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Wohnkomplex Luxurious 2+1 apartment near the sea!

Mahmutlar, Türkei
von
$202,384
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ID: 36588
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 13.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya
  • Dorf
    Mahmutlar

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Business Class
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

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Yekta Blue 4 Complex - Alanya | Mahmutlar

Wir präsentieren Ihnen diese Wohnung vom Eigentümer im neuen Yekta Blue IV Residence Projekt, Teil der mittlerweile legendären BLUE Residence Reihe von Projekten.

Eine luxuriöse möblierte Zwei-Zimmer-Wohnung (2+1) mit 98 m2 im 3. Stock.

Wohnung Layout:

Die Wohnung hat hochwertige Möbel und Geräte (wir haben es selbst gemacht, mit Liebe)

  • Eingangshalle
  • Küche / Wohnzimmer
  • 2 Schlafzimmer
  • 2 Badezimmer (eines mit eigenem Bad)
  • Glazed Balkon
  • Heizung (Zweikreiskessel)
  • Berg- und Poolblick

Ein Wohnkomplex mit moderner Architektur, stilvollem Innendesign und durchdachten Wohnungslayouts.

Der Komplex liegt 500 Meter vom Meer und 25 Minuten vom internationalen Flughafen Gazipasa entfernt. Es befindet sich im Stadtteil Mahmutlar von Alanya, einer der beliebtesten Resortstädte der Türkei, an der Grenze zu Kargicak.

Der Komplex ist umgeben von zahlreichen Geschäften, Cafés, einem großen Migros Supermarkt, einem Freitagsmarkt, einer Apotheke und einer öffentlichen Haltestelle.

Infrastruktur:

  • Landschaftsgarten
  • Schwimmbad mit Wasserrutschen
  • Kinderbecken
  • Kinderspielplatz und Zimmer
  • Sauna
  • Dampfbad
  • Fitnessraum
  • Satellitenfernsehen
  • Aufzug
  • Notfallgenerator
  • Außenbeleuchtung
  • Pfleger
  • 24-Stunden-Sicherheit
  • CCTV-System
  • Parkplatz im Freien

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail.

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Mahmutlar, Türkei
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