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Жильё в Гомельской области, Беларусь

Гомель
155
Речица
24
Мозырь
23
Бобовичский сельский Совет
6
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262 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Гомель, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 76 м²
Этаж 1/9
Номер договора с агентством 29/1 от 2025-04-24
$50,000
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Дом в Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 173 м²
Прекрасный дачный дом в одном из лучших мест для отдыха! Река в 5 минутах ходьбы с пляжами …
$20,000
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Квартира 2 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 5/5
Продается светлая уютная 2-х комнатная квартира в центральном районе, расположенная по адрес…
$44,000
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Квартира 3 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 63 м²
Этаж 1/9
Номер договора с агентством 89/1 от 2025-05-05
$55,000
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Квартира 1 комната в Гомель, Беларусь
Квартира 1 комната
Гомель, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/5
Просторная светлая квартира в уютном районе Гомеля!Адрес: Гомель, район Волотова, ул. Олимпи…
$33,000
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Квартира 4 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Гомель, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 75 м²
Этаж 1/10
В продаже светлая, просторная четырёхкомнатная квартира. Расположена в Железнодорожном район…
$65,000
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Квартира 4 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Гомель, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 76 м²
Этаж 2/10
Просторная квартира по ул Ярославская 5, на комфортном втором этаже. Инфраструктура развита,…
$63,000
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Дом в Калинковичи, Беларусь
Дом
Калинковичи, Беларусь
Площадь 76 м²
Продаётся бревенчатый одноэтажный дом общей площадью 75,9 м2, расположенный по адресу: г. Ка…
$19,000
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Квартира 2 комнаты в Красное, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Красное, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 4/5
Предлагаем идеальный вариант уютной двухкомнатной квартиры в аг. Красное, Гомельском районе …
$29,000
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Квартира 2 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 59 м²
Этаж 1/10
Продаётся просторная 2-комнатная квартира  в новом доме в самом центре города с современным …
$77,900
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Квартира 3 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 56 м²
Этаж 3/7
**Расположение**: Центр города, буквально всё под рукой — кафе, магазины, транспорт, зоны дл…
$67,000
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Дом в Речица, Беларусь
Дом
Речица, Беларусь
Площадь 74 м²
Предлагаем к продаже одноэтажный жилой дом, расположенный по ул.Доватора в г.Речица. Малоэта…
$27,500
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Квартира 3 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 4/9
Продаётся уютная 3-комнатная квартира в Новобелицком районе    Улица Жемчужная 20, рядом с Т…
$62,000
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Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель, Беларусь
Площадь 61 м²
Полдома - 100% готов к проживанию и оборудован всей необходимой мебелью и техникой. Общая пл…
$55,000
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Коттедж в Гомель, Беларусь
Коттедж
Гомель, Беларусь
Площадь 150 м²
Представляется Вашему вниманию просторный одноэтажный жилой дом, сделанный по индивидуальном…
$165,000
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Квартира 3 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 5/5
Продаётся просторная трёхкомнатная квартира по улице Жемчужная, 32 (Новобелица, м-н Кристалл…
$39,500
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Квартира 1 комната в Речица, Беларусь
Квартира 1 комната
Речица, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2/3
Предлагаем к продаже однокомнатную квартиру, расположенную по ул. Нефтяников, 62А в городе Р…
$18,000
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Дом в Лучежевичи, Беларусь
Дом
Лучежевичи, Беларусь
Площадь 242 м²
Уникальное предложение для большой семьи, в живописном месте и удобном расположении от город…
$49,900
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Квартира 2 комнаты в Речица, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Речица, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 2/5
Предлагаем к продаже двухкомнатную квартиру, расположенную по ул. Панова, 9 в городе Речица …
$22,000
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Дом в Победа, Беларусь
Дом
Победа, Беларусь
Площадь 87 м²
Победа над рутиной: ваш новый дом в элитном поселке «Победа»!Представьте себе: утром вас буд…
$54,500
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Квартира 3 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 57 м²
Этаж 2/5
По ул. Рогачевская, 4 продается трёхкомнатная квартира европейского формата (евротрёшка), об…
$60,000
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Квартира 1 комната в Гомель, Беларусь
Квартира 1 комната
Гомель, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 8/9
Продаётся светлая, просторная однокомнатная квартира в доме малосемейного типа. Квартира в ж…
$21,000
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Квартира 4 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Гомель, Беларусь
Число комнат 4
Площадь 86 м²
Этаж 2/10
В продаже четырехкомнатная  квартира по улице Владимирова, 7. Квартира общей площадью 86.1 м…
$64,500
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Квартира 1 комната в Мозырь, Беларусь
Квартира 1 комната
Мозырь, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 5/5
Продаётся 1- комн.кв. Малосемейного типа по адресу: г.Мозырь, бульвар Юности д. 14. ( около …
$18,000
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Квартира в Гомель, Беларусь
Квартира
Гомель, Беларусь
Площадь 50 м²
Продается 57/100 долей одноэтажного блокированного дома общей площадью 50,4 кв.м в Советском…
$10,000
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Дом в Жгунский сельский Совет, Беларусь
Дом
Жгунский сельский Совет, Беларусь
Дачный  деревянный  дом. 2 этажа с печным отоплением.Есть летний водопровод для полива и кол…
$5,500
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Квартира 3 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 8/10
Просторная квартира к кирпичном доме, две огромные лоджии с видом на ул. Советскую. В 2022-…
$58,000
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Квартира 1 комната в Гомель, Беларусь
Квартира 1 комната
Гомель, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 5/5
Продаётся однокомнатная квартира в тихом спальном районе города, расположенная по адресу: г.…
$24,000
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Квартира 2 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 8/9
Просторная и светлая двухкомнатная квартира в хорошем состоянии. Комнаты раздельные. Окна вы…
$39,500
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Квартира 1 комната в Речица, Беларусь
Квартира 1 комната
Речица, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 1/9
Предлагаем к продаже однокомнатную квартиру малосемейного типа, расположенную по улице Досто…
$10,000
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