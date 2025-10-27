Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Türkei
  3. Kurzfristige Vermietung
  4. Villa

Miete Villen pro Tag in Türkei

1 immobilienobjekt total found
Villa in Yesiluzumlu, Türkei
Villa
Yesiluzumlu, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 738 m²
Etagenzahl 2
$240
pro Nacht
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
TURK KEY
Sprachen
English
Realting.com
Gehen