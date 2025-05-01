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Жильё в Фаниполе, Беларусь

квартиры
19
дома
7
26 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Фаниполь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Фаниполь, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 76 м²
Этаж 4/5
Продается 3-комнатная квартира в Фаниполе — идеальный вариант для вашей семьи! Ищете простор…
$89,900
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Квартира 1 комната в Фаниполь, Беларусь
Квартира 1 комната
Фаниполь, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 7/10
Новостройка с ремонтом в Фаниполе, ул. Брестская, 3Б Аромат свежего ремонта в новом доме (20…
$46,500
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Дом в Фаниполь, Беларусь
Дом
Фаниполь, Беларусь
Площадь 123 м²
Номер договора с агентством 1196/1 от 2024-08-22
$68,000
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Коттедж в Фаниполь, Беларусь
Коттедж
Фаниполь, Беларусь
Площадь 700 м²
Виртуальный тур смотреть тут!!! Коттедж в Фаниполе. Под отделку. Внутри оштукатурен. Все ком…
$140,000
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Квартира 2 комнаты в Фаниполь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Фаниполь, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/5
Продается просторная, теплая 2-комнатная квартира в г. Фаниполь по ул.Чапского,20. Площадь: …
$65,000
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Квартира 1 комната в Фаниполь, Беларусь
Квартира 1 комната
Фаниполь, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 5/5
Рядом есть: детские сады, строится 3 -я школа, много магазинов.  * В 2025 г. планируют постр…
$59,500
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Квартира 3 комнаты в Фаниполь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Фаниполь, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 2/5
Продается трехкомнатная квартира в Фаниполе, удобный второй этаж, тихий двор.  Квартира с ок…
$62,000
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Квартира 1 комната в Фаниполь, Беларусь
Квартира 1 комната
Фаниполь, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 8/10
Стильная квартира - студия по СНБ 27,2 м2 в Фаниполе – уютное гнездышко для жизни или выгодн…
$49,500
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Квартира 1 комната в Фаниполь, Беларусь
Квартира 1 комната
Фаниполь, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/5
Продаётся просторная, светлая однокомнатная квартира в г. Фаниполь. Квартира расположена в ц…
$47,000
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Квартира 3 комнаты в Фаниполь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Фаниполь, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 80 м²
Этаж 2/5
Представьте себе уединенный уголок в сердце Дзержинского района Минской области. На тихой ул…
$84,500
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Коттедж в Фаниполь, Беларусь
Коттедж
Фаниполь, Беларусь
Площадь 321 м²
Общая площадь застройки земельного участка 321 м2, под основным строением 249 м2, площадь по…
$225,000
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Квартира 2 комнаты в Фаниполь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Фаниполь, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 2/5
2х комнатная квартира с евроремонтом в Фаниполе. В квартире полностью сделан евроремонт: лам…
$59,000
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Дом 4 комнаты в Фаниполь, Беларусь
Дом 4 комнаты
Фаниполь, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Количество этажей 1
Продается великолепный дом в Фаниполе на улице Железнодорожная ____________________ В …
$110,000
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Квартира 1 комната в Фаниполь, Беларусь
Квартира 1 комната
Фаниполь, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 4/10
Отличный стартовый вариант для студента, молодой семьи, либо сдачи в аренду в пригороде Минс…
$56,800
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Квартира 1 комната в Фаниполь, Беларусь
Квартира 1 комната
Фаниполь, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 5/10
Продается светлая квартира-студия, отлично  подойдет как в личное пользование, так и для сда…
$56,900
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Квартира 1 комната в Фаниполь, Беларусь
Квартира 1 комната
Фаниполь, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 3/5
Просторная 1к квартира в Фаниполе. Видеообзор по запросу. Дом 2014 г.п. Закрытый двор. 3 эта…
$56,900
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Квартира 1 комната в Фаниполь, Беларусь
Квартира 1 комната
Фаниполь, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 9/10
В 14 км от МКАД в г. Фаниполь продается квартира площадью 44.0 м. кв. с современной востребо…
$60,000
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Дом в Фаниполь, Беларусь
Дом
Фаниполь, Беларусь
Площадь 57 м²
Находится в активно развивающемся городе-спутнике Минска – городе Фанополь (всего 12 км от М…
$70,000
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Дом в Фаниполь, Беларусь
Дом
Фаниполь, Беларусь
Площадь 86 м²
Продается великолепный дом в Фаниполе на улице Железнодорожная   В живописном уголке Минской…
$110,000
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Квартира 3 комнаты в Фаниполь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Фаниполь, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Этаж 2/5
Представьте себе уединенный уголок в сердце Дзержинского района Минской области. На тихой ул…
$84,500
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Квартира 3 комнаты в Фаниполь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Фаниполь, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 1/9
Продается просторная, светлая  3-комнатная квартира в центре г. Фаниполя, по ул. Комсомольск…
$62,000
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Квартира 2 комнаты в Вязань, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Вязань, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 7/10
2-комнатная квартира в г.Фаниполь, ул.Брестская, д.3/А Площадь квартиры 65,5/31.0/10,5 кв.м.…
$71,500
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Квартира 2 комнаты в Фаниполь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Фаниполь, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 8/10
Виртуальный тур на ПК смотреть ТУТ! Продается светлая, просторная двухкомнатная квартира по …
$74,000
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Квартира 3 комнаты в Фаниполь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Фаниполь, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 71 м²
Этаж 5/5
Вы давно мечтаете о собственной квартире большей площади?   Хотите жить в спокойном, чистом …
$64,900
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Квартира 1 комната в Фаниполь, Беларусь
Квартира 1 комната
Фаниполь, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 7/9
Продается 1-комнатная квартира по адресу: Минская обл., Дзержинский р-н, г. Фаниполь, ул. Бр…
$59,900
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Дом в Фаниполь, Беларусь
Дом
Фаниполь, Беларусь
Площадь 231 м²
Продается уютный и просторный жилой дом в городе Фаниполь, расположенном в Дзержинском район…
$190,000
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