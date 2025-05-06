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Жильё в Борисове, Беларусь

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дома
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162 объекта найдено
Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 51 м²
Дом с просторным, ухоженным участком около реки в Борисове ❤️Вашему вниманию дом с  огорожен…
$23,900
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 49 м²
Дом со всеми удобствами ❤️ Дом со всеми удобствами в благоустроенном районе Борисова. Адрес:…
$44,900
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Квартира 4 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 83 м²
Этаж 1/9
В продаже просторная,светлая  4-х комнатная квартира ул.Трусова 55 Квартира находится на 1-о…
$56,000
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 80 м²
Самое время купить дом ❤️ Надёжный кирпичный дом с ухоженным участком в Борисове. Адрес: Бор…
$48,600
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Квартира 3 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 4/5
Трёхкомнатная квартира в прекрасном районе - всё для комфортной жизни! ❤️ Ищете уютное жильё…
$43,000
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 104 м²
Кирпичный дом с гаражом и огражденной территорией! ❤️Тёплый дом на высоком фундаменте рядом …
$35,000
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 75 м²
Продажа дома в р-не Северного. Все коммуникации в доме: свет, вода центральная, канализация …
$38,000
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Квартира 2 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 1/3
Готовое решение для комфортного проживания ❤️ Прекрасный выбор: продается двухкомнатная квар…
$47,000
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Квартира 2 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 9/9
Продается двухкомнатная квартира с отличным ремонтом в г. Борисов, ул. Гагарина, д. 67 Дом п…
$46,000
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Квартира 3 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 6/10
3-комнатная квартира в благоустроенном районе ❤️ Просторная трёхкомнатная квартира с хорошим…
$72,900
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 85 м²
Дом с большим участком ❤️ Большой бревенчатый дом под реконструкцию в Борисове! Адрес: Борис…
$13,500
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 68 м²
Дом в центре Борисова ❤️ Продаётся просторный дом под ремонт в самом сердце Борисова. Адрес:…
$29,900
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Квартира 2 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 9/9
Двухкомнатная квартира в благоустроенном районе ❤️ Уютная двухкомнатная квартира с самым луч…
$45,500
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 94 м²
Продается просторный, современный дом в элитном районе (Дымки). В доме выполнен качественный…
$98,900
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Квартира 2 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 9/9
В продаже 2-х комнатная квартира , большой площади ул.Трусова . Квартира в хорошем жилом сос…
$51,000
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 190 м²
Продаётся дом в экологически чистом районе города, по улице Трудовая. Двухэтажный кирпичный …
$86,500
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Квартира 2 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 2/5
В продаже 2-х комнатная квартира по улице Днепровская 16 Квартира находится на удобном 2-ом …
$38,500
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 70 м²
Дом с участком девять соток в центре ❤️ Дом  рядом с городским пляжем! Адрес: г. Борисов, ул…
$26,500
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Квартира 2 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 8/9
2-комнатная квартира в кирпичном доме ❤️ Просторная двухкомнатная квартира с хорошим ремонто…
$51,900
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 71 м²
Самое время купить дом ❤️ Продаётся просторный дом с участком в Борисове. Адрес:  Борисов, п…
$28,500
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Квартира 2 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 1/1
Двухкомнатная квартира с гаражом в Борисове! ❤️ Двухкомнатная квартира со всеми удобствами, …
$34,900
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Квартира 2 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 5/5
Отличная двухкомнатная квартира ❤️ Двухкомнатная квартира с отличным ремонтом в благоустроен…
$39,900
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Квартира 3 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 1/9
Продается уютная 3 комнатная квартира на высоком первом этаже, КИРПИЧНОГО девятиэтажного дом…
$49,999
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Квартира 3 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 52 м²
Этаж 1/1
Уютная 3-комнатная квартира с собственным участком ❤️ Уникальное предложение! Продается прос…
$32,900
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Квартира 2 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 1/1
Квартира с участком в Борисове ❤️Просторная квартира с участком и двумя гаражами в живописно…
$34,900
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 81 м²
Продается просторный и очень уютный дом, расположенный в прекрасном районе с отлично развито…
$36,000
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Квартира 4 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 82 м²
Этаж 3/9
4-комнатная квартира в Борисове ❤️Уютная  четырёхкомнатная квартира с отличным ремонтом! Адр…
$99,000
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Квартира 3 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 1/4
Продается 3х комнатная квартира по ул. Днепровская. Первый высокий этаж. В квартире сделан ч…
$45,000
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Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 214 м²
Ссылка на обзор ТикТок Предлагаем вашему вниманию уютный 2-ух этажный жилой дом в городе Бор…
$135,000
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Квартира 2 комнаты в Борисов, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Борисов, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 48 м²
Этаж 4/5
Продается 2х комнатная квартира с ремонтом по адресу г. Борисов перекресток ул. Максима Горь…
$42,900
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Параметры недвижимости в Борисове, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
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