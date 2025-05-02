Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Нарочский сельский Совет
  4. Жилая

Жильё в Нарочском сельском Совете, Беларусь

квартиры
9
дома
22
31 объект найдено
Коттедж в Нарочь, Беларусь
Коттедж
Нарочь, Беларусь
Площадь 112 м²
Жемчужина Беларуси, аг. Нарочь, привлекает миллионы туристов, уникальный природный заповедни…
$106,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Нарочь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Нарочь, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
Продается уютная квартира в двухквартирном блокированном доме, расположенном в живописном аг…
$26,700
Оставить заявку
Квартира в Нарочь, Беларусь
Квартира
Нарочь, Беларусь
Площадь 63 м²
Продается уютная квартира в двухквартирном блокированном доме, расположенном в живописном аг…
$26,700
Оставить заявку
Дом в Нарочь, Беларусь
Дом
Нарочь, Беларусь
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Продается уютный дачный домик в живописном СТ «Малиновка», примыкающем к курортному поселку …
$35,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 117 м²
Этаж 1/1
Предлагается уникальное предложение под базу отдыха - два дома у самого берега озера в д. Ку…
$51,500
Оставить заявку
Коттедж в Нарочь, Беларусь
Коттедж
Нарочь, Беларусь
Площадь 309 м²
Продается на берегу озера Нарочь (первая береговая линия) в курортном поселке Нарочь комплек…
$310,000
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Нарочь, Беларусь
Квартира 5 комнат
Нарочь, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 187 м²
Этаж 1/2
Продается усадьба 2014 года постройки, готовая к проживанию. Курортная зона. Озеро Нарочь и …
$87,000
Оставить заявку
Дом в Нарочь, Беларусь
Дом
Нарочь, Беларусь
Площадь 187 м²
Продается усадьба 2014 года постройки, готовая к проживанию. Курортная зона. Озеро Нарочь и …
$87,000
Оставить заявку
Дом в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 126 м²
Продается добротный дом с банным комплексом в красивейшем месте Беларуси,  где находятся  це…
$121,900
Оставить заявку
Дом в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 84 м²
Продается дом с большим участком с выходом к ручью и лесу. ❤️Дом в живописном месте на терри…
$27,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом 4 комнаты в Нарочь, Беларусь
Дом 4 комнаты
Нарочь, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 234 м²
Количество этажей 3
Прекрасная возможность стать обладателем дома в живописном агрогородке Нарочь!  Трехуровн…
$79,000
Оставить заявку
Дом в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 69 м²
Продается два дома по цене одного на территории Нарочанского национального парка!!! Огромный…
$31,900
Оставить заявку
Дом в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
Продается добротный дом, на береговой линии озера Нарочь в д. Черевки! Минская обл., Мядельс…
$50,000
Оставить заявку
Дом в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 117 м²
Предлагается уникальное предложение - два замечательных дома рядом с озером в д. Кузьмичи. М…
$51,500
Оставить заявку
Дом в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 68 м²
Продается дом в д. Пасынки, ул. Набережная. 131 км от МКАД Мядельское направление в живописн…
$44,000
Оставить заявку
Дом в Нарочь, Беларусь
Дом
Нарочь, Беларусь
Площадь 68 м²
Продается уютный, стильный дом в живописном месте в агрогородке Нарочь, в 20 минутах ходьбы …
$75,000
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Нарочь, Беларусь
Дом 2 комнаты
Нарочь, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Продается дом в живописном месте возле озера Нарочь в 3 км от кп. Нарочь, в д. Симоны! Минск…
$57,000
Оставить заявку
Дом в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 510 м²
Количество этажей 3
Живописнейшее место с прекрасной природой и чудесными видами на озеро!Продается дом возле оз…
$75,000
Оставить заявку
Дом в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 143 м²
Продается уютный дачный домик в живописном СТ «Малиновка», примыкающем к курортному поселку …
$35,000
Оставить заявку
Комната в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Комната
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 000 м²
Продаётся загородный комплекс "Лесная усадьба", д.Абрамы (Нарочь), 87 га земель, Мядельский …
$250,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
Продается уютная квартира в двухквартирном блокированном доме, расположенном в живописном аг…
$26,700
Оставить заявку
Дом 1 комната в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Дом 1 комната
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Продается добротный дом, на береговой линии озера Нарочь в д. Черевки! Минская обл., Мядельс…
$50,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Нарочь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Нарочь, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 5/5
Продается 2 комн. квартира с евроремонтом В самом красивом курортном городе Республики Белар…
$63,000
Оставить заявку
Дом в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 205 м²
Продам усадьбу в живописном месте Мядельского района! Деревня Струголапы находится в 700 мет…
$51,000
Оставить заявку
Дом в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
Продается дом в живописном месте возле озера Нарочь в д. Симоны! Минская обл., Мядельский р-…
$57,000
Оставить заявку
Комната в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Комната
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 510 м²
Количество этажей 3
Представьте себе место, где время словно остановилось, а природа раскрывает свои самые прекр…
$75,000
Оставить заявку
Дом в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
Продается дом в живописном месте возле озера Нарочь в 3 км от кп. Нарочь, в д. Симоны! Минск…
$57,000
Оставить заявку
Квартира в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 157 м²
Продается часть жилого дома квартирного типа, на первой береговой линии озера Нарочь со свои…
$135,000
Оставить заявку
Дом в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 67 м²
Продается дом в д. Пасынки, 131 км от МКАД Мядельское направление  на самом высоком и живопи…
$44,500
Оставить заявку
Дуплекс 3 комнаты в Нарочь, Беларусь
Дуплекс 3 комнаты
Нарочь, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 1
Продается уютная квартира в двухквартирном блокированном доме, расположенном в живописном аг…
$26,700
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Нарочском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти