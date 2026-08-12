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Жилье с садом в Беларуси

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481 объект найдено
Коттедж 6 комнат в Минск, Беларусь
Лента Vip объект
Коттедж 6 комнат
Минск, Беларусь
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 199 м²
Количество этажей 3
Дом, где заканчивается городская суета, но не заканчивается Минск Есть главный минус заго…
$598,000
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Дом 7 комнат в Тарасово, Беларусь
Дом 7 комнат
Тарасово, Беларусь
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
🏡 Эксклюзивная резиденция в 5 минутах от проспекта Победителей. Уровень «Маями под Минском».…
$3,50 млн
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Дом в Драчковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Драчковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 24 м²
В продаже с хорошей локацией , в живописном месте , в продаже дача.Отличные подъездные пути.…
$21,975
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LDV InvestLDV Invest
Дом в Сморгонь, Беларусь
Дом
Сморгонь, Беларусь
Площадь 125 м²
3‑уровневый дом 124 м2, 4 комнаты, газовое отопление, большой подвал, гараж,баня ❤️Просторны…
$105,791
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Дом в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 35 м²
Аккуратная бревенчатая дача с мансардой  ❤️Уютная дача с печным отоплением, плодовым садом и…
$11,979
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 126 м²
ПРОДАЕТСЯ ДАЧА КРУГЛОГОДИЧНОГО ПРОЖИВАНИЯ ПОД МИНСКОМ! ВСЕГО 35 КМ ОТ МКАД! Идеальный баланс…
$43,869
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Дом в Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
Площадь 113 м²
Продается уютный дом рядом г. Фаниполь. Идеальное место для круглогодичного проживания всей …
$53,992
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Коттедж в Станьковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Станьковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 71 м²
Продаётся уютный загородный дом в коттеджной застройке д.Багрицовщина, ул.Центральная, сосно…
$69,683
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
Лот 9811. Дача в р-не Косичей.Звоните для более подробной информацииНаши покупатели не платя…
$29,003
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Дом в Лебедево, Беларусь
Дом
Лебедево, Беларусь
Площадь 61 м²
Уютный дом в аг. Лебедево, Молодечненский р-н с участком 20 соток ❤️ Деревянный дом с кирпич…
$8,774
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Коттедж в Дукора, Беларусь
Коттедж
Дукора, Беларусь
Площадь 76 м²
Дом, построенный для себя. Крайний участок 21,5 сотки в аг. Дукора рядом с рекой Свислочь ❤️…
$113,619
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Дом 2 комнаты в Озёры, Беларусь
Дом 2 комнаты
Озёры, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 27 м²
Количество этажей 1
В продаже полдома – 2-комнатная изолированная квартира на ул. Новая, 9 в центре аг. Озеры в …
$19,335
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 86 м²
Продаётся дача два уровня- дерево обшит вагонкой 21 км от МКАД. Отопление печное, греет два …
$22,000
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Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 38 м²
ДОМ + СРУБ ПОД БАНЮ! Локация: Ждановичский сельсовет, СТ "Сосны-Сад" 12 км от Минска. Живоп…
$24,296
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Дом в Плисский сельский Совет, Беларусь
Дом
Плисский сельский Совет, Беларусь
Продаётся дом, утеплен можно жить зимой, обшит блок хаусом, внутри имитация бруса.(8.2х4.5 с…
$26,000
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Дом в Красненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 35 м²
Продается уютная уютная дача в Молодечненском направлении в ст "Медтехник". Уютный бревенчат…
$13,521
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Дом в Раковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Раковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 83 м²
Продается уютная, полностью обустроенная дача в СТ «Лада-А». Отличное место для загородного …
$19,900
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Дом в Блужский сельский Совет, Беларусь
Дом
Блужский сельский Совет, Беларусь
Площадь 44 м²
Двухуровневая кирпичная дача недалеко от ж/д станции ❤️Двухуровневая кирпичная дача 44 м2 с …
$11,725
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Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 207 м²
Продаётся прекрасный загородный дом на берегу реки "Вяча" в престижной коттеджной застройке …
$159,277
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Коттедж в Михановичи, Беларусь
Коттедж
Михановичи, Беларусь
Площадь 282 м²
Просторный коттедж 282 м2 в аг. Михановичи Капитальный кирпичный коттедж для большой семьи в…
$300,331
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Дом в Барановичи, Беларусь
Дом
Барановичи, Беларусь
Площадь 260 м²
Продается очень красивый и просторный дом в тихом и уютном месте, со всеми удобствами. Полно…
$149,518
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Дом в Бор, Беларусь
Дом
Бор, Беларусь
Площадь 57 м²
Ваша мечта о загородной жизни начинается здесь! Предлагаем приобрести очень привлекательный …
$19,741
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Дом в Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Голоцкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 21 м²
Дача с садом в 19 км от МКАД ❤️Уютная кирпичная дача на участке 9,01 соток с плодоносящим са…
$13,127
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Дом в Тюрли, Беларусь
Дом
Тюрли, Беларусь
Площадь 84 м²
Дом в пригороде Молодечно со всеми коммуникациями.  Адрес: Молодечненский р-н д. Тюрли ул. Н…
$73,609
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Коттедж в Валерьяново, Беларусь
Коттедж
Валерьяново, Беларусь
Площадь 438 м²
Продаётся эксклюзивный коллекционный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью с собс…
$597,287
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Дом в Петришковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Петришковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 93 м²
Дача в СТ «Лукоморье» — место, куда хочется возвращаться ❤️Есть места, где утро начинается с…
$23,622
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Дом в Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Третьяковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Продается дача в СТ “Дорожный строитель” с участком 6,33 соток. Домик построен в 1985 г, мат…
$6,800
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Дом в Хмелевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хмелевский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Лот 9809. Продажа дома в д. Соколово Звоните для более подробной информации Цена указывается…
$20,011
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Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
Продается полностью готовая двухэтажная дача (Минский район, Ст. "Экран"). Площадь дома 65 …
$53,000
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Дом в Гродно, Беларусь
Дом
Гродно, Беларусь
Площадь 14 м²
Продается ухоженная дача.Адрес: СТ Лесовод-2, Гожский с/с.Характеристики:· Участок: 6 соток …
$15,017
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