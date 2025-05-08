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Дома в Рубежевичском сельском Совете, Беларусь

10 объектов найдено
Дом в Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 64 м²
Продается садовый домик с мансардой  общей площадью 64 кв.м. в СТ «Зеленый Остров», 55 км от…
$18,000
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Дом 3 комнаты в Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 52 м²
Надоела городская суета? Хотите уединиться подальше от цивилизации, наслаждаться ароматом хв…
Цена по запросу
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Дом в Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 78 м²
Номер договора с агентством 12/2 от 2025-04-28
$18,000
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Дом в Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Продам теплую , уютную дачу, которая находится в лесном массиве. Территория ухоженная, огоро…
$9,000
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Дом в Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 100 м²
Продается дача в садовом товариществе «Колос КГБ РБ» недалеко от п. Колосово, Столбцовский р…
$15,700
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Дом в Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 20 м²
Предложение для тех,кто ценит тишину,чистый воздух и отдых на природе! Продаётся дача в 57 к…
$4,800
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Дом в Тоново, Беларусь
Дом
Тоново, Беларусь
Площадь 33 м²
Продается дом  в деревне Тоново, Столбцовский район . 58 км от МКАД Брестское направление. В…
$9,000
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Дом в Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 79 м²
Продается дача в с/т "Сокол" Столбцовского района, в 57 км от МКАД в Брестском направлении. …
$14,700
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Дом в Рубежевичи, Беларусь
Дом
Рубежевичи, Беларусь
Площадь 79 м²
Продается деревянное незавершенное капитальное строение на 25 сотках земли в живописном мест…
$26,900
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Дом в Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Рубежевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 62 м²
Уютная двухуровневая дача в живописном уголке ! ❤️ Продается замечательная двухуровневая дач…
$4,900
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Параметры недвижимости в Рубежевичском сельском Совете, Беларусь

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