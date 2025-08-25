Wohnung in einem Neubau Nobby Comfort

Nobby Comfort ist ein moderner Wohnkomplex mit einem präzisen Design - eine ideale Kombination aus einem angenehmen Preis, bequemer Lage, vielfältiger Infrastruktur und kompetenten funktionalen Layouts von Wohnungen. Es ist ideal nicht nur für Liebhaber eines ruhigen, gemessenen Lebensstils, sondern auch für diejenigen, die sich ihr Leben ohne aktives Zeitvertreib nicht vorstellen können.

Nobby Comfort befindet sich in einem der entwickelten zentralen Viertel von Alanya – Tosmur. Dies ist eine der hügeligsten Gebiete, die sich nicht in der Nähe des Meeres befindet. Tosmur ist bekannt für seine schönen ausgestatteten Strände und den Berg Fluss Dim Chai. Der Flussufer ist auch für eine angenehme Erholung in der frischen Luft ausgestattet. Dies ist eine ziemlich dichte Gegend der Stadt. Es gibt alle notwendigen städtischen Infrastrukturen: Cafés und Restaurants, Kettenmärkte und Bauernmarkt am Donnerstag, Apotheken, Kindergärten, Schulen, Banken usw.

Nobby Komfort befindet sich in Tosmoor, dies ist ein Bereich offen für eine Aufenthaltserlaubnis.

Ort:

Entfernung zum Flughafen Antalya: 132 km

Distanz nach Gazipasa Flughafen: 36 km

Entfernung zum Zentrum von Alanya: 6 km

Entfernung zum Meer: 800 m

Entfernung zu Geschäften, Cafés, Restaurants und anderen sozialen Infrastrukturen: 50 m

Entfernung zum Bauernmarkt: 950m

Fläche: 3,557 m2

Die Präsenz in Wohnkomplexen der Infrastruktur für Erholung und komfortables Wohnen ist der Qualitätsstandard des Nordic Property Construction.

Nobby Comfort Infrastruktur ermöglicht es Ihnen, Ihre Freizeit in einer abwechslungsreichen und komfortablen Weise zu verbringen. Es umfasst:

Freibad mit Schieber

Kinderbecken

beheizter Innenpool

Der Fitnessraum

Sauna

Roman Paare

Lobby

Spielplatz

Grill

Garten mit Landschaftsgestaltung

Offener Parkplatz

Waren

Aufzug

Satellitenantenne

Stromerzeuger

Videoüberwachung rund um die Uhr

Pfleger

Nobby Comfort Wohnblöcke werden nach europäischen Standards für moderne Technologien mit hochwertigen Materialien gebaut. Alle Apartments sind in einem sauberen Finish gemietet.

Eigenschaften der Wohnungen:

Die Deckenhöhe beträgt 2,95 m;

Vordertür aus Stahl, hochwertige Innentüren;

Küchenset mit Granit-Arbeitsplatte;

Qualität Klempner;

Badezimmer mit Dusche;

Wand mit waschbarer Farbe lackiert

Fenster mit Doppelverglasung und PVC-Profil;

Bodenbelag – Keramikfliesen;

Video-Intercom;

Warmwasserbereiter;

Internet- und IP-TV-Ausgänge.

Nobby Comfort besteht aus einem Block und insgesamt 63 Apartments. Das moderne Design des Projekts wurde vom führenden Architekturbüro von Alanya entwickelt.

Ferienwohnungen:

Der Wohnkomplex besteht aus 63 Wohnungen der folgenden Layouts:

1+1 (ein Schlafzimmer)

Duplexes 2+1 (zwei Etagenwohnung mit zwei Schlafzimmern)

Duplexes 3+1 (zwei Etagenwohnung mit drei Schlafzimmern)

Installation:

In der Wohnanlage Nobby Comfort bieten wir bis 30.12.2025 interessant mit einer anfänglichen Zahlung von nur 30% des Gesamtwerts der Immobilie an. Die Fertigstellung des Baus ist für Juli 2025 vorgesehen.