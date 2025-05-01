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Жильё в Смолевичах, Беларусь

квартиры
34
дома
28
62 объекта найдено
Квартира 1 комната в Смолевичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 1/2
Продается комната в трехкомнатной квартире в г. Смолевичи ❤️ Представляем вашему вниманию ую…
$14,900
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Квартира 2 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 2/2
Тем, кому надоела вечная суета городского мегаполиса, и кто мечтает иметь свой уголок с прив…
$43,000
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Дом в Смолевичи, Беларусь
Дом
Смолевичи, Беларусь
Площадь 169 м²
Цена снижена на  жилой дом в г. Смолевичи. 1987 гп, 7 комнат всего. 2 уровня, на мансардном …
$58,000
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Дом 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Дом 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Проект дома выполнен в стиле «Барнхаус», характеризующийся лаконичностью и минимализмом внеш…
$166,540
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Квартира 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 155 м²
Этаж 1/1
$170,500
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Дом 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Дом 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
В данном проекте был сделан ремонт.. ?Проект дома выполнен в стиле «Барнхаус», характеризующ…
$285,000
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Квартира 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 44 м²
Этаж 1/1
В продаже дом, разделённый на квартиры. Данная 3-х комнатная квартира расположена по адресу:…
$12,900
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Квартира 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 1/1
$170,500
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Дом в Смолевичи, Беларусь
Дом
Смолевичи, Беларусь
Площадь 73 м²
Продается жилой дом, расположенный в г. Смолевичи по ул. Калинина, Московское направление, в…
$33,000
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Дом в Смолевичи, Беларусь
Дом
Смолевичи, Беларусь
Площадь 118 м²
Представляем вашему вниманию дом в микрорайоне Липки, г. Смолевичи, Московское направление. …
$109,900
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Дом в Смолевичи, Беларусь
Дом
Смолевичи, Беларусь
Площадь 71 м²
Современный просторный дом в центре города с гаражом!  ❤️ Продается качественно построенный …
$69,000
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Дом в Смолевичи, Беларусь
Дом
Смолевичи, Беларусь
Площадь 118 м²
Представляем вашему вниманию дом в микрорайоне Липки, г. Смолевичи, Московское направление. …
$149,800
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Квартира 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Смолевичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/9
Просторная, светлая однокомнатная квартира в новом доме 2022 года постройки.   Шаговая досту…
$53,900
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Дом в Смолевичи, Беларусь
Дом
Смолевичи, Беларусь
Площадь 82 м²
Продается прекрасный деревянный дом в живописном месте Смолевичи, расположенном всего в 28 к…
$57,432
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Квартира в Смолевичи, Беларусь
Квартира
Смолевичи, Беларусь
Площадь 53 м²
Дом  расположен в центре города на тихой улице.  Все объекты инфраструктуры находятся в пеше…
$45,000
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Квартира 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Этаж 5/1
$224,900
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Дом 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Дом 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Количество этажей 1
Финальный проект одноэтажного дома является последним из проектируемых, впитав в себя все лу…
$265,199
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Дом в Смолевичи, Беларусь
Дом
Смолевичи, Беларусь
Площадь 159 м²
Продам дом, г. Смолевичи, Московское напр., 28.4 км от МКАД   Продается новый красивый дом в…
$62,500
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Дом в Смолевичи, Беларусь
Дом
Смолевичи, Беларусь
Площадь 119 м²
Продадим дом в городе спутнике Смолевичи в коттеджном посёлке Липки. Законсервированное капи…
$47,000
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Квартира 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 1/3
Ссылка на обзор Тик Ток 3-к квартира кирпичный дом в центре г. Смолевичи 3-комнатная квартир…
$69,900
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Дом в Смолевичи, Беларусь
Дом
Смолевичи, Беларусь
Площадь 168 м²
Ваш идеальный дом в Смолевичах: комфорт и уют на 15 сотках! ❤️ Продается замечательный одноэ…
$59,000
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Коттедж в Смолевичи, Беларусь
Коттедж
Смолевичи, Беларусь
Площадь 155 м²
Уникальное предложение! Коттедж с выходом в лес в микрорайоне "Липки" – ваш новый уголок спо…
$220,000
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Квартира 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Цена по запросу
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Квартира 1 комната в Смолевичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 5/7
В продаже 1-комнатная квартира с ремонтом в г. Смолевичи. Квартира расположена на 5 этаже 7 …
$56,600
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Квартира 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/1
$166,540
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Квартира 2 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 4/5
Продается отличная 2- комнатная квартира с евро-ремонтом в городе-спутнике Смолевичи ул. Жод…
$67,500
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Квартира 3 комнаты в Смолевичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Этаж 1/1
$224,900
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Дом в Смолевичи, Беларусь
Дом
Смолевичи, Беларусь
Площадь 163 м²
Продается уютный дом. Готовность 100%. Центр города, рядом магазины, школа, дет.сад, автобус…
$85,000
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