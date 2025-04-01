Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Знаменский сельский Совет
  4. Жилая

Жильё в Знаменский сельский Совет, Беларусь

квартиры
7
дома
23
36 объектов найдено
Дом в Знамя, Беларусь
Дом
Знамя, Беларусь
Площадь 33 м²
Самое время купить дом ❤️ Представляем Вашему вниманию дом с просторным участком в живописно…
$7,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Страдечь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Страдечь, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 1/2
2-комнатная квартира, аг. Страдечь, ул. Александрова, 1973 г.п., 1 / 2 кирпич, 50,0 / 48 / ,…
$15,500
Оставить заявку
Дом в Знаменский сельский Совет, Беларусь
Дом
Знаменский сельский Совет, Беларусь
Площадь 35 м²
Лот 8631. Продажа дачи в СТ Ветеран-3. Запишитесь на просмотр по номеру в объявлении. Смотри…
$7,900
Оставить заявку
Дом в Знаменский сельский Совет, Беларусь
Дом
Знаменский сельский Совет, Беларусь
Площадь 29 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1998 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 33,0 кв.м, общ.- 28,7 кв.м, жил.- 17…
$8,500
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Прилуки, Беларусь
Квартира 1 комната
Прилуки, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/1
Квартира в блокированном жилом доме в Брестском р-не. 1960 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 36,0 кв.м,…
$17,300
Оставить заявку
Квартира в Знаменский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Знаменский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Квартира в блокированном жилом доме в Брестском р-не. 1980 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 43,0 кв.м,…
$6,900
Оставить заявку
Дом в Знаменский сельский Совет, Беларусь
Дом
Знаменский сельский Совет, Беларусь
Площадь 100 м²
Дачный дом жилого типа в Брестском р-не.1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 99,86 кв.м, общ.- 99,86 …
$28,900
Оставить заявку
Дом в Знаменский сельский Совет, Беларусь
Дом
Знаменский сельский Совет, Беларусь
Площадь 160 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2019 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ ~ 160,0 кв.м, общ.~ 160,0 кв…
$39,000
Оставить заявку
Дом в Знаменский сельский Совет, Беларусь
Дом
Знаменский сельский Совет, Беларусь
Площадь 91 м²
Дом рядом с Слуцком ❤️ Продаётся просторный дом в деревне Селище, расположенной рядом с Слуц…
$11,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 комнаты в Знаменка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Знаменка, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 53 м²
Этаж 1/2
3-комнатная квартира, аг. Знаменка, ул. Юбилейная, 1970 г.п., 1 / 2 кирпич, 53,4 / 53,4 / 35…
$20,800
Оставить заявку
Дом в Знаменка, Беларусь
Дом
Знаменка, Беларусь
Площадь 215 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2021 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ. - 215,29 кв.м, жил.- …
$35,000
Оставить заявку
Дом в Страдечь, Беларусь
Дом
Страдечь, Беларусь
Площадь 85 м²
Предлагаем приобрести замечательный одноэтажный жилой дом на большом и ухоженном земельном у…
$51,900
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Медно, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Медно, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 82 м²
Этаж 1/2
4-комнатная квартира, аг. Медно, ул. Республиканская, 1976 г.п., 1 / 2 панель, 84,2 / 81,5 /…
$22,900
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Знаменский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Знаменский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 71 м²
Этаж 3/3
3-комнатная квартира, п. Белое озеро, 1986 г.п., 3 / 3 кирпич, 74,4 / 71,3 / 46,7 / 9,8, сан…
$49,000
Оставить заявку
Дом в Знаменка, Беларусь
Дом
Знаменка, Беларусь
Площадь 70 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1952 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 70,2 кв.м, общ.- 70,2 кв.м, жил.- 32…
$9,600
Оставить заявку
Дом в Ленино, Беларусь
Дом
Ленино, Беларусь
Площадь 26 м²
Продается дом в прекрасном живописном месте: агрогородок Ленино Слуцкого района. В доме две …
$3,000
Оставить заявку
Дом в Прилуки, Беларусь
Дом
Прилуки, Беларусь
Площадь 87 м²
Код объекта 12424 : Мы работаем от собственника! Покупая этот объект - Вы не платите агентст…
$69,900
Оставить заявку
Дом в Знаменский сельский Совет, Беларусь
Дом
Знаменский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Продается дом в тихом уютном месте п. Вишневка Слуцкого района. Общая площадь дома 48,2 метр…
$9,000
Оставить заявку
Дом в Знаменский сельский Совет, Беларусь
Дом
Знаменский сельский Совет, Беларусь
Площадь 35 м²
Продаётся дом в тихом уютном поселке Дуброва Слуцкого района. Расстояние до Слуцка 18 км. В …
$5,000
Оставить заявку
Дом в Знаменский сельский Совет, Беларусь
Дом
Знаменский сельский Совет, Беларусь
Площадь 111 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2018 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 132,0 кв.м, общ.…
$19,500
Оставить заявку
Дом в Знаменка, Беларусь
Дом
Знаменка, Беларусь
Площадь 81 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2014 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 144,0 кв.м, общ.…
$26,000
Оставить заявку
Дом в Знаменский сельский Совет, Беларусь
Дом
Знаменский сельский Совет, Беларусь
Площадь 19 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 2021 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 18,9 кв.м. 1 комната. Стены: мат…
$9,500
Оставить заявку
Дом в Ленино, Беларусь
Дом
Ленино, Беларусь
Площадь 56 м²
Тёплый дом с участком 25 соток и гостевым домиком ❤️Этот дом площадью 56,1 кв.м. с участком …
$3,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Знаменский сельский Совет, Беларусь
Дом
Знаменский сельский Совет, Беларусь
Площадь 20 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 2005 г.п. 1 этаж. Общ.- 20,0 кв.м. 1 комната. Стены: материа…
$16,900
Оставить заявку
Дом в Знаменка, Беларусь
Дом
Знаменка, Беларусь
Площадь 140 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2013 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 166,2 кв.м, общ. - 140,0 к…
$26,500
Оставить заявку
Дом в Знаменка, Беларусь
Дом
Знаменка, Беларусь
Площадь 74 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1992 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 87,7 кв.м, общ.- 74,3 кв.м, жил.- 45…
$51,900
Оставить заявку
Дом в Знаменка, Беларусь
Дом
Знаменка, Беларусь
Площадь 50 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1961 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 61,4 кв.м, общ.- 50,2 кв.м, жил.- 39…
$25,000
Оставить заявку
Дом в Знаменка, Беларусь
Дом
Знаменка, Беларусь
Площадь 121 м²
Жилой дом под чистовую отделку в Брестском р-не. 2024 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 121,2 кв.м, общ…
$75,000
Оставить заявку
Дом в Знаменский сельский Совет, Беларусь
Дом
Знаменский сельский Совет, Беларусь
Площадь 156 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1985 г.п, реконструкция 2018 г. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 225,…
$85,000
Оставить заявку
Дом в Знаменский сельский Совет, Беларусь
Дом
Знаменский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 2018 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 69,5 кв.м, общ.- 69,5 кв.м, жил.- 26…
$69,900
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Знаменский сельский Совет, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов