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Жильё в Мухавецком сельском Совете, Беларусь

дома
180
180 объектов найдено
Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 85 м²
Дачный домик жилого типа в Брестском р-не. 2020 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 106,0 кв.м,…
$62,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 126 м²
Лот 7674. Жилой дом в деревне ВолкиЗвоните для более подробной информации Наши покупатели не…
$100,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 97 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 2015 г.п. 1 этаж + мансарда. Общ.СНБ - 101,8 кв.м, общ.- 97,4 кв…
$95,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 45 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 2013 г.п. 2 этажа. Общ.- 45,0 кв.м. 2 комнаты. Стены: матери…
$29,500
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 108 м²
Дачный дом жилого типа в Брестском р-не. 2014 г.п. 1 этаж. Общ. - 108,0 кв.м, 3 комнаты. Сте…
$137,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 60 м²
Коробка дачного домика жилого типа в Брестском р-не. 2020 г.п. 1 этаж, мансарда. Стены: мате…
$32,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 29 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 1986 г.п. 1 этаж. Общ.- 28,7 кв.м. 1 комната. Стены: материа…
$18,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 41 м²
Коробка садового домика в Брестском р-не. 1995 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 41,0 кв.м, о…
$4,200
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 24 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 1988 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.- 24,0 кв.м. 2 комнаты. Стен…
$14,950
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Дачный домик жилого типа в Брестском р-не. 2019 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ ~ 200,0 кв.м, жил.~ 70…
$87,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
Коробка дачного дома жилого типа в Брестском р-не. 2024 г.п. 1 этаж. Общ. - 53,6 кв.м, 3 ком…
$21,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 197 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 2015 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 199,8 кв.м, общ.- 197,1 кв…
$260,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 86 м²
Дачный дом жилого типа в Брестском р-не. 2015 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.- 85,5 кв.м, 3 комн…
$89,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 1990 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.- 46,7 кв.м. 2 комнаты. Стен…
$18,300
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 30 м²
Коробка дачного дома жилого типа в Брестском р-не.1 этаж. Общ. - 30,2 кв.м. Стены: материал …
$30,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 116 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2019 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 116,4 кв.м, общ.- 116,4 кв…
$45,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 127 м²
Коробка дачного дома жилого типа в Брестском р-не. 2024 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 250,7 кв.м, о…
$60,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 28 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 1981 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.- 28,1 кв.м. 2 комнаты. Стен…
$7,300
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 103 м²
Дачный дом жилого типа в Брестском р-не. 2014 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 102,5 кв.м, общ.- 102,5…
$42,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 45 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 1997 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 44,5 кв.м, общ.- 44,5 …
$14,900
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 131 м²
Дачный домик жилого типа в Брестском р-не. 1 этаж + мансарда. Общ.СНБ - 146,12 кв.м, общ.- 1…
$120,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 130 м²
Дачный дом жилого типа в Брестском р-не. 2023 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.~ 130,0 кв.м, 3 ком…
$69,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Дачный дом жилого типа в Брестском р-не. 2023 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.~ 75,0 кв.м. 2 комн…
$39,900
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 165 м²
Жилой дом под чистовую отделку в Брестском р-не. 2024 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 197,02 кв.м, об…
$82,900
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 23 м²
Лот 8624. Дача рядом с чертой Бреста. Купить дачу рядом у черты Бреста - легко! Звоните номе…
$18,500
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 117 м²
Лот 6052. Желаете вырваться из городской суеты – и прямо в Ваш будущий дачный домик у самого…
$52,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 30 м²
Коробка дачного дома жилого типа в Брестском р-не.1 этаж. Общ. - 30,2 кв.м, Стены: материал …
$30,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 143 м²
Дачный дом жилого типа в Брестском р-не. 2014 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 163,26 кв.м, …
$125,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 108 м²
Дачный домик жилого типа в Брестском р-не. 2017 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 128,0 кв.м, общ.- 107…
$110,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 119 м²
В Бресте в СТ "Армеец-3" продаётся жилой дом под чистовую отделку.Общая площадь дома 118,8 м…
$62,000
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Параметры недвижимости в Мухавецком сельском Совете, Беларусь

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