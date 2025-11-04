Wohnkomplex Luxurious 2+1 apartment near the sea!

Yekta Blue 4 Complex - Alanya | Mahmutlar

Wir präsentieren Ihnen diese Wohnung vom Eigentümer im neuen Yekta Blue IV Residence Projekt, Teil der mittlerweile legendären BLUE Residence Reihe von Projekten.

Eine luxuriöse möblierte Zwei-Zimmer-Wohnung (2+1) mit 98 m2 im 3. Stock.

Wohnung Layout:

Die Wohnung hat hochwertige Möbel und Geräte (wir haben es selbst gemacht, mit Liebe)

Eingangshalle

Küche / Wohnzimmer

2 Schlafzimmer

2 Badezimmer (eines mit eigenem Bad)

Glazed Balkon

Heizung (Zweikreiskessel)

Berg- und Poolblick

Ein Wohnkomplex mit moderner Architektur, stilvollem Innendesign und durchdachten Wohnungslayouts.

Der Komplex liegt 500 Meter vom Meer und 25 Minuten vom internationalen Flughafen Gazipasa entfernt. Es befindet sich im Stadtteil Mahmutlar von Alanya, einer der beliebtesten Resortstädte der Türkei, an der Grenze zu Kargicak.

Der Komplex ist umgeben von zahlreichen Geschäften, Cafés, einem großen Migros Supermarkt, einem Freitagsmarkt, einer Apotheke und einer öffentlichen Haltestelle.

Infrastruktur:

Landschaftsgarten

Schwimmbad mit Wasserrutschen

Kinderbecken

Kinderspielplatz und Zimmer

Sauna

Dampfbad

Fitnessraum

Satellitenfernsehen

Aufzug

Notfallgenerator

Außenbeleuchtung

Pfleger

24-Stunden-Sicherheit

CCTV-System

Parkplatz im Freien

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail.