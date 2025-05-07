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Жильё в Орше, Беларусь

квартиры
102
дома
73
175 объектов найдено
Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 53 м²
Продается уютный дом по ул.Шолохова. Дом одноэтажный, бревенчатый, обложен кирпичом, крыша -…
$15,000
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Квартира 3 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 56 м²
Этаж 1/5
Продается уютная, трехкомнатная квартира по адресу: ул.Мира 31. Квартира находится на первом…
$40,000
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Квартира 3 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Этаж 3/4
Продаётся просторная 3х-комнатная квартира на пр-те Текстильщиков 16. Квартира расположена н…
$49,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 128 м²
Номер договора с агентством 356 от 2021-11-12
$138,000
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Квартира 1 комната в Орша, Беларусь
Квартира 1 комната
Орша, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/4
Продаётся однокомнатная квартира на первом этаже в центре города по ул. Островского, д. 7. Д…
$35,000
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Квартира 4 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 63 м²
Этаж 1/5
Продается четырехкомнатная квартира в экологически чистом районе на первом этаже пятиэтажног…
$36,000
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Квартира 2 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 3/3
Продается двухкомнатная квартира по ул. Шкловской, д. 44. Уютная, солнечная сталинка с высок…
$23,990
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Квартира 3 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 1/2
Продаётся 3 комнатная квартира  под вывод из жил фонда в районе Железнодорожного вокзала по …
$28,300
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Квартира 3 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 62 м²
Этаж 9/9
Продается уютная, трёхкомнатная квартира в кирпичном доме по адресу: ул.Флёрова, д.3. Кварти…
$45,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 480 м²
Продаётся элитный коттедж по адресу: ул.Ленина  2021г.п. Дом полностью готов к проживанию. О…
$460,415
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 171 м²
Продам современный, одноэтажный коттедж, расположенный в красивом, живописном месте недалеко…
$90,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 183 м²
Продаётся уютный коттедж в "Царском селе" по адресу: ул. 4-я Лариновская 2001г.п., расположе…
$107,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 123 м²
Продается дом (НЗКС) по адресу: д.Свистелки, ул. Вясковая. Дом большой, площадью 123 кв.м., …
$59,500
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Квартира в Орша, Беларусь
Квартира
Орша, Беларусь
Площадь 49 м²
Одноуровневый дом (двухкомнатная квартира в частном двухквартирном доме с отдельным входом и…
$8,500
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Квартира 3 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 79 м²
Этаж 5/5
Продается просторная, трехкомнатная квартира на центральной улице на "Проспекте Текстильщико…
$37,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 41 м²
Продаётся дом под снос 1947 года постройки ул.Хигрина. Общая площадь 40,8 м2, жилая 24,4м2.,…
$15,000
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Квартира 3 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 5/5
Продается  трехкомнатная квартира в кирпичном доме 1994 г.п., по пер. Луговой 5А, общей площ…
$28,000
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Квартира 4 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 72 м²
Этаж 1/5
Продаётся четырёхкомнатная квартира по адресу: г. Орша, ул. Белинского, д. 11. Квартира расп…
$49,000
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Коттедж в Орша, Беларусь
Коттедж
Орша, Беларусь
Площадь 306 м²
Продаётся коттедж 1998г.п. общей площадью 306кв.м,,расположенный на участке 15 соток по адре…
$250,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 91 м²
Коттедж ул. Микевич2, стены - газосиликатный блок, крыша - шифр, год постройки 2001, внутрен…
$100,000
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Квартира 2 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 3/5
Продается уютная двухкомнатная квартира в кирпичном доме по адресу: пр-т Текстильщиков, д.9.…
$25,000
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Квартира 4 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 61 м²
Этаж 4/5
Продаётся 4х комнатная квартира по адресу: ул. И.Якубовского, дом 3 (микрорайон Черёмушки). …
$32,000
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 121 м²
Продаётся дом 1938 года постройки, пер.1-ый Пролетарский. Общая площадь 120,6 м2, жилая 71,5…
$43,000
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Квартира 3 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 3/3
Продается уютная, трехкомнатная квартира по адресу: ул.Жан-Поля Марата, д.135Д. Квартира нах…
$40,000
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Квартира 2 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 1/5
Уютная двухкомнатная квартира с хорошим ремонтом, отличной планировкой и продуманными деталя…
$46,500
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Квартира в Орша, Беларусь
Квартира
Орша, Беларусь
Площадь 111 м²
Продается полдома по 1-ому пер. Гоголя, двухэтажный, кирпичный, 1966 года постройки. Общая п…
$11,500
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 108 м²
Agency contract number 430 from 2023-09-06
$39,000
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Квартира 3 комнаты в Орша, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 3/9
Продается уютная, трехкомнатная квартира, готовая к проживанию, с отличной планировкой, на т…
$64,000
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Квартира 5 комнат в Орша, Беларусь
Квартира 5 комнат
Орша, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 87 м²
Этаж 4/4
Продается комната, в пятикомнатной квартире, на четвертом этаже, четырехэтажного кирпичного …
$5,500
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Дом в Орша, Беларусь
Дом
Орша, Беларусь
Площадь 214 м²
Благородный трехуровневый дом в классическом европейском стиле в г. Орша. Витебская обл., Ор…
$195,000
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Параметры недвижимости в Орше, Беларусь

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с бассейном
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