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Долгосрочная аренда коттеджей в Беларуси

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2 объекта найдено
Коттедж 7 комнат в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Коттедж 7 комнат
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Количество этажей 2
Великолепный коттедж в аренду: идеальный баланс уюта и комфорта ❤️ Сдается в аренду прост…
$1,800
в месяц
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Сдается просторный дом в Большом Стиклево в Большое Стиклево, Беларусь
Сдается просторный дом в Большом Стиклево
Большое Стиклево, Беларусь
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 368 м²
Количество этажей 2
Сдаётся в аренду просторный двухэтажный жилой дом в Большое Стиклево, ул. Московская, д. 1 м…
$2,300
в месяц
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