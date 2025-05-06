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Жильё в Барановичах, Беларусь

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дома
23
55 объектов найдено
Дом в Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
Площадь 64 м²
Продается одноэтажный шлакобетонный жилой дом общей площадью по СНБ 64,1 м2, жилой площадью …
$35,000
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Дом в Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
Площадь 104 м²
В продаже дом с земельным участком в микрорайоне с развитой инфраструктурой! Участок площадь…
$29,500
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Квартира 3 комнаты в Барановичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Барановичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 1/1
Продаём трехкомнатную квартиру в блокированном доме с идеальным месторасположением:  Рядом п…
$38,500
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Квартира 3 комнаты в Барановичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Барановичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 198 м²
Этаж 1/1
В продаже незавершенное законсервированное капитальное строение!   Отличный жилой дом с возм…
$68,000
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Дом в Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
Площадь 182 м²
Для тех, кто давно мечтает о собственном доме с мансардой и приусадебным участком! Этот дом …
$87,000
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Квартира в Барановичи, Беларусь
Квартира
Барановичи, Беларусь
Площадь 65 м²
Двухкомнатная квартира в 4х- квартирном доме: 2 изолированные жилые комнаты, гардеробная, ку…
Цена по запросу
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Дом в Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
Площадь 105 м²
!В продаже жилой дом, расположенный в р-не ул. Кирова. * Площадь: общая – 104,5 кв.м., жилая…
$33,900
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Квартира 3 комнаты в Барановичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Барановичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 56 м²
Этаж 5/5
Уютная, светлая  3-х комнатная квартира в Южном микрорайоне - это лучший выбор для жизни. Кв…
$37,000
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Квартира 3 комнаты в Барановичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Барановичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 1/5
Продажа 3-х комнатной квартиры в Южном микрорайоне!   * 1 эт./5-эт. кирпичного дома, был вып…
$42,000
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Дом в Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
Площадь 135 м²
В связи с переездом продаётся современный коттедж 134,5 кв.м,жилая площадь 83.6 кв.м  2016 г…
$125,000
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Дом в Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
Площадь 307 м²
Продается очень красивый и просторный дом в тихом и уютном месте, со всеми удобствами. Полно…
$220,000
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Квартира 3 комнаты в Барановичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Барановичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 9/9
Трёшка в кирпичном доме!!!! * Площадь:– 66,5 кв.м., жилая – 38,6 кв.м., кухня – 7,5 кв.м.;* …
$30,000
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Квартира 1 комната в Барановичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Барановичи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/1
Квартира в блокированном жилом доме по ул. Брестская!* Площадь: общая – 36.6 кв.м.;* Материа…
$18,000
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Дом в Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
В продаже незавершенное законсервированное капитальное строение! * Стены: блок облицован кир…
$49,000
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Квартира 3 комнаты в Барановичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Барановичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 79 м²
Этаж 11/11
3-х комнатная квартира в новостройке по ул. Профессиональная.   * Площадь: общая – 79 кв.м.,…
$55,000
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Дом в Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
Площадь 131 м²
Продается одноэтажный дом 2019 г.п. площадью 130,8 м2  в д. Яново.Дом блочный, высота потолк…
$120,000
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Квартира 3 комнаты в Барановичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Барановичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 1/1
3 КОМН.КВАРТИРА по пер. Колхозный 1-й! * Площадь: общая – 68 кв.м., жилая – 45.6 кв.м., кухн…
$28,900
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Квартира 3 комнаты в Барановичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Барановичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 3/5
3-х комнатная квартира в Военном городке! * Площадь: общая – 64,7 кв.м., жилая – 44,1 кв.м.,…
$32,500
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Квартира 4 комнаты в Барановичи, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Барановичи, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 65 м²
Этаж 3/9
Просторная 4 - комнатная квартира в Северном микрорайоне. ❤️В продаже появилась отличная 4-к…
$37,500
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Квартира 3 комнаты в Барановичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Барановичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 79 м²
Этаж 1/5
3-хкомн. квартира  - 80 кв.м.!!!,  кухней -11  кв.м!!!  с выходом на лоджию. Высокий цоколь-…
$37,500
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Дом в Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
Площадь 102 м²
В продаже дом с большим участком! * Площадь: общая – 101,9 кв.м., жилая – 72,4 кв.м., 2 кухн…
$35,000
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Квартира 1 комната в Барановичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Барановичи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 1/1
Продается 1-комнатная квартира по улице Холостякова. Квартира расположена на 1-ом этаже 1-эт…
$8,000
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Квартира 3 комнаты в Барановичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Барановичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Этаж 5/5
3-х комнатная квартира ул. Заслонова.   * Площадь: общая – 74.2 кв.м., жилая – 43.9 кв.м., к…
$36,700
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Квартира 3 комнаты в Барановичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Барановичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 4/5
Продаётся 3-х комнатная квартира в Текстильном микрорайоне по улице Космонавтов 14! Квартира…
$26,000
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Квартира 3 комнаты в Барановичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Барановичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Этаж 1/1
3-комнатная квартира 2 пер. Лидский. * Площадь: общая – 56,9 кв.м., жилая – 33,9 кв.м., кухн…
$18,600
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Дом в Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
Площадь 201 м²
Жилой дом в р-н ул. 50 лет ВЛКСМ!   * Площадь: общая – 200.9 кв.м., жилая – 114.3 кв.м., кух…
$75,000
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Дом в Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
Площадь 306 м²
Продажа дома в мкр-н. Боровки!* Площадь: общая – 305.7 кв.м., жилая – 155.6 кв.м., кухня – 1…
$128,000
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Квартира 1 комната в Барановичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Барановичи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 5/5
Квартира просторная для дома малосемейного типа. Большая жилая комната с выходом на балкон. …
$14,800
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Дом в Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
Площадь 65 м²
Продаём трехкомнатную квартиру в блокированном доме с идеальным месторасположением:  Рядом п…
$38,500
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Квартира 3 комнаты в Барановичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Барановичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 2/9
3-х комнатная квартира в Военном городке! * Площадь: общая – 69,9 кв.м., жилая – 41,9 кв.м.,…
$41,200
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Параметры недвижимости в Барановичах, Беларусь

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