Wohnkomplex Möblierte 2+1-Zimmer-Wohnung im Konak Seaside Homes Komplex.

Eine möblierte 2-Zimmer-Wohnung (2+1) mit 120 m² Wohnfläche im Wohnkomplex Konak Seaside Homes.

Konak Seaside Homes ist ein hochwertiger Wohnkomplex mit exzellentem Service, nur 90 Meter vom Meer entfernt, in einer der besten Lagen der türkischen Küste – im Stadtteil Kargicak. Ein Migros-Supermarkt und öffentliche Verkehrsmittel befinden sich in 100 Metern Entfernung.

Der Komplex erstreckt sich über 8.000 m² und besteht aus sechs Gebäuden. Gepflegte Rasenflächen und Zierbäume schmücken das gesamte Gelände.

Eine Fußgängerbrücke führt vom Komplex zu einem privaten Strand mit Café.

Infrastruktur:

Gepflegte Außenanlage

Zwei Restaurants

Zwei große Außenpools

Poolbar

Kinderbecken

Wasserpark

Grillplatz

Pavillon

Basketballplatz

Tennisplatz

Wellnessbereich

Fitnesscenter

Innenpool

Türkisches Bad (Hammam)

Dampfbad

Sauna

Salzbad

Massageräume

Ruheraum

Pilates und Yoga

Billard und Tischtennis

Kinderzimmer

Internetcafé

Kino

24-Stunden-Sicherheitsdienst

Parkplatz

