотки в частной собственности. Вода - скважина.…
$6,600
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 84 м²
Продается жилой дом (на Слободе) по ул. Дзержинского, 2003 года постройки. Материал стен: де…
$55,700
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Дом в Лида, Беларусь
Дом
Лида, Беларусь
Площадь 70 м²
Продаётся жилой дом на Максима Горького.Идеальное месторасположение, угловой дом, асфальт, з…
$18,999
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Дом в Вишневский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вишневский сельский Совет, Беларусь
Площадь 34 м²
Продается дом на хуторе Бельково в 120 км от МКАД по Молодечненской трассе Живописное место.…
$69,000
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Дом в Дитвянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дитвянский сельский Совет, Беларусь
Продается дача в тихом и спокойном месте, вблизи от города Лиды. Участок 10 соток. На участк…
$7,900
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Дом в Квасовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Квасовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 16 м²
Продается добротная дача, расположенная в садовом товариществе «Автоагрегатчик», Квасовский …
$9,500
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Дом в Новогрудок, Беларусь
Дом
Новогрудок, Беларусь
Площадь 96 м²
Продается жилой дом г. Новогрудок, ул.1 Мая, д.27А. Общая площадь 96 м.кв., жилая 73, кухня-…
$12,600
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Дом в Мирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 72 м²
В живописной Гродненской области, в Кореличском районе, среди бескрайних полей и недалеко от…
$5,500
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Дом в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 196 м²
Стильный современный дом. Продается стильный дом мансардного типа в тихом живописном месте в…
$85,000
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Дом в Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 124 м²
Продается большой дом 124,м2 (жилая 69,1м2) кухня 15,5 м2, полностью готов к круглогодичному…
$91,999
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Дом в Свислочь, Беларусь
Дом
Свислочь, Беларусь
Площадь 136 м²
ТЕПЛЫЙ, УЮТНЫЙ жилой дом с мансардным этажом находится в г.СВИСЛОЧЬ, 80км от Гродно В городе…
$57,500
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Дом 3 комнаты в Сопоцкин, Беларусь
Дом 3 комнаты
Сопоцкин, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Продается недостроенный дом мансардного типа в г.п. Сопоцкин на ул. Новой. Дом располагается…
$55,000
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Квартира 3 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 4/9
Продается просторная 3-комнатная квартира, оформленная с использованием дорогих, высококачес…
Цена по запросу
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Дом в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 45 м²
Живописное и экологически чистое место в окружении леса, удаленное от дороги. 6,5 км от горо…
$9,000
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Квартира 4 комнаты в Лида, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Лида, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 78 м²
Этаж 2/5
Продается просторная 4-х квартира по улице Рыбиновского 54. Квартира находится на 2-м этаже …
$70,000
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Дом 8 комнат в Гродно, Беларусь
Дом 8 комнат
Гродно, Беларусь
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 396 м²
Количество этажей 2
Собственный дом в Гродно-это мечта, которая сбывается! Наступил момент, когда можно стать о…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 4/5
Продается уютная двухкомнатная квартира со встроенной мебелью и техникой, расположенная в ти…
$45,000
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Дом в Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 72 м²
Дом расположен по адресу: Виньковцы, Материал стен - газосиликат обложенный кирпичом, высоки…
$28,999
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Квартира 3 комнаты в Гродно, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гродно, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 79 м²
Этаж 2/8
Продается 3-комнатная квартира на улице Малыщинской, 39. Квартира расположена на 2 этаже, во…
$70,000
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Квартира 3 комнаты в Поречский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Поречский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
Продается квартира в блокированном доме по адресу: аг.Поречье, ул.Зелёная. Всего в 35 км от …
$33,000
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Квартира 4 комнаты в Геранёны, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Геранёны, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 76 м²
Этаж 1/2
Продается 4- квартира в аг. Геранены, Ивьевского р-на. Квартира располагается на 1 этаже 2 э…
$14,299
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