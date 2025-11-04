Wohnquartier Apartamenty 1 1 ot 57 2 m2 Premium klassa

Türkei, Alanya, OBA District

Entwickler BEST HOME, Wohnanlage JETZT 4 Gebäude 4 Stockwerke zum Meer: 350m

? Apartments: 1+1 - von 57.2 (m2) Von 255.000€2+1 - Duplex - von 120.8 (m2) Von 480.000 Euro.

Baubeginn: Dezember 2022.

Kommission: 20. Dezember 2024.

? Die Infrastruktur des Komplexes: Freibad 440m2 • Jacuzzi • Kinderbecken • Kinderspielplatz • Lobby Cafe 110m2 • Innenpool • VİP-SPA • Türkisches Bad • Sauna • Massageräume • Erholungsbereich • Fitness • Kinderspielzimmer • Cafe 266m2 • Offene Parkplätze • Innenparkplatz • Wi-Fi Zone • Satelliten TV • Bereich Beleuchtung • Generatorausrüstung

Möbel in den Wohnungen: ✅Eingebaute Möbel in der Küche und Badezimmer. ✅Eingebauter Schrank im Flur ✅Komplettpaket von Haushaltsgeräten ✅Klimaanlage in jedem Zimmer ✅Beheizte Etagen in Badezimmern + Plumbing ist geeignet für den Erhalt der türkischen Staatsbürgerschaft?

? Erfahren Sie mehr über den Kauf einer Wohnung im Chat oder per Telefon. Rufen oder schreiben!

Ausländische Immobilien ab $40.000. Freie Beratung. Wohnungen in der Bauphase zu Preisen unterhalb des Entwicklers. Eine riesige Basis von Primär- und Sekundärwohnung zu den profitabelsten Preisen mit dem höchsten Mieteinkommen. Wir werden in allen Phasen der Transaktion helfen und helfen, den Status eines Bewohners zu erhalten. Wohnung in Alanya. Wohnung in Antalya. Villa Antalya. Villa Alanya. Immobilien in Türkei