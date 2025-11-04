  1. Realting.com
Wohnkomplex Apartamenty 3+1 XL im Azura World Komplex.

Alanya, Türkei
$401,693
16
ID: 33257
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 04.02.26

Standort

  • Grundstück
    Türkei
  • Region / Bundesland
    Mittelmeerregion
  • Stadt
    Alanya

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

AZURA WORLD in Türkler: Entdecken Sie ein neues Leben.

Wir präsentieren AZURA WORLD, ein großartiges Projekt – eine Stadt in der Stadt – an der Küste von Antalya. Mehr als nur eine Wohnanlage: Ein ganzheitliches Umfeld zum Wohnen, Erholen und Investieren, in dem jedes Detail sorgfältig durchdacht wurde.

Wichtigste Vorteile

  • Lage: Türkler (30 km von Alanya) – eine ruhige, malerische Gegend mit 4- und 5-Sterne-Hotels
  • Status: Offenes Gebiet für Aufenthaltsgenehmigungen
  • Preis: ab 335.000 €
  • Fläche: 178 m²
  • Aufteilung: 3+1 XL-Apartments (Wohnküche, 3 Schlafzimmer + Dienstmädchenzimmer, 4 Badezimmer)
  • Aussicht: Meer
  • Zusätzlich: Überdachter Parkplatz
  • Investition: Kurzzeitvermietungslizenz

„Stadt in der Stadt“: Traumhafte Infrastruktur
Die 76.000 m² große, parkähnliche Anlage bietet:

Wasserbereiche:

  • Hauptpool
  • Entspannungspool (ab 16 Jahren)
  • Damenpool
  • Dachpool
  • 2 Wasserparks (für Kinder und Erwachsene)

Für Familien:

  • Kindergarten
  • Spielplätze
  • Minibahn
  • Luna Park

Sport und Aktivitäten:

  • Tennisplätze
  • Volleyball- und Basketballplätze
  • Yogabereich
  • Spazierwege und Laufstrecken

Unterhaltung:

  • Open-Air-Kino
  • Eisbahn
  • Karaoke-Bar
  • Disco

Shopping: Einkaufsmeile
Gastronomie: À-la-carte-Restaurants

Lage und Verkehrsanbindung

  • 300 m zum Privatstrand (mit Shuttle-Service)
  • Grenzt an die Stadtteile Avsallar und Payallar
  • Gute Verkehrsanbindung an alle Teile von Alanya

Projektdetails

  • 7 Wohnblöcke
  • Größte Apartments der Region
  • Umgeben von Orangenhainen
  • Konzept: „Stadt in der Stadt“ mit vollständiger Infrastruktur

Warum AZURA WORLD?

  • Attraktive Investition: Eine Kurzzeitvermietungslizenz garantiert Einnahmen
  • Leben am Meer: Eine Kombination aus Resort-Komfort und urbaner Infrastruktur
  • Aufenthaltserlaubnis: Die Möglichkeit, einen Aufenthaltsstatus in einem offenen Gebiet zu erhalten
  • Größe: Ein einzigartiges Projekt in der Region

Verpassen Sie nicht die Chance, Teil von AZURA WORLD zu werden – einer Welt, in der jedes Detail auf Ihren Komfort ausgelegt ist!

Kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren und Ihr Traumapartment zu buchen.

Standort auf der Karte

Alanya, Türkei
Essen & Trinken
Freizeit

