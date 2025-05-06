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Жильё в Чернинском сельском Совете, Беларусь

квартиры
8
дома
37
45 объектов найдено
Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 1995 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.- 40,2 кв.м. 2 комнаты. Стен…
$33,000
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 145 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2020 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 149,36 кв.м, общ…
$35,000
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 538 м²
Жилой дом под чистовую отделку в Брестском р-не, этаж. Общ.СНБ - 538,0 кв.м,12 комнат. Стены…
$145,000
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1951 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 70,0 кв.м, общ.- 60,4 кв.м, жил.- 20…
$35,000
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 151 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 151,3 кв.м, общ.- 151,3 кв…
$59,000
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 180 м²
Отличный дом под отделку в д. Велюнь Чернинского сельсовета.Предлагаем купить дом 2024 года …
$69,900
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Квартира в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 18 м²
Часть дома (1/4 доли) в Брестском р-не. Тех. хар-ка продаваемой части дома: Общ. - 17,3 кв.м…
$7,500
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Дом в Черни, Беларусь
Дом
Черни, Беларусь
Площадь 177 м²
Лот 6923. Продажа коттеджа у леса в пригороде, Чернинский с/с. Запишитесь на просмотр по пер…
$220,000
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 216 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 216,4 кв.м, общ.- 216,4 кв.м, жил.- …
$148,000
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 181 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2019 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ. - 181,35 кв.м, жил.- …
$69,900
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 105 м²
Жилой дом под чистовую отделку в Брестском р-не. 2022 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 110,1…
$128,000
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Коттедж в Черни, Беларусь
Коттедж
Черни, Беларусь
Площадь 216 м²
Код объекта 07623: Мы работаем от собственника! Покупая этот объект- Вы не платите агентству…
$148,000
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Квартира в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 74 м²
Часть жилого дома (1/2 доли, стадия строительства) в Брестском р-не. Тех. хар-ка продаваемой…
$27,800
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Квартира 1 комната в Черни, Беларусь
Квартира 1 комната
Черни, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/2
1-комнатная квартира, аг. Черни, ул. Молодогвардейская, 1986 г.п., 1 / 2 кирпич, 39,0 / 38,3…
$38,500
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 173 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1992 г.п. 1 этаж, цокольный этаж. Общ.СНБ - 232,6 кв.м, общ.- 17…
$41,500
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 41 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 2000 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.- 40,9 кв.м. 2 комнаты. Стен…
$15,000
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 30 м²
Садовый домик в Брестском р-не. Стены: материал - силикатный кирпич; отделка фасада -оштукат…
$8,300
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Квартира 2 комнаты в Черни, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Черни, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 2/3
2-комнатная квартира, аг. Черни, ул. Пионерская, 1981 г.п., 2 / 3 панель, 52,5 / 51,4 / 30,0…
$35,100
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Дом в Черни, Беларусь
Дом
Черни, Беларусь
Площадь 65 м²
Лот 8680. Жилая дача за Мощёнкой. Запишитесь на просмотр по номеру в объявлении. Смотрите фо…
$53,000
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 51 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 51,0 кв.м, общ.- 51,0 кв.м, жил.- 21,0 кв.м, к…
$29,500
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 474 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 2014 г.п. 1 этаж, подвальный этаж, мансарда. Общ.СНБ - 503,7 кв.…
$500,000
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 2000 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.- 42,5 кв.м. 2 комнаты. Стен…
$13,000
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Квартира 3 комнаты в Черни, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Черни, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Этаж 1/1
Квартира в блокированном жилом доме в Брестском р-не. 1988 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 78,5 кв.м,…
$62,000
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 128 м²
Коробка жилого дома. Брестский р-н. Газосиликатный блок / оштукатурен / ондулин. Фундамент: …
$49,500
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 101 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 2024 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 111,0 кв.м, общ.- 101,0 кв.м, жил.- …
$189,000
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Квартира в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 76 м²
Часть жилого дома (7/8 доли) в Брестском р-не. Тех. хар-ка продаваемой части дома: общ.СНБ -…
$55,000
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 137 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2020 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ. - 136,6 кв.м, 4 комна…
$75,000
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 242 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 2008 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 244,8 кв.м, общ.- 241,7 кв…
$330,000
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 163 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2020 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 162,81 кв.м, общ.- 162,81 …
$36,800
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 184 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 2011 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 229,0 кв.м, общ.- 184,3 кв.м, жил.- …
$199,000
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Параметры недвижимости в Чернинском сельском Совете, Беларусь

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