  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Alanya
  4. Wohnkomplex Möblierte 2+1-Zimmer-Wohnung im Konak Seaside Homes Komplex.

Wohnkomplex Möblierte 2+1-Zimmer-Wohnung im Konak Seaside Homes Komplex.

Kargıcak, Türkei
von
$205,386
BTC
2.4430209
ETH
128.0491726
USDT
203 061.5703276
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
12
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33353
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 15.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya
  • Dorf
    Kargıcak

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Eine möblierte 2-Zimmer-Wohnung (2+1) mit 120 m² Wohnfläche im Wohnkomplex Konak Seaside Homes.

Konak Seaside Homes ist ein hochwertiger Wohnkomplex mit exzellentem Service, nur 90 Meter vom Meer entfernt, in einer der besten Lagen der türkischen Küste – im Stadtteil Kargicak. Ein Migros-Supermarkt und öffentliche Verkehrsmittel befinden sich in 100 Metern Entfernung.

Der Komplex erstreckt sich über 8.000 m² und besteht aus sechs Gebäuden. Gepflegte Rasenflächen und Zierbäume schmücken das gesamte Gelände.

Eine Fußgängerbrücke führt vom Komplex zu einem privaten Strand mit Café.

Infrastruktur:

  • Gepflegte Außenanlage
  • Zwei Restaurants
  • Zwei große Außenpools
  • Poolbar
  • Kinderbecken
  • Wasserpark
  • Grillplatz
  • Pavillon
  • Basketballplatz
  • Tennisplatz
  • Wellnessbereich
  • Fitnesscenter
  • Innenpool
  • Türkisches Bad (Hammam)
  • Dampfbad
  • Sauna
  • Salzbad
  • Massageräume
  • Ruheraum
  • Pilates und Yoga
  • Billard und Tischtennis
  • Kinderzimmer
  • Internetcafé
  • Kino
  • 24-Stunden-Sicherheitsdienst
  • Parkplatz

Für weitere Informationen zu diesem Projekt kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail.

Standort auf der Karte

Kargıcak, Türkei
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage TÖMÜK PANAROMA
Akdeniz, Türkei
von
$44,036
Wohngebäude Wohnungen in Gehweite zum Meer im City-Nest-Projekt
Muratpasa, Türkei
von
$155,284
Residenz Sirius Town
Mittelmeerregion, Türkei
von
$260,000
Wohnanlage Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Muratpasa, Türkei
von
$279,659
Wohnanlage New low-rise residence with swimming pools, Istanbul, Turkey
Uskudar, Türkei
von
$1,72M
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Möblierte 2+1-Zimmer-Wohnung im Konak Seaside Homes Komplex.
Kargıcak, Türkei
von
$205,386
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage New residence with a swimming pool near a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool near a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool near a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool near a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool near a highway, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with a swimming pool near a highway, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with a swimming pool near a highway, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Türkei
von
$686,439
Die Residenz verfügt über einen Sportplatz, einen Joggingpfad, einen Kinderspielplatz, ein Fitnesscenter, einen Innenpool, eine Sauna.Abschluss - Dezember, 2023.Lage und Infrastruktur in der Nähe U-Bahn-Station - 5 MinutenMarina - 4 MinutenTEM Autobahn - 3 MinutenKrankenhaus - 6 MinutenColle…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage New residence with swimming pools and a green area on the first sea line, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a green area on the first sea line, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a green area on the first sea line, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a green area on the first sea line, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a green area on the first sea line, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage New residence with swimming pools and a green area on the first sea line, Istanbul, Turkey
Wohnanlage New residence with swimming pools and a green area on the first sea line, Istanbul, Turkey
Kartal, Türkei
von
$648,417
Wir bieten Apartments mit Panoramablick auf das Meer.Die Residenz verfügt über Saunen und türkische Bäder, einen grünen Bereich, Sicherheit, einen Kinderspielplatz, Innen- und Außenpools, einen Fitnessraum, eine Garage, ein Restaurant und ein Café.Abschluss - Dezember, 2023.Lage und Infrastr…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Residential complex in the historic district, with views of the Bosphorus and the mosque, Uskudar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the historic district, with views of the Bosphorus and the mosque, Uskudar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the historic district, with views of the Bosphorus and the mosque, Uskudar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the historic district, with views of the Bosphorus and the mosque, Uskudar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the historic district, with views of the Bosphorus and the mosque, Uskudar, Istanbul, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residential complex in the historic district, with views of the Bosphorus and the mosque, Uskudar, Istanbul, Turkey
Wohnanlage Residential complex in the historic district, with views of the Bosphorus and the mosque, Uskudar, Istanbul, Turkey
Uskudar, Türkei
von
$1,50M
Premium Wohnanlage im historischen Viertel auf der asiatischen Seite des Bosporus. Mit Blick auf den Maidenturm und die Sultanahmet-Moschee.Der Komplex besteht aus 12 Blöcken von maximal 5 Etagen. Keine kleinen Wohnungen in der Anlage, die gesamte Infrastruktur ist mit erstklassigem Komfort …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
04.11.2025
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen