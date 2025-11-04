Wohnkomplex Apartamenty 3+1 XL im Azura World Komplex.

AZURA WORLD in Türkler: Entdecken Sie ein neues Leben.

Wir präsentieren AZURA WORLD, ein großartiges Projekt – eine Stadt in der Stadt – an der Küste von Antalya. Mehr als nur eine Wohnanlage: Ein ganzheitliches Umfeld zum Wohnen, Erholen und Investieren, in dem jedes Detail sorgfältig durchdacht wurde.

Wichtigste Vorteile

Lage: Türkler (30 km von Alanya) – eine ruhige, malerische Gegend mit 4- und 5-Sterne-Hotels

Status: Offenes Gebiet für Aufenthaltsgenehmigungen

Preis: ab 335.000 €

Fläche: 178 m²

Aufteilung: 3+1 XL-Apartments (Wohnküche, 3 Schlafzimmer + Dienstmädchenzimmer, 4 Badezimmer)

Aussicht: Meer

Zusätzlich: Überdachter Parkplatz

Investition: Kurzzeitvermietungslizenz

„Stadt in der Stadt“: Traumhafte Infrastruktur

Die 76.000 m² große, parkähnliche Anlage bietet:

Wasserbereiche:

Hauptpool

Entspannungspool (ab 16 Jahren)

Damenpool

Dachpool

2 Wasserparks (für Kinder und Erwachsene)

Für Familien:

Kindergarten

Spielplätze

Minibahn

Luna Park

Sport und Aktivitäten:

Tennisplätze

Volleyball- und Basketballplätze

Yogabereich

Spazierwege und Laufstrecken

Unterhaltung:

Open-Air-Kino

Eisbahn

Karaoke-Bar

Disco

Shopping: Einkaufsmeile

Gastronomie: À-la-carte-Restaurants

Lage und Verkehrsanbindung

300 m zum Privatstrand (mit Shuttle-Service)

Grenzt an die Stadtteile Avsallar und Payallar

Gute Verkehrsanbindung an alle Teile von Alanya

Projektdetails

7 Wohnblöcke

Größte Apartments der Region

Umgeben von Orangenhainen

Konzept: „Stadt in der Stadt“ mit vollständiger Infrastruktur

Warum AZURA WORLD?

Attraktive Investition: Eine Kurzzeitvermietungslizenz garantiert Einnahmen

Leben am Meer: Eine Kombination aus Resort-Komfort und urbaner Infrastruktur

Aufenthaltserlaubnis: Die Möglichkeit, einen Aufenthaltsstatus in einem offenen Gebiet zu erhalten

Größe: Ein einzigartiges Projekt in der Region

Verpassen Sie nicht die Chance, Teil von AZURA WORLD zu werden – einer Welt, in der jedes Detail auf Ihren Komfort ausgelegt ist!

Kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren und Ihr Traumapartment zu buchen.