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Жильё в Станьковском сельском Совете, Беларусь

квартиры
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22 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Станьково, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Станьково, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 73 м²
Этаж 2/4
Просторная квартира в Станьково: невероятное сочетание уюта и стиля! ❤️ Продается светлая и …
$59,900
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Дом в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Станьковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 122 м²
Просторный дом со всеми коммуникациями  ❤️Современный двухуровневый дом из газосиликатных бл…
$70,000
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Дом в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Станьковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 63 м²
Уютная дача с баней возле Фаниполя ❤️Тёплый и уютный дом с удобной планировкой, баней и хоро…
$29,900
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Дом в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Станьковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Дача в садовом товариществе «Керамин», Дзержинский р-н рядом д. Мельковичи.   41 км от Минск…
$10,000
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Дом в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Станьковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
Продается дом (бревно) и земельный участок  - 25 соток в деревне Богдановщина Дзержинского р…
$15,500
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Дом в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Станьковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 179 м²
Продается дом вашей мечты под чистовую отделку!    Ищете уютный дом в окружении природы, где…
$138,600
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Дом в Заболотье, Беларусь
Дом
Заболотье, Беларусь
Площадь 54 м²
Недалеко от Минска продаётся дом в агрогородке Заболотье Дзержинского района,  28 км от МКАД…
$22,000
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Квартира 2 комнаты в Станьково, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Станьково, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 5/5
Продается 2-комнатная квартира на ул. Войсковаяв д.Станьково Дзержинского р-на Год постройк…
$29,000
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Дом в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Станьковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 118 м²
Великолепный, крепкий дом из керамзитбетона 34 км от Минска по Дзержинскому направлению, уча…
$53,000
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Квартира 3 комнаты в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Станьковский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 1/2
Отличная альтернатива дачном участку - продаётся ТРЁХ КОМНАТНАЯ квартира со всеми удобствами…
$19,500
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Дом в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Станьковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 143 м²
Продаётся дом 143 м2 в ст Надежда Инв всего в 27 км от Минска. В доме 4 жилых комнаты, прост…
$16,900
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Дом в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Станьковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 39 м²
Продается участок с домом под снос в экологически чистом районе (44 км от МКАД, Дзержинский …
$11,500
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Дом в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Станьковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 158 м²
Описание Продаётся дача в с/т Подбережье. Общая площадь дома 158 м2, два этажа и подвал. Дом…
$37,000
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Дом в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Станьковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 120 м²
Предлагаем вашему вниманию уютный дом, построенный в 2014 году, общей площадью 120 м2. Харак…
$118,000
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Коттедж в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Станьковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Виртуальный тур на ПК смотреть ТУТ! Уютный жилой дом,построен для себя из хороших качественн…
$78,000
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Дом в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Станьковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 155 м²
Отличный вариант для круглогодичного проживания и отдыха. Тихое уютное место. Ровный участок…
$22,900
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Дом в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Станьковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 147 м²
Продается бревенчатый дом, обшитый сайдингом,147 кв.м, с мансардным этажом, на участке 18.9 …
$80,500
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Квартира 3 комнаты в Станьково, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Станьково, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Этаж 2/4
Трехкомнатная квартира расположена на комфортном втором этаже четырехэтажного кирпичного дом…
$62,400
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Дом в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Станьковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 166 м²
Ищите уединение и комфорт в живописном месте? Этот дом с интересной планировкой — идеальный …
$45,000
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Дом в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Станьковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 79 м²
8 соток  в живописном СТ "Пятигорье 6", в 15 минутах ходьбы от ЖД станции «Пятигорье».     -…
$38,900
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Дом в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Станьковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 170 м²
Современный дом для круглогодичного проживания в тишине и без городской суеты - Великолепное…
$66,500
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Дом в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Станьковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Теплый уютный дом с террасой. В доме центральное водоснабжение, местная канализация (два пер…
$47,000
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Параметры недвижимости в Станьковском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
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