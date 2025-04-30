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Жильё в Витебской области, Беларусь

Витебск
13
Орша
175
Бабиничский сельский Совет
13
Барань
9
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334 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Летчанский сельский Совет, Беларусь
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Дом 4 комнаты
Летчанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 2
Уютный двухэтажный дом, расположенный всего в 11 км от Витебска, рядом с турбазой Верасы, — …
$61,128
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Дом 6 комнат в Браслав, Беларусь
Дом 6 комнат
Браслав, Беларусь
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 173 м²
Количество этажей 2
Продается уютный жилой дом в сердце живописного Браслава! Представляем Вашему вниманию пр…
$130,000
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Дом в Понизовье, Беларусь
Дом
Понизовье, Беларусь
Площадь 87 м²
Продажа одноэтажного жилого дома д. Понизовье, ул.Поддубская , НЗКС 76%,  блочный 2018 года …
$20,000
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Квартира 3 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 53 м²
Этаж 2/5
Продаётся 3х комнатная квартира по адресу ул. Молокова 18 А. Квартира расположена на втором …
$32,000
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Квартира 1 комната в Орша, Беларусь
Квартира 1 комната
Орша, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/5
Продаётся однокомнатная квартира по ул. Мира 34. Квартира расположена на первом этаже пятиэт…
$23,000
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Квартира в Орша, Беларусь
Квартира
Орша, Беларусь
Площадь 57 м²
Agency contract number 220 from 2023-04-29
$9,000
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Квартира 2 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 2/2
Продается двухкомнатная квартира по адресу д. Дачная, ул. Парковая д.7 район Сельхозтехники …
$16,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 267 м²
Продам коттедж в Царском селе ул. Лариновская, 1999 года постройка, 3 уровня,общая площадь 2…
$120,000
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Квартира 3 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 60 м²
Этаж 5/5
Продаётся уютная 3-комнатная квартира по адресу: ул.Заднепровская д.4/2 с красивым видом на …
$29,500
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Дом в Россасно, Беларусь
Дом
Россасно, Беларусь
Площадь 71 м²
Продается дом в аг. Россасно, ул. Школьная (32 км от Орши). Дом сборно щитовой, кирпичный, н…
$5,500
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Дом в Андреевщинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Андреевщинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
Продаётся садовый домик 1985 года постройки в СТ Ручеек. Общая площадь 65м2, участок 12 сото…
$6,500
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Коттедж в Витебск, Беларусь
Коттедж
Витебск, Беларусь
Площадь 632 м²
Продаётся коттедж в Билево по ул. Республиканской. Общая площадь 632 кв.м. Участок 15 соток …
$89,000
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Квартира 2 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 71 м²
Этаж 5/9
Продаётся просторная двухкомнатная квартира на 5 этаже девятиэтажного кирпичного дома 1995 г…
$52,500
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Квартира 3 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 71 м²
Этаж 4/5
Продаётся расширенная  3 комнатная квартира с мебелью  по адресу: ул.Флерова, д.10. Квартира…
$38,000
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Квартира 3 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 54 м²
Этаж 2/5
Продаётся уютная 3х-комнатная квартира по адресу: ул.Семёнова, д.15. Квартира расположена на…
$32,000
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Дом в Замосточье, Беларусь
Дом
Замосточье, Беларусь
Площадь 155 м²
Продается уютный дом в агрогородке Замосточье, Докшицкий район!   Ищете идеальное место для …
$20,900
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Квартира в Орша, Беларусь
Квартира
Орша, Беларусь
Площадь 37 м²
Продаётся 2х комнатная квартира в одноэтажном блокированном кирпичном доме по адресу: 1й пер…
$16,500
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Квартира 2 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/5
Уютная двухкомнатная квартира с хорошим ремонтом, отличной планировкой и продуманными деталя…
$46,500
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Квартира 3 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 5/5
Продается  трехкомнатная квартира в кирпичном доме 1994 г.п., по пер. Луговой 5А, общей площ…
$28,000
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Дом в Слободковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Слободковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 122 м²
Это эксклюзивная продажа усадьбы на берегу озера Неспишь в деревне Монастырь с историей XVІ …
$99,000
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Квартира в Орша, Беларусь
Квартира
Орша, Беларусь
Площадь 38 м²
Продаётся полдома по ул. Энгельса 36. Дом деревянный, общая площадь 38,2 кв.м., жилая 27,7 к…
$9,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 74 м²
Продаётся добротный дом по пер 3 Белинского, реконструкция 2008год. Общая площадь дома 73,7/…
$30,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 99 м²
Продаётся уютный дом в районе Заднепровье  у реки Днепр по адресу: 1 -ый пер Скорины.  Общая…
$54,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 108 м²
Agency contract number 430 from 2023-09-06
$39,000
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Квартира 3 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 2/6
Продается уютная, трехкомнатная квартира в кирпичном доме по адресу: ул.Ленина 54. Квартира …
$35,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 35 м²
Продается дом по адресу ул. Стебенева. Дом состоит из веранды, прихожей, кухни и одной больш…
$9,500
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Квартира 4 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 63 м²
Этаж 5/5
Продается четырехкомнатная квартира в экологически чистом районе на пятом этаже пятиэтажного…
$30,000
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Квартира 2 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 3/5
Продаётся двухкомнатная квартира по адресу: ул. Мира 56 (район «Черёмушки»). Квартира распол…
$28,000
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Квартира 3 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 5/5
Продаётся просторная 3х комнатная квартира по адресу: ул. Семёнова 22. Квартира расположена …
$35,500
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Дом в Лынтупский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лынтупский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Продаётся волшебный загородный дом 100% готовности на берегу озера "Большие Швакшты" примыка…
$48,000
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Параметры недвижимости в Витебской области, Беларусь

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