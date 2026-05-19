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Langfristige Miete von Gewerbeimmobilien in Türkei

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Factory for Rent in DESBAŞ Free Zone 5600 sqm Closed+500 sqm Open Area in Ataturk Cd, Türkei
Factory for Rent in DESBAŞ Free Zone 5600 sqm Closed+500 sqm Open Area
Ataturk Cd, Türkei
Fläche 6 100 m²
Etagenzahl 2
High-Capacity Industriefabrik zu vermieten in DESBAŞ (Istanbul Industrial & Trading Free Zon…
$38,000
pro Monat
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Gewerbefläche 80 m² in Senkoy, Türkei
Gewerbefläche 80 m²
Senkoy, Türkei
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Die Räumlichkeiten befinden sich im Erdgeschoss eines Wohnhauses in Durres. Die Immobilie ha…
$699
pro Monat
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Geschäft 220 m² in Aksu, Türkei
Geschäft 220 m²
Aksu, Türkei
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 220 m²
Stockwerk 1/3
Ladenlokal zu vermieten in Antalya Altıntaş Viva Defne Dieses Ladenlokal befindet sich im St…
$2,417
pro Monat
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Geschäft 1 085 m² in Aksu, Türkei
Geschäft 1 085 m²
Aksu, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 1 085 m²
Stockwerk 1/3
Geräumiges Ladenlokal zur Miete in Antalya, Altıntaş Viva Defne Das Ladenlokal befindet sich…
$8,676
pro Monat
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Büro 400 m² in , Türkei
Büro 400 m²
, Türkei
Zimmer 1
Fläche 400 m²
Stockwerk 1/11
Renommiertes, 350 m² großes, möbliertes Büro zur Miete in Levent Loft Istanbul Diese prestig…
$9,449
pro Monat
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Geschäft 30 m² in Ortahisar, Türkei
Geschäft 30 m²
Ortahisar, Türkei
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 1
Mietgeschäft in einer belebten Straße in Beşirli Dieses Geschäft befindet sich im Stadtteil …
$331
pro Monat
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