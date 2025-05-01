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Дома в Михановичском сельском Совете, Беларусь

14 объектов найдено
Дом в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Михановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 68 м²
Продается готовая для проживания 2-комнатная квартира в блокированном доме: Михановичский с/…
$52,000
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Дом в Серафимово, Беларусь
Дом
Серафимово, Беларусь
Площадь 291 м²
Дом с участком под Минском: д. Серафимово, 13 км от МКАД. Почему стоит купить именно этот до…
$65,000
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Дом в Михановичи, Беларусь
Дом
Михановичи, Беларусь
Площадь 38 м²
Участок 19,25 соток в Михановичах, всего в 15 минутах на автомобиле от Минска. Это отличный …
$44,000
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Дом в Михановичи, Беларусь
Дом
Михановичи, Беларусь
Площадь 101 м²
Продается дом в Минском районе. В шаговой доступности железнодорожная станция Михановичи, м…
$84,900
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Дом в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Михановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 195 м²
Продается большой Дом площадью застройки 194,87 кв.м.  УЧАСТОК с качественной постройкой, 15…
$84,900
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Дом в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Михановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 420 м²
Продается дом в аг. Михановичи в 13км от МКАД. Дом построен из качественных материалов, с со…
$95,900
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Дом в Михановичи, Беларусь
Дом
Михановичи, Беларусь
Площадь 61 м²
Продается Дом в аг. Михановичи - в 13 км от МКАД, Минский р-н, Минская обл, Пуховичское напр…
$74,000
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Дом в Михановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Михановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 188 м²
Отличный участок, 15 соток в пожизненно наследуемом владении, на участке строился отличный д…
$57,000
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Дом в Серафимово, Беларусь
Дом
Серафимово, Беларусь
Площадь 180 м²
В 12 км от Минска продается новый дом на участке в частной собственности!  д.Серафимово, ул…
$95,000
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Дом в Чуриловичи, Беларусь
Дом
Чуриловичи, Беларусь
Площадь 184 м²
Продаётся дом в а.г. Чуриловичи (12 км от МКАД) ; участок 13,92 сотки в частной собственност…
$125,000
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Дом в Михановичи, Беларусь
Дом
Михановичи, Беларусь
Площадь 84 м²
Продается жилой дом (Минский район, Минская область, Михановичский  с/с) 13 км от МКАД Жилой…
$92,000
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Дом в Михановичи, Беларусь
Дом
Михановичи, Беларусь
Площадь 190 м²
Дом мечты в Михановичах  ❤️ Просторный дом с большим участком в 12 км от Минска – комфорт и …
$169,900
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Дом 6 комнат в Серафимово, Беларусь
Дом 6 комнат
Серафимово, Беларусь
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 291 м²
Количество этажей 2
Дом с участком под Минском: д. Серафимово, 13 км от МКАД. Почему стоит купить именно этот до…
$65,000
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Дом в Михановичи, Беларусь
Дом
Михановичи, Беларусь
Площадь 125 м²
Большой дом в хорошем месте в 13,5 км от МКАД В шаговой доступности (1-2 км) есть всё необхо…
$62,000
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Параметры недвижимости в Михановичском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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