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Дома в Мядельский сельский Совет, Беларусь

5 объектов найдено
Дом в Мядельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мядельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 186 м²
ПРОДАЕТСЯ СОВРЕМЕННЫЙ КОТТЕДЖ ДЛЯ КРУГЛОГОДИЧНОГО ПРОЖИВАНИЯ В ДЕРЕВНЕ ЧЕРНЯТЫ СО СВОИМ ВЫХО…
$165,000
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Коттедж в Мядельский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Мядельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 168 м²
Уникальный дом в сердце национального парка: ваш идеальный уголок природы! ❤️ Продается вели…
$294,000
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Дом в Мядельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мядельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 108 м²
Продажа дома в живописном месте с участком в Минской области, Мядельский район, д. Черняты. …
$78,000
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Дом 2 комнаты в Мядельский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Мядельский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
Предлагаем отличную возможность купить дом в живописном экологически чистом месте неподалеку…
$34,000
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Дом в Мядельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мядельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 33 м²
Райский уголок у двух озёр: ваш новый дом в окружении природы  ❤️ Отличный дом со всеми удоб…
$34,900
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Параметры недвижимости в Мядельский сельский Совет, Беларусь

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