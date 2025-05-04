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Жильё в Гомеле, Беларусь

квартиры
121
дома
38
159 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/5
Предлагается к покупке 2-х комнатная квартира в одном из самых привлекательных районом город…
$38,000
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 134 м²
У Вас есть возможность воплотить Ваши мечты в жизнь!  Просторный новый дом в два уровня  под…
$120,000
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Квартира 2 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 1/5
Отличное местоположение дома: большой благоустроенный двор с детской площадкой, рядом школа.…
$33,500
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Квартира 1 комната в Гомель, Беларусь
Квартира 1 комната
Гомель, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/5
Просторная 1-комнатная квартира (остановка «Улица Жукова»). Располагается в районе с развито…
$24,000
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Квартира 1 комната в Гомель, Беларусь
Квартира 1 комната
Гомель, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 8/9
Продаётся светлая, просторная однокомнатная квартира в доме малосемейного типа. Квартира в ж…
$21,000
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 45 м²
В продаже дом в р.п. Большевик.Дом 44.6 кв.м расположен на участке в 14.5 соток.Дом нуждаетс…
$15,000
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Квартира 3 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 50 м²
Этаж 1/5
Продаётся трёхкомнатная квартира по улице Юбилейная, 28. Расположена на первом этаже пятиэта…
$35,000
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Квартира 2 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 3/5
Продаётся 2-комнатная квартира в жилом аккуратном состоянии с мебелью, расположенная по адре…
$42,000
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Квартира 1 комната в Гомель, Беларусь
Квартира 1 комната
Гомель, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 3/4
В Новобелице (ул. Международная, д.1) продается однокомнатная квартира. Расположена она на 3…
$26,000
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Квартира 2 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 8/9
Просторная и светлая двухкомнатная квартира в хорошем состоянии. Комнаты раздельные. Окна вы…
$39,500
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Квартира 3 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Этаж 2/5
По ул. Рогачевская, 4 продается трёхкомнатная квартира европейского формата (евротрёшка), об…
$60,000
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 206 м²
Продается отличный и просторный дом (остановка «Первая школа» или «Переулок Ильича»). Рядом …
$155,000
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Квартира 1 комната в Гомель, Беларусь
Квартира 1 комната
Гомель, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 6/16
Продается уютная и светлая однокомнатная квартира малосемейного типа в Советском районе, кот…
$31,500
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 106 м²
Общей площадью- 106,4 м.кв. Вода - центральное водоснабжение. Канализация местная. Газ, двух…
$59,500
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Квартира 3 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 78 м²
Этаж 7/18
Продаётся просторная 3-х комнатная квартира в отличном  районе по ул. Ильича, 61. (Новобелиц…
$68,500
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Квартира 3 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 81 м²
Этаж 6/16
Продается 3-комнатная квартира в новостройке в молодом районе г. Гомеля. Квартира без внутре…
$70,000
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 51 м²
Продается просторный и уютный дом в г. Гомель, по ул. Нижнебрилевская. Общая площадь 51 м2, …
$19,900
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Квартира 1 комната в Гомель, Беларусь
Квартира 1 комната
Гомель, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 11/18
Продается просторная однокомнатная квартира на 11 этаже 18-ти этажного монолитного дома в са…
$51,167
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Квартира 2 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 7/9
По ул. Владимирова, 57, на 7 этаже 9ти этажного дома, продается двухкомнатная не угловая ква…
$40,000
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Квартира 4 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Гомель, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 75 м²
Этаж 1/10
В продаже светлая, просторная четырёхкомнатная квартира. Расположена в Железнодорожном район…
$65,000
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 229 м²
Продается  дом по улице Ореховой в Костюковке, частный сектор. Готовность реконструкции дома…
$42,000
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Квартира в Гомель, Беларусь
Квартира
Гомель, Беларусь
Площадь 50 м²
Продается 57/100 долей одноэтажного блокированного дома общей площадью 50,4 кв.м в Советском…
$10,000
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Квартира 3 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 8/10
Просторная квартира к кирпичном доме, две огромные лоджии с видом на ул. Советскую. В 2022-…
$58,000
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Квартира 1 комната в Гомель, Беларусь
Квартира 1 комната
Гомель, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 7/9
Продаётся просторная 1-комнатная квартира в центре самого востребованного микрорайона нашего…
$43,750
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Квартира 2 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 3/9
По ул. Свиридова, 16, на комфортном 3 этаже, продается двухкомнатная квартира.   Общая площа…
$46,500
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Квартира 2 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 9/9
Продается 2-х комнатная квартира с видом на реку в районе "Шведская горка". В квартире устан…
$63,500
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Квартира 2 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 12/14
В продаже ½ доля двухкомнатной квартиры по улице Мазурова 113А. Квартира общей площадью 53 к…
$21,000
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 72 м²
Предлагаем вашему вниманию дом в Новобелицком районе по ул. 4я Техническая. Хорошее состояни…
$35,000
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Квартира 2 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 5/5
Продается 2-х комнатная квартира в панельном доме в центре города Гомель, по ул. Портовая, 1…
$35,000
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Квартира 3 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 54 м²
Этаж 9/9
Продается 3-х комнатная квартира в кирпичном доме по улице Жукова . 1 комната проходная. Ест…
$40,500
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Параметры недвижимости в Гомеле, Беларусь

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