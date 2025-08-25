  1. Realting.com
Wohnkomplex Apartment in the complex Best Home 46.

Oba, Türkei
von
$123,073
BTC
1.4639274
ETH
76.7306943
USDT
121 680.2495440
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
15
ID: 28135
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 30.09.25

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya
  • Dorf
    Oba

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Ein-Zimmer-Wohnung (1+1) 52 m2 im Premium SPA-Komplex Best Home 46 - Oba Privilege.

Eine Reihe von Haushaltsgeräten (Kühlschrank, Geschirrspüler, Herd, Backofen, Dunstabzugshaube, Waschmaschine), Klimaanlage in jedem Zimmer, beheizte Etagen im Badezimmer und eine Durchlauferhitzer - im Preis inbegriffen!

Wir präsentieren Ihnen ein Projekt eines hochwertigen Wohnkomplexes in einem der besten Gegenden von Alanya - Oba, an der Mittelmeerküste, vom besten Entwickler der Region.

Der Komplex befindet sich auf einem Grundstück von 13.000 m2, von dem 10.000 m2 ist die lokale Fläche mit einer Vielzahl von Infrastruktur, der Komplex besteht aus 7 Blöcken von 5 Stockwerken, die Entfernung zum Meer beträgt 3.000 Meter.

In der Nähe sind auch private Schulen und Colleges, große Ketten Supermärkte und Geschäfte, sowie ein großes staatliches Krankenhaus und mehr.

Fertigstellungsdatum: Lieferbar 2025.

Infrastruktur:

  • Freibad (700 m2)
  • Whirlpool
  • Kinderbecken
  • Kinderspielplatz
  • Kino im Freien
  • Erholungsgebiete
  • Yoga-Bereich
  • Arbeitsraum
  • Billard
  • Tischtennis
  • Hallenbad
  • Türkisches Bad
  • Sauna
  • Zimmer mit Salz
  • Whirlpool
  • Erholungsgebiet
  • Gymnasium
  • Kinderspielzimmer
  • Cafe
  • Innenparkplatz (252 Parkplätze)
  • 24/7 Sicherheit

Für weitere Informationen zu diesem Projekt rufen Sie uns an.

Standort auf der Karte

Oba, Türkei
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

