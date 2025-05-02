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Жильё в Логойском сельском Совете, Беларусь

дома
35
36 объектов найдено
Дом в Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 188 м²
Дом в живописном месте.  д.Силичи Современный дизайн, утепленный фасад, крыша из канадской г…
$100,000
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Квартира 5 комнат в Логойский сельский Совет, Беларусь
Квартира 5 комнат
Логойский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 302 м²
Этаж 1/3
Таунхаус расположен в п.Логожеск-одно из самых респектабельных мест для жизни-идеальное соче…
$275,000
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Дом 3 спальни в Гостиловичи, Беларусь
Дом 3 спальни
Гостиловичи, Беларусь
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Количество этажей 1
Современная версия традиционного одноуровневого дома с функциональным расположением комнат и…
$77,700
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Коттедж в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 115 м²
Продаётся новый уникальный коттедж премиум-класса 100% готовности в престижном коттеджном по…
$87,000
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Дом в Косино, Беларусь
Дом
Косино, Беларусь
Площадь 150 м²
Дом в самом центре Агрогородка Косино! Прекрасное месторасположение и планировка дома! Со вх…
$115,000
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Дом в Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 186 м²
Загородный дом возле горнолыжного Центра «Логойск»   ❤️Атмосферный двухуровневый коттедж из …
$364,500
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Дом в Гостиловичи, Беларусь
Дом
Гостиловичи, Беларусь
Площадь 80 м²
Предлагается в продажу земельный участок с жилым домом в аг. Гостиловичи Логойского района, …
$70,000
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Коттедж в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 342 м²
Усадьба «Силичи» это коттедж гостиничного типа расположенная в живописном месте Логойского р…
$497,000
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Дом в Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Продается дом на берегу озера!   Дом угловой. Выход прямо к воде. Участок 15 соток, ровный, …
$45,000
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Дом в Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 261 м²
Продажа Таунхауса со всей мебелью и бытовой техникой.   - Территория огорожена, круглосуточн…
$275,000
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Коттедж в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 192 м²
Продается уютный и полностью готовый к круглогодичному проживанию дом, расположенный в совре…
$129,000
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Коттедж в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 258 м²
Коттедж в СТ "Веряги" для круглогодичного проживания 100% готовности со всеми коммуникациями…
$140,000
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Дом в Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Ваш идеальный уголок для отдыха и жизни на природе! Предлагаем вашему вниманию уютную дачу в…
$33,000
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Дом в Гостиловичи, Беларусь
Дом
Гостиловичи, Беларусь
Площадь 60 м²
Земля в частной собственности - 14,15 соток в населенном пункте, что позволяет вам прописать…
$67,000
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Дом в Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 115 м²
Продается одноэтажный дом в СТ "Ландыш-2005" 28 км от МКАД Логойское направление.        Ряд…
$95,000
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Коттедж в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 707 м²
Продаётся уникальный "Загородный Особняк" премиум-класса 100% готовности с мебелью в закрыто…
Цена по запросу
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Коттедж в Августово, Беларусь
Коттедж
Августово, Беларусь
Площадь 443 м²
Лучшего качества вы не найдете, так уже не строят. Вложено почти 600 к. условных. Открыты к …
$279,900
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Дом в Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 92 м²
Продается уютный дом в современном "СТ Ландыш 2005" в стиле Барнхаус. Дом продуман до мелоче…
$145,000
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Дом в Косино, Беларусь
Дом
Косино, Беларусь
Площадь 74 м²
Продается дом для круглогодичного проживания в аг. Косино, Логойский район, 37 км от МКАД. Д…
$84,000
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Дом 1 комната в Косино, Беларусь
Дом 1 комната
Косино, Беларусь
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
Продается уютный дом в живописном агрогородке Косино, расположенном в Логойском районе Минск…
$45,000
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Дом в Гостиловичи, Беларусь
Дом
Гостиловичи, Беларусь
Площадь 40 м²
Продается дом в аг. Гостиловичи, 40 км от МКАД в Логойском направлении.  Участок 10сот, прав…
$35,000
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Дом в Августово, Беларусь
Дом
Августово, Беларусь
Площадь 57 м²
Дом в перспективной деревне Августово в трех километрах от Логойска.Сруб в хорошем состоянии…
$27,900
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Дом в Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 91 м²
Жилой дом в агрогородке❤️ Теплый, жилой дом из шлакобетона.Адрес: аг.Косино, ул. Садовая- Од…
$57,900
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Коттедж в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 297 м²
Концепция дома – стильная альтернатива тесной квартире с кучей соседей и отсутствием парковк…
$119,900
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Коттедж в Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 369 м²
Эксклюзивный коттедж в клубном ЭкоПоселке ❤️ Уникальный трехуровневый коттедж в закрытом клу…
$169,900
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Дом в Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 71 м²
Продается замечательный деревянный дом в д. Знаменка Логойского района. Отличное вложение! К…
$93,000
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Дом в Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 97 м²
Живописном место, Логойский район, Острошицкий с/с, в 25 км от МКАД , СТ «Малиновка-2001». У…
$87,000
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Дом в Косино, Беларусь
Дом
Косино, Беларусь
Площадь 50 м²
Продается дом под реконструкцию в аг. Косино  -  14 км до Логойска, 36 км до Минска - Асфаль…
$16,900
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Дом в Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 122 м²
Белорусская Швейцария. Продается современный эффективный дом в Белоруской Швейцарии на горно…
$175,000
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Дом в Логойский сельский Совет, Беларусь
Дом
Логойский сельский Совет, Беларусь
Площадь 49 м²
Продаётся незавершённое законсервированное капитальное строение Минская область, Логойский р…
$19,700
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Параметры недвижимости в Логойском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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