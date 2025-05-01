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Жильё в Ракитницком сельском Совете, Беларусь

дома
25
25 объектов найдено
Дом в Ракитница, Беларусь
Дом
Ракитница, Беларусь
Площадь 79 м²
Жилой дом под чистовую отделку в Жабинковском р-не. 2023 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 90,0 кв.м, о…
$113,900
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Дом в Ракитница, Беларусь
Дом
Ракитница, Беларусь
Площадь 111 м²
Коробка жилого дома в Жабинковском р-не. 2021 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 115,0 кв.м, общ.- 111,2…
$55,000
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Дом в Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 160 м²
Жилой дом в Жабинковском р-не. 2014 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 282,4 кв.м, общ.- 159,7…
$69,000
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Дом в Ракитница, Беларусь
Дом
Ракитница, Беларусь
Площадь 311 м²
Дом под чистовую отделку в Жабинковском р-не. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 311,07 кв.м, общ.-…
$99,000
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Дом в Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 130 м²
Лот 6572. Коробка дома с баней в окружении лесаЗвоните для более подробной информацииНаши по…
$78,000
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Дом в Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 198 м²
Коробка жилого дома в Жабинковском р-не. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 197,7 кв.м, общ.- 197,7…
$21,000
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Дом в Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 100 м²
Коробка дачного дома жилого типа в Жабинковском р-не. 2019 г.п 1 этаж. Общ.СНБ - 100,0 кв.м,…
$75,000
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Дом в Ракитница, Беларусь
Дом
Ракитница, Беларусь
Площадь 81 м²
Коробка жилого дома в Жабинковском р-не. 2023 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 85,8 кв.м, об…
$94,900
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Дом в Ракитница, Беларусь
Дом
Ракитница, Беларусь
Площадь 122 м²
Коробка жилого дома в Жабинковском р-не. 2022 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 121,9 кв.м, общ.- 121,9…
$53,000
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Дом в Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 105 м²
Дачный дом жилого типа в Брестском р-не. 2020 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 105,4 кв.м, общ.- 105,4…
$125,000
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Дом в Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 343 м²
Жилой дом в Жабинковском р-не. 2019 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 480,6 кв.м, общ.- 342,7 кв.м, жи…
$530,000
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Дом в Ракитница, Беларусь
Дом
Ракитница, Беларусь
Площадь 386 м²
Жилой дом в Жабинковском р-не. 2013 г.п. 2 этажа. Общ.СНБ - 519,1 кв.м, общ.- 386,2 кв.м, жи…
$198,000
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Дом в Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 91 м²
Жилой дом в Жабинковском р-не. 1954 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 114,3 кв.м, общ.- 90,5 кв.м, жил.…
$38,000
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Дом в Ракитница, Беларусь
Дом
Ракитница, Беларусь
Площадь 38 м²
Жилой дом в Жабинковском р-не. 1944 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 44,9 кв.м, общ.- 38,2 кв.м, жил.-…
$17,000
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Дом в Ракитница, Беларусь
Дом
Ракитница, Беларусь
Площадь 18 м²
Жилой дом в Жабинковском р-не. 1920 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ -36,0 кв.м, общ.- 17,7 кв.м, жил.- …
$15,500
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Дом в Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 83 м²
Жилой дом. 1958 г.п. Жабинковский р-н. Строительный бруc / базальтовая и минеральная вата / …
$65,000
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Дом в Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 56 м²
Жилой дом в Жабинковском р-не. 1946 г.п., реконструкция 2023 г. 1 этаж. Общ.СНБ - 69,0 кв.м,…
$15,500
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Дом в Ракитница, Беларусь
Дом
Ракитница, Беларусь
Площадь 177 м²
Коробка жилого дома в Брестском р-не. 2009 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 218,8 кв.м, общ.- 177,1 кв…
$62,000
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Дом в Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 105 м²
Жилой дом в Жабинковском р-не. 2015 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 104,5 кв.м, общ.- 104,5 кв.м, жил…
$105,000
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Дом в Ракитница, Беларусь
Дом
Ракитница, Беларусь
Площадь 123 м²
Жилой дом. 2008 г.п. Жабинковский р-н. Газосиликатный блок / пенопласт / штукатурка "короед"…
$120,000
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Дом в Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 37 м²
Жилой дом в Жабинковском р-не. 1988 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 36,9 кв.м, общ.- 36,9 кв.м, жил.-…
$29,900
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Дом в Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 107 м²
Коробка жилого дома в Жабинковском р-не. 2017 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 307,9 кв.м, о…
$56,500
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Дом в Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Ракитницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 111 м²
Коробка жилого дома в Жабинковском р-не. 2018 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ ~ 147,8 кв.м, общ.~ 111,1…
$49,500
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Дом в Ракитница, Беларусь
Дом
Ракитница, Беларусь
Площадь 226 м²
Лот 8048. Звоните для более подробной информацииНаши покупатели не платят за услуги агентств…
$129,000
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Дом в Ракитница, Беларусь
Дом
Ракитница, Беларусь
Площадь 127 м²
Коробка жилого дома в Жабинковском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 126,5 кв.м, общ.- 126,5 кв.м, жил…
$38,000
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Параметры недвижимости в Ракитницком сельском Совете, Беларусь

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