Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey

Calkaya, Türkei

von €172,570

68–130 m² 2

Kapitulation vor: 2024

Unterstützung bei der Erlangung des Aufenthaltsstatus. Kostenlose Auswahl an Immobilien. Rechtliche Unterstützung als Geschenk! Die Akropolis Residence ist ein neuer Premium-Wohnkomplex mit eigener Infrastruktur im beliebten Stadtteil Altyntash des Ferienortes Antalya. Altintash ist ein beliebtes, sich schnell entwickelndes Gebiet, das bei Touristen und Investoren sehr beliebt ist. Es gibt alles Notwendige für ein angenehmes Leben. Die Akropolis Residence liegt 3 km vom Flughafen Antalya, 5 km vom Strand Lara, 9 km vom Einkaufszentrum TerraCity und 12 km vom Zentrum von Antalya entfernt. In der Nähe gibt es die notwendige städtische Infrastruktur: Cafés, Restaurants, Bars, Geschäfte, Einkaufszentren, Krankenhäuser, Apotheken, Parks, Banken und Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel. Infrastruktur: - Gepflegtes Landschaftsgebiet; - Pool; - Poolbar; - Fitnesscenter; - SPA-Zone; - Tennisplatz; - Basketballplattform; - Volleyballplatz; - Grillzone; - Kinderspielplatz; - Tiefgarage. Ort: - Meer und Strand: 5 km. - Zur Mall of Antalya und IKEA: 5 km. - Flughafen Antalya: 2 km. Warum ist es rentabel, mit uns zusammenzuarbeiten: - Wir garantieren sichere Transaktionen mit voller rechtlicher Unterstützung. - Wir werden für Sie die vielversprechendsten Objekte für Investition und Leben auswählen. - Erzählen wir Ihnen alles über den Immobilienmarkt, über das Leben in der Türkei. - Wir führen eine kostenlose Beratung durch und sparen Zeit, um geeignete Optionen und Kaufmöglichkeiten zu finden. - Wir werden Immobilien KOSTENLOS auswählen. - Wir werden bei dem Umzug helfen. - Wir werden das Objekt persönlich in der Türkei oder online zeigen. - Wir werden helfen, den Aufenthaltsstatus zu erhalten. Rufen Sie an oder schreiben Sie, wir beraten Sie gerne kostenlos! Lassen Sie uns Planungsoptionen bereitstellen!