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Дома в Радошковичи, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Радошковичи, Беларусь
Дом
Радошковичи, Беларусь
Площадь 64 м²
Самое время купить дом ❤️ Уютный дом с просторным участком в Радошковичах! Адрес: гп. Радошк…
$32,900
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Дом в Радошковичи, Беларусь
Дом
Радошковичи, Беларусь
Площадь 79 м²
Продается уютный дом в самом центре ГП Радошковичи 25 км от Минска! Дом дубовый сруб, облицо…
$39,900
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Дом в Радошковичи, Беларусь
Дом
Радошковичи, Беларусь
Площадь 176 м²
Продаётся комфортный, надежный дом в г.п. Радошковичи с мебелью и техникой в 30 км по трассе…
$105,000
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