  Wohnkomplex Möbliertes 1+1-Apartment im prestigeträchtigen Oba Sol Garden Komplex.

Wohnkomplex Möbliertes 1+1-Apartment im prestigeträchtigen Oba Sol Garden Komplex.

Oba, Türkei
von
$170,328
13
ID: 32886
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 1179
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 18.11.25

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya
  • Dorf
    Oba

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Dieses 60 m² große Apartment mit einem Schlafzimmer (1+1) ist neu möbliert und mit modernen Haushaltsgeräten ausgestattet. Es befindet sich im 4. Stock des luxuriösen Wohnkomplexes Oba Sol Garden.

Aufteilung:

  • Wohnküche
  • 1 Schlafzimmer
  • 1 Badezimmer mit Fußbodenheizung
  • 1 Balkon
  • Geräumiger Eingangsbereich

Oba Sol Garden ist ein neuer Wohnkomplex mit allen Annehmlichkeiten im entwickelten Stadtteil Oba von Alanya. Die Anlage ist von allen wichtigen Einrichtungen umgeben und nur 850 Meter vom Meer und den Stränden entfernt.

In der Nähe befinden sich Kindergärten, Schulen und Gymnasien, ein neues Krankenhaus, eine Apotheke, ein Wochenmarkt, Geschäfte und Supermärkte, Cafés und Restaurants, Fußball- und Basketballplätze sowie eine großzügige Promenade.

Oba Sol Garden besteht aus 5 Wohnblöcken mit 64 Apartments in verschiedenen Grundrissen, von 1+1-Apartments bis hin zu 4+1-Penthäusern.

Fertigstellung: Übergeben

Infrastruktur:

  • Geländeanlage
  • Gartenanlage
  • Außenpool
  • Wasserrutschen
  • Liegefläche mit Liegestühlen
  • Aufzüge
  • Fitnessstudio
  • Innenpool
  • Whirlpool
  • Sauna
  • Türkisches Bad
  • Massageraum
  • Café
  • Spielzimmer
  • Kinderspielplatz
  • Notstromaggregat
  • 24-Stunden-Sicherheitsdienst und Videoüberwachung

Für weitere Informationen zu diesem Projekt kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail.

Standort auf der Karte

Oba, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege

Sie sehen gerade
