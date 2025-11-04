Wohnkomplex Möblierte 2+1-Zimmer-Wohnung im Konak Seaside Homes Komplex.

Eine möblierte 2-Zimmer-Wohnung (2+1) mit 120 m² Wohnfläche im Wohnkomplex Konak Seaside Homes.
Konak Seaside Homes ist ein hochwertiger Wohnkomplex mit exzellentem Service, nur 90 Meter vom Meer entfernt, in einer der besten Lagen der türkischen Küste – im Stadtteil Kargicak. Ein Migros-Supermarkt und öffentliche Verkehrsmittel befinden sich in 100 Metern Entfernung.
Der Komplex erstreckt sich über 8.000 m² und besteht aus sechs Gebäuden. Gepflegte Rasenflächen und Zierbäume schmücken das gesamte Gelände.
Eine Fußgängerbrücke führt vom Komplex zu einem privaten Strand mit Café.
Infrastruktur:
