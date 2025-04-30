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Жильё в Брестской области, Беларусь

Барановичи
57
Брест
1257
Мухавецкий сельский Совет
173
Кобрин
84
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2 422 объекта найдено
Дом в Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
Площадь 72 м²
Жилой дом в г.Кобрине. 1999 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 72,1 кв.м, общ.- 72,1 кв.м, жил.- 51,2 кв…
$31,900
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Квартира 3 комнаты в Малорита, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Малорита, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 2/2
3-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Костякова, 1991 г.п., 2 / 2 кирпич, 67,8 / 66,3 / 40,…
$24,250
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Дом в Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мотыкальский сельский Совет, Беларусь
Площадь 101 м²
Дачный домик жилого типа в Брестском р-не. 2016 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 100,62 кв.м…
$67,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 17 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 2018 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 21,7 кв.м, общ.- 17,1 кв.м. 1 ко…
$27,000
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Квартира 2 комнаты в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 2/15
2-комнатная квартира, г. Брест, ул. Октябрьской Революции, 2025 г.п., 2 / 15 монолит, 43,4 /…
$53,000
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Квартира 1 комната в Кобрин, Беларусь
Квартира 1 комната
Кобрин, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 3/4
1-комнатная квартира, г. Кобрин, ул. Дзержинского, 1979 г.п., 3 / 4 кирпич, 31,2 / 14,7 / 6,…
$25,850
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Квартира 3 комнаты в Малорита, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Малорита, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 5/5
3-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Советская, 1991 г.п., 5 / 5 кирпич, 65,1 / 62,7 / 38,…
$23,800
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Квартира 3 комнаты в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 8/9
3-комнатная квартира, г. Брест, ул. 28 июля, 1991 г.п., 8 / 9 кирпич, 69,2 / 67,5 / 38,4 / 1…
$70,000
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 119 м²
Коробка дачного дома жилого типа в Брестском р-не. 1 этаж. Общ. - 118,8 кв.м, 4 комнаты. Сте…
$51,500
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Дом в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 105 м²
Лот 8650. Дом в микрорайоне Гершоны. Звоните для более подробной информации Наши покупатели …
$67,000
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Дом в Большие Лепесы, Беларусь
Дом
Большие Лепесы, Беларусь
Площадь 140 м²
Продается коробка одноэтажного жилого дома (НКЗС, консервация - 2022 год, готовность - 43%) …
$32,500
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Дом в Тельминский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тельминский сельский Совет, Беларусь
Площадь 16 м²
Коробка садового домика в Брестском р-не. 1 этаж. Общ.- 15,9 кв.м. Стены: материал - строите…
$6,500
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Дом в Кобрин, Беларусь
Дом
Кобрин, Беларусь
Площадь 46 м²
В г.Кобрин продается дом, расположен по ул.Ленина,  1949 года постройки, в 2023 была сделана…
$26,800
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 184 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 2011 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 229,0 кв.м, общ.- 184,3 кв.м, жил.- …
$199,000
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Дом 5 комнат в Каменец, Беларусь
Дом 5 комнат
Каменец, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Лот 6394. Ищете хорошую инвестицию в сфере туризма, на которую не влияют внешние факторы? Р…
$360,000
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Квартира 1 комната в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 5/9
Предлагаем 1-комнатнаую   квартиру в   г. Бресте   ул. Скрипникова, 1994 г.п., 5 / 9 кирпичо…
$36,100
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Квартира 3 комнаты в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Этаж 3/10
В продаже 3-х комнатная квартира в г. Брест на ул. Гвардейская.   Расположена на 3/10 этаже,…
$68,000
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Квартира 2 комнаты в Брест, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Брест, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 4/5
2-комнатная квартира, г. Брест, ул. Красногвардейская, 1989 г.п., 4 / 5 кирпич, 47,9 / 47,2 …
$41,500
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Дом в Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернавчицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 68 м²
Садовый домик в Брестском р-не. 1985 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.- 68,3 кв.м. 3 комнаты. Стен…
$15,000
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Квартира 3 комнаты в Брест, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Брест, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 77 м²
Этаж 2/9
3-комнатная квартира, г. Брест, ул. Гоголя, 2022 г.п., 2 / 9 кирпич, 83,5 / 77,3 / 71,2 / 47…
$142,000
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Квартира 3 комнаты в Брест, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Брест, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 66 м²
Этаж 1/2
3-комнатная квартира, г. Брест, ул. Куйбышева, 1933 г.п., 1 / 2 кирпич, 65,8 / 65,8 / 40,8 /…
$112,500
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Дом в Клейниковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Клейниковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 88 м²
Лот 8537. Стильный дом в СТ рядом с д. СкокиЗвоните для более подробной информацииНаши покуп…
$74,900
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Дом в Знаменка, Беларусь
Дом
Знаменка, Беларусь
Площадь 47 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1972 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 55,9 кв.м, общ.- 46,9 кв.м, жил.- 36…
$21,000
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Квартира 1 комната в Брест, Беларусь
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 4/4
1-комнатная квартира, г. Брест, ул. Гоголя, 1959 г.п., 4 / 4 кирпич, 30,4 / 29,5 / 16,3 / 6,…
$44,900
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Квартира 3 комнаты в Брест, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Брест, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 69 м²
Этаж 5/9
3-комнатная квартира, г. Брест, ул. Речицкая, 1998 г.п., 5 / 9 кирпич, 73,6 / 69,3 / 40,9 / …
$67,000
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Квартира 4 комнаты в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 93 м²
Этаж 7/10
4-комнатная квартира, г. Брест, ул. Суворова, 2006 г.п., 7 / 10 панель, 98,2 / 92,8 / 58,8 /…
$87,000
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Дом в Знаменский сельский Совет, Беларусь
Дом
Знаменский сельский Совет, Беларусь
Площадь 233 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 2 этажа, мансарда. Общ.СНБ - 253,6 кв.м, общ.- 233,0 кв.м, жил.-…
$82,000
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Квартира 1 комната в Брест, Беларусь
Квартира 1 комната
Брест, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 3/9
1-комнатная квартира, г. Брест, ул. Мичурина, 1986 г.п., 3 / 9 панель, 42,6 / 40,9 / 17,1 / …
$46,400
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Дом в Чернинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 216 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 216,4 кв.м, общ.- 216,4 кв.м, жил.- …
$148,000
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Квартира 3 комнаты в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Этаж 16/17
3-комнатная квартира, г. Брест, ул. Краснознаменная, 2015 г.п., 16 / 17 ж/б каркас + блок + …
$99,000
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