Residential complex with swimming pool and sports grounds, in a quiet and peaceful area, Avsallar, Turkey

Incekum, Türkei

von €100,000

53–94 m² 2

Kapitulation vor: 2025

Ausländische Immobilien ab 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES. Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler! - exklusive Immobilien; - Unterstützung bei der Organisation des Umzugs; - jährliche Kapitalerträge bis zu 20%; - finanzielle Einkommensgarantie; - Rechtsschutz der Transaktion; - kostenlose Beratung; - mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern. - Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche! New Level Premium ist ein neuer Luxuswohnkomplex mit erstklassiger eigener Infrastruktur im malerischen Feriengebiet Avsallar in der Nähe von Alanya, wo Sandstrände mit einer Fülle von Kiefern- und Eukalyptuswäldern und einer entwickelten Infrastruktur kombiniert werden. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 52.000 Quadratmetern. m und liegt nur 900 m vom berühmten Strand an der Küste – Injekum entfernt, der wiederholt mit der Blauen Flagge « für Sauberkeit und Sicherheit ausgezeichnet wurde. Alle Apartments werden komplett in fertiger Form gemietet, "schlüsselfertig". Der Preis für alle Apartments beinhaltet eine hochwertige, saubere Dekoration, eingebaute Körpermöbel in Küchenbereichen sowie voll ausgestattete Badezimmer. Infrastruktur: Der Komplex umfasst: ein Fußballplatz, einen Basketballplatz, einen Volleyballplatz mit angenehmem Sand in kleinen Mengen, einen Tennisplatz, Minigolf, leichte und musikalische Brunnen, einen Wasserpark, ein Amphitheater, einen Miniclub und vieles mehr. Entfernungen: Das Avsallar Center liegt 3 km entfernt. Das Zentrum von Alanya liegt 25 km entfernt. Der Flughafen Gazipasha liegt 70 km entfernt. Der Flughafen Antalya liegt 100 km entfernt. Rufen Sie uns an und wir bieten eine kostenlose Auswahl der besten Objekte in der Türkei für Ihr Budget und Ihre Wünsche!