  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Alanya
  4. Wohnquartier Apartamenty 1 1 ot 57 2 m2 Premium klassa

Wohnquartier Apartamenty 1 1 ot 57 2 m2 Premium klassa

Oba, Türkei
von
$281,825
;
13
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 2012
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 18.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya
  • Dorf
    Oba

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Rahmenblock
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2024
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    4

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Polski Polski
Русский Русский

Türkei, Alanya, OBA District
Entwickler BEST HOME, Wohnanlage JETZT 4 Gebäude 4 Stockwerke zum Meer: 350m

? Apartments: 1+1 - von 57.2 (m2) Von 255.000€2+1 - Duplex - von 120.8 (m2) Von 480.000 Euro.
Baubeginn: Dezember 2022.
Kommission: 20. Dezember 2024.

? Die Infrastruktur des Komplexes: Freibad 440m2 • Jacuzzi • Kinderbecken • Kinderspielplatz • Lobby Cafe 110m2 • Innenpool • VİP-SPA • Türkisches Bad • Sauna • Massageräume • Erholungsbereich • Fitness • Kinderspielzimmer • Cafe 266m2 • Offene Parkplätze • Innenparkplatz • Wi-Fi Zone • Satelliten TV • Bereich Beleuchtung • Generatorausrüstung

Möbel in den Wohnungen: ✅Eingebaute Möbel in der Küche und Badezimmer. ✅Eingebauter Schrank im Flur ✅Komplettpaket von Haushaltsgeräten ✅Klimaanlage in jedem Zimmer ✅Beheizte Etagen in Badezimmern + Plumbing ist geeignet für den Erhalt der türkischen Staatsbürgerschaft?
? Erfahren Sie mehr über den Kauf einer Wohnung im Chat oder per Telefon. Rufen oder schreiben!
Ausländische Immobilien ab $40.000. Freie Beratung. Wohnungen in der Bauphase zu Preisen unterhalb des Entwicklers. Eine riesige Basis von Primär- und Sekundärwohnung zu den profitabelsten Preisen mit dem höchsten Mieteinkommen. Wir werden in allen Phasen der Transaktion helfen und helfen, den Status eines Bewohners zu erhalten. Wohnung in Alanya. Wohnung in Antalya. Villa Antalya. Villa Alanya. Immobilien in Türkei

Standort auf der Karte

Oba, Türkei
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Transport
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohngebäude Avcilar Istanbul Apartments Compound
Avcilar, Türkei
von
$218,105
Wohngebäude Apartment Flat İn Kuşadası
Kayapinar, Türkei
von
$232,052
Wohnanlage Two bedroom luxury apartment near the financial center.
Doga Sokak, Türkei
von
$440,000
Wohnanlage Apartments and villas in a residential complex with swimming pool and gym, Pendik, Istanbul, Turkey
Pendik, Türkei
von
$685,443
Wohngebäude Istanbul Sea Apartments Complex Beylikduzu
Beylikduzu, Türkei
von
$226,438
Sie sehen gerade
Wohnquartier Apartamenty 1 1 ot 57 2 m2 Premium klassa
Oba, Türkei
von
$281,825
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a kids' playground, Oba, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a kids' playground, Oba, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a kids' playground, Oba, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a kids' playground, Oba, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a kids' playground, Oba, Turkey
Alle anzeigen Wohnanlage Residence with a swimming pool and a kids' playground, Oba, Turkey
Wohnanlage Residence with a swimming pool and a kids' playground, Oba, Turkey
Oba, Türkei
von
$495,229
Die Residenz verfügt über einen Pool, eine Bar, einen Kinderspielplatz, einen Loungebereich, einen Grillplatz, einen Parkplatz, eine rund um die Uhr besetzte Sicherheit, einen Fitnessraum, einen Whirlpool, einen Hamam, ein Dampfbad und eine Sauna, einen Massageraum, einen Concierge.Eigenscha…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
Wohnanlage Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
Wohnanlage Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
Wohnanlage Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
Wohnanlage Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
Alle anzeigen Wohnanlage Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
Wohnanlage Prestigious residential complex with swimming pools just 70 m from the sea, Kargicak, Alanya, Türkiye
Kargıcak, Türkei
von
$244,701
Neue Elite-Komplex befindet sich im Osten von Alanya, im Stadtteil Kargicak. An der Küste gelegen, ist dieses Projekt auf einer Fläche von 790 m2 gebaut. Sie können sowohl das Meer als auch die Wälder mit Panoramablick beobachten.Das Projekt besteht aus einem einzigen Block, 6 Etagen und 15 …
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Apartments in the Aqua Marin complex are 13,000 EUR cheaper than the developer.
Wohnanlage Apartments in the Aqua Marin complex are 13,000 EUR cheaper than the developer.
Wohnanlage Apartments in the Aqua Marin complex are 13,000 EUR cheaper than the developer.
Wohnanlage Apartments in the Aqua Marin complex are 13,000 EUR cheaper than the developer.
Wohnanlage Apartments in the Aqua Marin complex are 13,000 EUR cheaper than the developer.
Alle anzeigen Wohnanlage Apartments in the Aqua Marin complex are 13,000 EUR cheaper than the developer.
Wohnanlage Apartments in the Aqua Marin complex are 13,000 EUR cheaper than the developer.
Erdemli, Türkei
von
$56,849
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Wohnungen - billiger als ähnliche Wohnungen vom Entwickler bis 13.000 EUR.► Einzimmerwohnungen (1 + 1) im 2. Stock - 50.000 EUR vom Entwickler 63.000 EUR► Zwei-Zimmer-Wohnungen (2 + 1) im 5. Stock - 76.000 EUR mit Meerblick vom Entwickler 91.000 EUR.Unser Aqua Marin-Projekt mit der Infrastru…
Immobilienagentur
Smart Home
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Türkei
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
04.11.2025
Immobilienverwaltung in der Türkei für Ausländer: Was Sie über Steuern, Nebenkosten und Versicherungen wissen müssen
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
25.08.2025
Türkischer Immobilienmarkt 2025: Umsatzwachstum von 25 % und Preiswachstum nach Regionen
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
26.05.2025
Arbeit in der Türkei für Ausländer: Wie man sie findet und welche Dokumente benötigt werden
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
08.10.2024
10 Jahre Leben in der Türkei: Ein Immobilienmakler erzählt, wie sich das Land und die Einstellung ihm gegenüber im Laufe der Jahre verändert haben
Alle Veröffentlichungen anzeigen