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Дома в Весейском сельском Совете, Беларусь

8 объектов найдено
Дом в Весейский сельский Совет, Беларусь
Дом
Весейский сельский Совет, Беларусь
Площадь 190 м²
Продаётся жилой дом со всеми коммуникациями и земельным участком в д. Красное Село Слуцкого …
$18,000
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Дом в Весейский сельский Совет, Беларусь
Дом
Весейский сельский Совет, Беларусь
Площадь 63 м²
Продаётся жилой в д. Красное Село в 115 км от Минска или в 15 км от г. Слуцк. Дом бревенчаты…
$8,500
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Дом в Весейский сельский Совет, Беларусь
Дом
Весейский сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
Продается дом с удобствами и газовым отоплением. В доме окна ПВХ, межкомнатные двери mdf, вх…
$26,500
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Дом в Весейский сельский Совет, Беларусь
Дом
Весейский сельский Совет, Беларусь
Площадь 35 м²
Самое время купить дачу! ❤️Уютная однокомнатная дача в окружении живописной природы! Адрес: …
$4,500
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Дом в Весея, Беларусь
Дом
Весея, Беларусь
Площадь 50 м²
Дом на участке 17 соток недалеко от г. Слуцка! ❤️ Одноэтажный дом, готовый для проживания, н…
$9,500
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Дом в Весейский сельский Совет, Беларусь
Дом
Весейский сельский Совет, Беларусь
Площадь 86 м²
Уютный дом со всеми коммуникациями в пригороде Слуцка ❤️ Экологичный бревенчатый дом: идеаль…
$47,000
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Дом в Весея, Беларусь
Дом
Весея, Беларусь
Площадь 58 м²
Загородная идиллия в окружении природы: бревенчатый дом вашей мечты! ❤️ Представляем вашему …
$19,900
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Дом в Весея, Беларусь
Дом
Весея, Беларусь
Площадь 71 м²
Продается дом с печным отоплением в аг. Весея Слуцкого района. Общая площадь 71.1 кв.м.  Окн…
$12,500
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Параметры недвижимости в Весейском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
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