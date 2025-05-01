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Жильё в Бобруйске, Беларусь

квартиры
13
дома
9
22 объекта найдено
Квартира в Бобруйск, Беларусь
Квартира
Бобруйск, Беларусь
Площадь 49 м²
Продается квартира в блокированном жилом доме с земельным участком в г. Бобруйск. Могилевска…
$6,500
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Дом в Бобруйск, Беларусь
Дом
Бобруйск, Беларусь
Площадь 152 м²
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! Для людей любящих уединение от городской суеты в черте города! Сти…
$144,500
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Дом в Бобруйск, Беларусь
Дом
Бобруйск, Беларусь
Площадь 285 м²
Уютный благоустроенный дом для проживания семьи для желающих с перспективой сдачи в длительн…
$380,000
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Квартира 4 комнаты в Бобруйск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Бобруйск, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 5/5
Продается уютная 4-комнатная квартира в экологически чистом районе Бобруйска! Адрес: улиц…
$24,800
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Квартира 4 комнаты в Бобруйск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Бобруйск, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
Часть дома в Бобруйске, площадью 63,2 кв. метра, с газом и санузлом.  По адресу: ул. Урицког…
$27,900
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Дом в Бобруйск, Беларусь
Дом
Бобруйск, Беларусь
Площадь 69 м²
Продается уютный и крепкий дом, расположенный на живописном берегу озера. Улица Кима, район …
$26,000
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Квартира 4 комнаты в Бобруйск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Бобруйск, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
Часть дома в Бобруйске, площадью 63,2 кв. метра, с газом и санузлом. ______________________…
$27,900
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Дом 3 комнаты в Бобруйск, Беларусь
Дом 3 комнаты
Бобруйск, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
Продается уютный и крепкий дом, расположенный на живописном берегу озера. Улица Кима, рай…
$26,000
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Дом в Бобруйск, Беларусь
Дом
Бобруйск, Беларусь
Площадь 94 м²
Продается дом в Бобруйске, на улице Борисовской (район Скрипочка).   Описание дома: бревенч…
$11,200
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Дом в Бобруйск, Беларусь
Дом
Бобруйск, Беларусь
Площадь 72 м²
Продается деревянный дом, облицованный кирпичом, расположенный на улице Кольцова.   Общая пл…
$20,000
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Квартира 3 комнаты в Бобруйск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Бобруйск, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 54 м²
Этаж 1/1
Предлагается к продаже половина крепкого, деревянного дома, расположенная по адресу переулок…
$15,500
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Дуплекс 4 комнаты в Бобруйск, Беларусь
Дуплекс 4 комнаты
Бобруйск, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 1
Часть дома в Бобруйске, площадью 63,2 кв. метра, с газом и санузлом. ______________________…
$27,900
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Квартира 4 комнаты в Бобруйск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Бобруйск, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 397 м²
Этаж 1/2
Уютный таунхаус, расположенный в лучшем месте Бобруйска: рядом с рекой и санаторной зоной - …
$140,000
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Квартира 3 комнаты в Бобруйск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Бобруйск, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 2/3
Престижный дом в самом центре Бобруйска, в котором получали квартиры и проживали выдающиеся …
$45,900
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Квартира 2 комнаты в Бобруйск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Бобруйск, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/5
Продается уютная квартира в центре города Бобруйск. Могилевская обл., ул. 50 лет Октября, 32…
$19,000
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Квартира в Бобруйск, Беларусь
Квартира
Бобруйск, Беларусь
Площадь 54 м²
Предлагается к продаже половина крепкого, деревянного дома, расположенная по адресу переулок…
$15,500
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Комната в Бобруйск, Беларусь
Комната
Бобруйск, Беларусь
Площадь 60 м²
Этаж 1/5
Продается 12/25 долей в двухкомнатной квартире. Доля выделена! ____________________ Д…
$7,900
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Дом 2 комнаты в Бобруйск, Беларусь
Дом 2 комнаты
Бобруйск, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
Продается дом в Бобруйске, на улице Борисовской (район Скрипочка). ______________________…
$11,200
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Бобруйск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Бобруйск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/5
Продается 12/25 долей в двухкомнатной квартире. Доля выделена!   Доля представляет собой ко…
$7,900
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Квартира в Бобруйск, Беларусь
Квартира
Бобруйск, Беларусь
Площадь 63 м²
Часть дома в Бобруйске, площадью 63,2 кв. метра, с газом и санузлом.  По адресу: ул. Урицког…
$27,900
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Таунхаус в Бобруйск, Беларусь
Таунхаус
Бобруйск, Беларусь
Площадь 397 м²
Количество этажей 2
Уютный таунхаус, расположенный в лучшем месте Бобруйска: рядом с рекой и санаторной зоной - …
$140,000
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Квартира 4 комнаты в Бобруйск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Бобруйск, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 58 м²
Этаж 5/5
Продается уютная 4-комнатная квартира в экологически чистом районе Бобруйска! Адрес: улица Г…
$24,800
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Параметры недвижимости в Бобруйске, Беларусь

с гаражом
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