Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Жодино
  4. Жилая

Жильё в Жодино, Беларусь

квартиры
17
дома
20
37 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Жодино, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жодино, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 5/5
Продажа либо обмен 2-комнатной квартиры в Жодино на 1-ую квартиру в Минске ❤️ Продаётся  дву…
$49,800
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Жодино, Беларусь
Дом
Жодино, Беларусь
Площадь 66 м²
Продается незавершенное капитальное строение в  городе Жодино!                    51 км от М…
$49,000
Оставить заявку
Коттедж в Жодино, Беларусь
Коттедж
Жодино, Беларусь
Площадь 210 м²
Продаётся великолепный коттедж 100% готовности из красного керамического кирпича в г.Жодино,…
$118,000
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты в Жодино, Беларусь
Коттедж 3 комнаты
Жодино, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 295 м²
Предлагаю вашему вниманию роскошный дом в г.Жодино от МКАД 46 км. Тихая улица рядом с лес…
$783,550
Оставить заявку
Дом в Жодино, Беларусь
Дом
Жодино, Беларусь
Площадь 96 м²
Жилой дом с баней, гаражом и участком 10 соток ❤️Просторный дом в тихом живописном уголке - …
$84,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Коттедж в Жодино, Беларусь
Коттедж
Жодино, Беларусь
Площадь 150 м²
Продается хороший  большой дом 150кв.м на две семьи. Первый этаж площадью 66,3кв.м 4 жилых к…
$105,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Жодино, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Жодино, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 88 м²
Этаж 3/9
Просторная, светлая и готовая к проживанию квартира для комфортного семейного проживания в о…
$89,900
Оставить заявку
Дом в Жодино, Беларусь
Дом
Жодино, Беларусь
Площадь 132 м²
Большой и уютный дом с коммуникациями и техникой ❤️ Откройте для себя мир комфорта и уюта с …
$143,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Жодино, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жодино, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 2/5
Продаётся 2-комнатная квартира ❤️ Светлая и тёплая двухкомнатная квартира в Жодино!  Адрес: …
$35,990
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Жодино, Беларусь
Дом
Жодино, Беларусь
Площадь 158 м²
Уютный, просторный дом со всеми коммуникациями в Жодино ❤️ Просторный дом со всеми удобствам…
$110,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Коттедж 4 комнаты в Жодино, Беларусь
Коттедж 4 комнаты
Жодино, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Предлагаем купить Дом! г. Жодино, ул. Тихая , Минская область. Выгодное месторасположение…
$206,410
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Жодино, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жодино, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 3/5
Идеальная квартира для семейной жизни! ❤️ Продаётся просторная двухкомнатная квартира общей …
$46,800
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Жодино, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жодино, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 5/5
Чистая и аккуратная квартира ждет своих новых жильцов! Окна выходят на две стороны, обеспечи…
$44,000
Оставить заявку
Дом в Жодино, Беларусь
Дом
Жодино, Беларусь
Площадь 163 м²
Просторный дом в Жодино ждет своих хозяев! Предлагаем вашему вниманию двухэтажный дом общей …
$180,000
Оставить заявку
Дом в Жодино, Беларусь
Дом
Жодино, Беларусь
Площадь 204 м²
Продается Незавершенное законсервированное капитальное строение. В продаже коттедж в живопис…
$100,000
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Жодино, Беларусь
Квартира 1 комната
Жодино, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 5/5
1-комнатная квартира в самом в центре города ❤️ Тёплая однокомнатная квартира в кирпичном до…
$27,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Жодино, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жодино, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 61 м²
Этаж 4/9
Продается просторная квартира с отличной планировкой в кирпичном доме Идеальный вариант для …
$53,900
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Жодино, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жодино, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 5/5
Продается 2-х комнатная квартира в городе Жодино. Квартира просторная, светлая. Общая площад…
$38,900
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Жодино, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Жодино, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 3/5
Представляем вашему вниманию квартиру по адресу Тимирязева 15, расположенную на 4-м этаже 5-…
$43,000
Оставить заявку
Дом в Жодино, Беларусь
Дом
Жодино, Беларусь
Площадь 123 м²
Продаётся незавершённое строительство в коттеджном посёлке города Жодино ❤️ Мечтаете жить в …
$53,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Жодино, Беларусь
Дом
Жодино, Беларусь
Площадь 65 м²
Самое время купить дом ❤️Продаётся дом в обустроенном районе Жодино! Адрес: Жодино, ул. Вите…
$30,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Жодино, Беларусь
Дом
Жодино, Беларусь
Площадь 114 м²
Продается дом с комфортной планировкой в городе Жодино. Расположен в обжитом коттеджном райо…
$86,800
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Жодино, Беларусь
Квартира 1 комната
Жодино, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 2/5
1-комнатная квартира в самом в центре города ❤️ Тёплая однокомнатная квартира в кирпичном до…
$34,350
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 комнаты в Жодино, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Жодино, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 6/9
- Удобное расположение дома  - просторная парковка  - тихий , изолированный двор с современн…
$55,300
Оставить заявку
Дом в Жодино, Беларусь
Дом
Жодино, Беларусь
Площадь 79 м²
Продается жилой дом в тихом задушевном месте г. Жодино - на самом берегу р. Плиса в водоохра…
$92,500
Оставить заявку
Коттедж в Жодино, Беларусь
Коттедж
Жодино, Беларусь
Площадь 343 м²
Жодино. Лысая гора. Уникальный дом, который состоит из двух автономных частей, что позволяет…
$350,000
Оставить заявку
Дом в Жодино, Беларусь
Дом
Жодино, Беларусь
Площадь 128 м²
Участок с домом под снос на ул. Железнодорожная ❤️ Просторный участок в 15 соток с домом под…
$24,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 комнаты в Жодино, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Жодино, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 5/5
Продается просторная 3-комнатная квартира! Адрес: г. Жодино, ул. Тимирязева, д. 16. Площадь …
$54,900
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Жодино, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Жодино, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 8/12
Продаётся 3-х комнатная квартира в центре города Жодино. - Общая площадь квартиры составляет…
$58,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Жодино, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Жодино, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 5/5
Просторная м светлая квартира в центре Жодино  ❤️Просторная 3-комнатная квартира с изолирова…
$57,990
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти