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Дома возле озера в Беларуси

Минск
86
Молодечно
12
Могилёв
9
Барановичи
20
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1 объект найдено
Коттедж 10 спален в Городище, Беларусь
Коттедж 10 спален
Городище, Беларусь
Количество спален 10
Площадь 485 м²
Количество этажей 2
Уютный одноуровневый дом в Слуцке Адрес: ул. Брановичская, г. Слуцк, Минская обл. Рассто…
$990,000
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