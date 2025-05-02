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Жильё в Жабинке, Беларусь

квартиры
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дома
25
44 объекта найдено
Дом в Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
Площадь 62 м²
Жилой дом Жабинковском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 65,9 кв.м, общ.- 61,7 кв.м, жил.- 27,8 кв.м, …
$27,000
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Дом в Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
Площадь 132 м²
Жилой дом в г. Жабинке. 2007 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 132,3 кв.м, общ.- 132,3 кв.м, жил.- 74,8…
$65,000
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Квартира 1 комната в Жабинка, Беларусь
Квартира 1 комната
Жабинка, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/3
1-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. 22 съезда КПСС, 1962 г.п., 3 / 3 кирпич, 30,3 / 30,3 /…
$20,000
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Квартира в Жабинка, Беларусь
Квартира
Жабинка, Беларусь
Площадь 50 м²
Квартира в блокированном жилом доме в г. Жабинке. 1953 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 63,3 кв.м, общ…
$20,000
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Дом в Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
Площадь 67 м²
Жилой дом в г,Жабинке. 1963 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 76,4 кв.м, общ.- 67,4 кв.м, жил.- 50,0 кв…
$41,500
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Дом в Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
Площадь 67 м²
Жилой дом в г.Жабинке. 1962 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 67,4 кв.м, общ.- 67,4 кв.м, жил.- 43,5 кв…
$30,000
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Квартира 3 комнаты в Жабинка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Жабинка, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Этаж 5/5
3-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. Франциска Скорины, 2012 г.п., 5 / 5 кирпич, 80,0 / 74,…
$49,900
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Дом в Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
Площадь 180 м²
Коробка жилого дома в г.Жабинке. 2019 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.- 180,0 кв.м. 4 комнаты. Ст…
$84,900
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Дом в Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
Площадь 76 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1987 г.п. Реконструкция 2007 г. 1 этаж. Общ.СНБ - 80,8 кв.м, общ…
$46,500
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Квартира 1 комната в Жабинка, Беларусь
Квартира 1 комната
Жабинка, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 4/4
1-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. Титова, 1964 г.п., 4 / 4 кирпич, 30,8 / 30,8 / 18,0 / …
$23,000
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Квартира 2 комнаты в Жабинка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жабинка, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 4/4
2-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. Кирова, 1971 г.п., 4 / 4 кирпич, 40,2 / 39,7 / 24,7 / …
$24,900
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Дом в Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
Площадь 166 м²
Жилой дом в г,Жабинке. 2020 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 199,4 кв.м, общ.- 165,7 кв.м, жил.- 59,5 …
$305,000
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Квартира 2 комнаты в Жабинка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жабинка, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 2/5
2-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. Заречная, 1986 г.п., 2 / 5 кирпич, 40,5 / 40,0 / 25,8 …
$25,800
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Дом в Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
Площадь 61 м²
Жилой дом в г. Жабинке. 1 этаж. Общ.СНБ - 85,8 кв.м, общ.- 61,4 кв.м, жил.- 53,8 кв.м, кух.-…
$49,000
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Дом в Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
Площадь 147 м²
Жилой дом в г. Жабинке. 2019 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 146,6 кв.м, общ.- 146,6 кв.м, жил.- 94,6…
$198,000
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Дом в Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
Площадь 414 м²
Жилой дом в г.Жабинка. 2013 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 424,4 кв.м, общ.- 414,1 кв.м, жил.- 153,…
$98,000
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Дом в Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
Площадь 92 м²
Жилой дом в г. Жабинке. 1965 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 91,6 кв.м, общ.- 91,6 кв.м, жил.- 46,4 к…
$75,000
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Дом в Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
Площадь 48 м²
Жилой дом в г.Жабинке. 1918 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 47,6 кв.м, общ.- 47,6 кв.м, жил.- 28,1 кв…
$24,000
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Квартира 1 комната в Жабинка, Беларусь
Квартира 1 комната
Жабинка, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 4/5
1-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. Титова, 1991 г.п., 4 / 5 панель, 37,9 / 36,9 / 19,3 / …
$25,000
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Квартира 2 комнаты в Жабинка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жабинка, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 4/5
2-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. Заречная, 1994 г.п., 4 / 5 кирпич, 47,0 / 47,0 / 31,7 …
$26,300
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Квартира 1 комната в Жабинка, Беларусь
Квартира 1 комната
Жабинка, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/5
1-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. Заречная, 2020 г.п., 1 / 5 кирпич, 43,0 / 40,6 / 19,1 …
$41,500
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Дом в Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
Площадь 177 м²
Жилой дом в г.Жабинка. 2002 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 280,6 кв.м, общ.- 176,5 кв.м, жил.- 126,…
$114,000
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Дом в Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
Площадь 146 м²
Жилой дом в г.Жабинке. 2004 г.п. 2 этажа, мансарда, подвальный этаж. Общ.СНБ - 226,8 кв.м, о…
$87,000
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Квартира в Жабинка, Беларусь
Квартира
Жабинка, Беларусь
Площадь 100 м²
Квартира в блокированном жилом доме в г. Жабинке. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 100,0 кв.м, об…
$62,000
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Квартира 1 комната в Жабинка, Беларусь
Квартира 1 комната
Жабинка, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/4
1-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. Титова, 1973 г.п., 2 / 4 кирпич, 33,2 / 33,2 / 18,5 / …
$25,000
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Дом в Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
Площадь 81 м²
Жилой дом в Жабинке. 1974 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 93,8 кв.м, общ.- 80,7 кв.м, жил.- 65,2 кв.м…
$78,000
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Квартира 2 комнаты в Жабинка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жабинка, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 56 м²
Этаж 1/4
2-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. Молодежная, 1990 г.п., 1 / 4 панель, 57,6 / 55,7 / 30,…
$32,000
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Дом в Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
Площадь 267 м²
Жилой дом в г.Жабинке. 2017 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 277,9 кв.м, общ.- 267,1 кв.м, ж…
$484,000
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Дом в Жабинка, Беларусь
Дом
Жабинка, Беларусь
Площадь 54 м²
Жилой дом в г.Жабинке. 1926 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 54,4 кв.м, общ.- 54,4 кв.м, жил.- 25,0 кв…
$10,000
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Квартира 1 комната в Жабинка, Беларусь
Квартира 1 комната
Жабинка, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 5/5
1-комнатная квартира, г. Жабинка, ул. Коммунистическая, 1987 г.п., 5 / 5 кирпич, 34,2 / 34,2…
$33,000
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