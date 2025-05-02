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Жильё в Слониме, Беларусь

квартиры
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дома
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30 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Слоним, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слоним, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 5/5
Продается уютная 2- комнатная квартира по ул. Брестская 91 в панельном доме на 5 этаже/5 эта…
$24,700
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Квартира 4 комнаты в Слоним, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Слоним, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 87 м²
Этаж 1/1
Продаётся 4-х комнатная квартира в блокированном жилом доме по ул. Южная,35. Квартира распол…
$55,000
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Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
Площадь 167 м²
Продается дом мансардного типа, расположенный по пер.Синничкина. В  доме предусмотрено все, …
$89,500
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Квартира 2 комнаты в Слоним, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слоним, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 5/5
Продаётся 2-квартира на ул. Комсомольская, 3.Общая площадь - 41.3 м. кв.Жилая площадь - 26,5…
$17,890
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Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
Площадь 185 м²
Продается комфортный двухэтажный дом по ул. Виноградова (р-н Рыщицы) г. Слоним. В доме 4 ком…
$74,500
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Квартира 2 комнаты в Слоним, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слоним, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 2/5
В продаже 2х комнатная квартира по ул. Ершова, д.8. Рациональная планировка с раздельными ко…
$22,300
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Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
Площадь 73 м²
Продается дом 1968 года постройки по ул. Карбышева. Высота потолков около 2,6 м. Общая площа…
$14,800
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Квартира 4 комнаты в Слоним, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Слоним, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 109 м²
Этаж 1/1
В продаже уютный, теплый дом  в самом центре города. Дом полностью готов к проживанию. Изнач…
$61,500
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Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
Площадь 62 м²
В продаже дом по ул.Кирова. В доме газовое отопление, вода центральная, свет,канализация мес…
$10,800
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Квартира 1 комната в Слоним, Беларусь
Квартира 1 комната
Слоним, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/5
Продаётся однокомнатная квартира на 2 этаже 5- этажного монолитного дома с хорошей площадью …
$20,500
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Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
Площадь 99 м²
Продается добротный, кирпичный дом с просторной планировкой. Общая площадь 99 кв. м., жилая …
$28,000
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Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
Площадь 114 м²
Продаётся теплый одноэтажный кирпичный дом по пер. Леошени. Общая  площадь -114 кв.м., жилая…
$42,500
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Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
Площадь 136 м²
Продается многоуровневый, кирпичный дом по переулку Вольному, общей площадью 136.0 кв.м.. До…
$68,000
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Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
Площадь 133 м²
Продается 2-х этажный дом в Слониме по улице Максима Горького. Общая площадь дома составляет…
$47,900
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Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
Площадь 62 м²
Продается половина дома по ул Красноармейская,напротив нового торгового центра "Берег". Рядо…
$12,000
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Квартира 2 комнаты в Слоним, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слоним, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 5/5
Продаётся 2-квартира на ул. Комсомольская, 3.Общая площадь - 41.3 м. кв.Жилая площадь - 26,5…
$18,000
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Квартира 1 комната в Слоним, Беларусь
Квартира 1 комната
Слоним, Беларусь
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 5/9
Однокомнатная квартира под отделку в ЖК «Vogue» Минск, проспект Независимости, 88 В серд…
$85,000
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Квартира 1 комната в Слоним, Беларусь
Квартира 1 комната
Слоним, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 4/5
Продается однокомнатная квартира по ул Красноармейская на 4 этаже кирпичного дома. Центр гор…
$14,500
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Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
Площадь 104 м²
Продается жилой дом по переулку Багратиона 2015 года постройки. Удобная и практичная планиро…
$49,900
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Квартира 2 комнаты в Слоним, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слоним, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 8/9
В продаже 2-х комнатная, светлая квартира по ул. Брестская, на 8 этаже 9этажного дома. Дом у…
$23,400
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Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
Площадь 71 м²
Продается дом в г. Слоним, пер. 3-й Виленский. Гродненская область, Слонимский р-н.   Одноэт…
$8,802
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Квартира 2 комнаты в Слоним, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слоним, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 8/9
Продается двухкомнатная квартира с современным ремонтом. Квартира находится на 8 этаже 9-эта…
$33,500
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Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
Площадь 95 м²
Продается одноэтажный с добротного бруса дом на берегу реки Щара  по ул. Виленская (район Ло…
$13,500
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Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
Площадь 70 м²
Продается жилой одноэтажный дом по пер. Советский 4. Общая площадь дома- 69,9м2, жилая – 38м…
$26,500
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Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
Площадь 111 м²
Продается кирпичный, двухуровневый дом площадью 157 м.кв., по ул. Загородняя. В доме хороший…
$65,900
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Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
Площадь 62 м²
В продаже дом по ул. Виленской, состоящий из двух больших комнат и одной поменьше, которую м…
$15,300
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Квартира в Слоним, Беларусь
Квартира
Слоним, Беларусь
Площадь 48 м²
В продаже половина дома в статусе 3х комнатной квартиры по ул. Карбышева. Дом находится неда…
$14,500
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Квартира в Слоним, Беларусь
Квартира
Слоним, Беларусь
Площадь 55 м²
Продается дом на участке с большими возможностями в центре в города. Участок подходит для ст…
$12,500
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Квартира 4 комнаты в Слоним, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Слоним, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 87 м²
Этаж 4/5
Продаётся 4-х комнатная квартира на 4 этаже 5- этажного монолитного дома с хорошей площадью …
$43,000
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Дом в Слоним, Беларусь
Дом
Слоним, Беларусь
Площадь 44 м²
Продаётся часть дома (3к квартира) с отдельным входом по ул. Пушкина 82. Две изолированные к…
$8,000
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