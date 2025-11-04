Wohnkomplex Möbliertes 1+1-Apartment im prestigeträchtigen Oba Sol Garden Komplex.

Dieses 60 m² große Apartment mit einem Schlafzimmer (1+1) ist neu möbliert und mit modernen Haushaltsgeräten ausgestattet. Es befindet sich im 4. Stock des luxuriösen Wohnkomplexes Oba Sol Garden.

Aufteilung:

Wohnküche

1 Schlafzimmer

1 Badezimmer mit Fußbodenheizung

1 Balkon

Geräumiger Eingangsbereich

Oba Sol Garden ist ein neuer Wohnkomplex mit allen Annehmlichkeiten im entwickelten Stadtteil Oba von Alanya. Die Anlage ist von allen wichtigen Einrichtungen umgeben und nur 850 Meter vom Meer und den Stränden entfernt.

In der Nähe befinden sich Kindergärten, Schulen und Gymnasien, ein neues Krankenhaus, eine Apotheke, ein Wochenmarkt, Geschäfte und Supermärkte, Cafés und Restaurants, Fußball- und Basketballplätze sowie eine großzügige Promenade.

Oba Sol Garden besteht aus 5 Wohnblöcken mit 64 Apartments in verschiedenen Grundrissen, von 1+1-Apartments bis hin zu 4+1-Penthäusern.

Fertigstellung: Übergeben

Infrastruktur:

Geländeanlage

Gartenanlage

Außenpool

Wasserrutschen

Liegefläche mit Liegestühlen

Aufzüge

Fitnessstudio

Innenpool

Whirlpool

Sauna

Türkisches Bad

Massageraum

Café

Spielzimmer

Kinderspielplatz

Notstromaggregat

24-Stunden-Sicherheitsdienst und Videoüberwachung

Für weitere Informationen zu diesem Projekt kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail.