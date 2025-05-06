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Жильё в Дещенском сельском Совете, Беларусь

дома
28
29 объектов найдено
Коттедж в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 350 м²
Продается коттедж в дер. Алеховка, 44 км от МКАД по Слуцкому направлению. Участок 25 соток в…
$79,000
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Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
Продается половина (1/2 долей в праве собственности) дачного дома и земельного участка (разм…
$2,900
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Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 180 м²
Продам дом в ст «Чистая Криница». Продам шикарную дачу у леса, в 40 километров от МКАД! Дом …
$59,000
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Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 55 м²
Ссылка на обзор Тик Ток Отличный вариант, как для личного использования, так и в коммерчески…
$24,900
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Дом 2 комнаты в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Количество этажей 2
Не пропустите лето, проведите его с семьей на природе. Садовое товарищество «Солнечное-20…
$24,900
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Дом 5 комнат в Дещенка, Беларусь
Дом 5 комнат
Дещенка, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Количество этажей 2
Предлагается к продаже уютный двухэтажный дом, расположенный в живописном уголке Беларуси, в…
$122,500
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Коттедж 4 комнаты в Володьки, Беларусь
Коттедж 4 комнаты
Володьки, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
д. Володьки, Дещенский с/с, Слуцкое направление, 32 км от МКАД. Коттеджная застройка в ок…
$89,500
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Коттедж в Володьки, Беларусь
Коттедж
Володьки, Беларусь
Площадь 153 м²
Новый дом у леса с мансардным этажом и современной баней д. Володьки, Дещенский с/с, Слуцкое…
$89,500
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Дом в Володьки, Беларусь
Дом
Володьки, Беларусь
Площадь 120 м²
Продается 2- этажный коттедж (НЗСК). Готовность – 50%. Земля – 15,0 сот., в частной собствен…
$52,500
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Дом в Дещенка, Беларусь
Дом
Дещенка, Беларусь
Площадь 206 м²
Предлагается к продаже уютный двухэтажный дом, расположенный в живописном уголке Беларуси, в…
$122,500
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Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 77 м²
Предлагаем вашему вниманию уютный дом из бруса площадью 77,3 кв.м., расположенный на участке…
$12,400
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Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 120 м²
Продается уютная дача в 35 км от МКАД в Узденском районе в СТ «Дубрава» по Слуцкому шоссе.  …
$13,900
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Дом 3 комнаты в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Количество этажей 2
Садовое товарищество «Солнечное-2010» рядом с д. Тристенец (1км) Уздненский район, Дещенс…
$24,500
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Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 73 м²
Продается дом в СТ «Солнечное-прогресс»,1. 40 км. от МКАД.   Участок 14,65 сотки, ровный, об…
$49,900
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Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 87 м²
Продаётся просторный садовый дом 86.6 кв.м. с земельным участком 6 соток в  СТ «Верас-Калибр…
$18,500
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Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 34 м²
Продам дачу СТ «Чистая Криница» в 40 км. от Минска! Ровный участок в живописном месте возле …
$8,500
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Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 68 м²
Отличный вариант, как для личного использования, так и в коммерческих целях (посуточная арен…
$24,500
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Квартира в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 38 м²
Продается полдома в пригороде Минска в д. Проходы. Минский обл., Узденский р-н. 35 км от МКА…
$6,200
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Дом 3 комнаты в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 55 м²
Количество этажей 2
Садовое товарищество «Солнечное-2010» рядом с д. Тристенец (1 км). Узденский район, Дещен…
$23,800
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Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 114 м²
Продается недостроенный 2-этажный дом с гаражом в д. Рябиновка Узденского района Минской обл…
$21,000
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Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 92 м²
Продам  дачу. В благоустроенном  садовом товариществе «Контакт» , Слуцком направлении. Живоп…
$19,500
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Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 82 м²
Продается участок с домом и баней расположен в живописном месте садового товарищества "Верас…
$26,500
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Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 129 м²
Продается дача в Слуцком направлении в с.т. «Дубрава». Дом из деревянный, обложен кирпичом. …
$33,500
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Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 141 м²
Продается досмотренный, удобный дом в газифицированном садовом товариществе, окруженном лесо…
$21,000
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Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 31 м²
Продается уютная дача в 35 км от МКАД в Узденском районе в СТ «Дубрава» по Слуцкому шоссе.  …
$7,900
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Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 284 м²
Продается недостроенный дом по Слуцкому направлению.  Дом из кирпича, в 3 уровня: 3-й этаж м…
$30,000
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Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 49 м²
В тихой уголке Узденского района, где птицы встречают рассвет своими трелями, а ветер шепчет…
$19,900
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Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 31 м²
Номер договора с агентством 401/1 от 2025-04-26
$8,500
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Дом в Дещенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Продается дача с жилым домом в Узденском районе в с/т «Алгоритм», в 38 км от МКАД. Участок 6…
$11,500
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Параметры недвижимости в Дещенском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
с террасой
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